Bir aylık bebeği otobüs durağına bırakıp kayıplara karıştılar

İstanbul Esenler'de 1 aylık bebek pusetiyle birlikte bir otobüs durağına bırakıldı. Minik bebek koruma altına alındı. 02.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-02T12:23+0300

türki̇ye

i̇stanbul

bebek

Esenler 100. Yıl Otobüs Durağı'na puset içerisinde 1 aylık erkek bebeği bırakanlar aranıyor. Otobüs durağına terk edildiOruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na 25 Aralık'ta puset içerisinde bırakılan bebeği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 1 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebeğin sağlık kontrolünü yaptı. Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

