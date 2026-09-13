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Sivas'ta kayıp bebek soruşturması: 6 kişi gözaltına alındı
Sivas'ta kayıp bebek soruşturması: 6 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sivas'ta 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında bebeğin babasının da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 13.09.2026, Sputnik Türkiye
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Divriği ilçesinde iki gün önce kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'nın bulunmasına yönelik soruşturma sürüyor.Jandarma ekipleri, anne Elif Balıkçı'nın ifadesinin ardından baba Yusuf Balıkçı ile akrabaları M.R.B. ve çadırlar bölgesinde kalan K.D., Ö.B., R.B. ve ismi öğrenilemeyen bir veterineri gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından Divriği Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi. Anne Balıkçı, ifadesinde 10 Eylül akşamı çadır bölgesine beyaz renkli bir aracın geldiğini, araçtan inen 2 kişiden birinin çocuğu çadırdan alarak götürdüğünü ve bebeğin babası tarafından satıldığını öne sürdü.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekiplerinin, komando birlikleri, yapay zeka destekli İHA ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/bir-aylik-bebegi-otobus-duragina-birakip-kayiplara-karistilar-1102438144.html
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sivas, sivas valiliği, sivas belediyesi, kayıp, kayıp ilanı, kayıp çocuk, kayıp çocuklar
sivas, sivas valiliği, sivas belediyesi, kayıp, kayıp ilanı, kayıp çocuk, kayıp çocuklar

Sivas'ta kayıp bebek soruşturması: 6 kişi gözaltına alındı

16:59 13.09.2026 (güncellendi: 17:28 13.09.2026)
© AAçocuk, bisiklet
çocuk, bisiklet - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2026
© AA
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Sivas'ta 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında bebeğin babasının da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Divriği ilçesinde iki gün önce kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'nın bulunmasına yönelik soruşturma sürüyor.
Jandarma ekipleri, anne Elif Balıkçı'nın ifadesinin ardından baba Yusuf Balıkçı ile akrabaları M.R.B. ve çadırlar bölgesinde kalan K.D., Ö.B., R.B. ve ismi öğrenilemeyen bir veterineri gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından Divriği Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.
Anne Balıkçı, ifadesinde 10 Eylül akşamı çadır bölgesine beyaz renkli bir aracın geldiğini, araçtan inen 2 kişiden birinin çocuğu çadırdan alarak götürdüğünü ve bebeğin babası tarafından satıldığını öne sürdü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekiplerinin, komando birlikleri, yapay zeka destekli İHA ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışmaları sürüyor.
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