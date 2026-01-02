https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/bir-aylik-bebegi-otobus-duragina-birakip-kayiplara-karistilar-1102438144.html
Bir aylık bebeği otobüs durağına bırakıp kayıplara karıştılar
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenler'de 1 aylık bebek pusetiyle birlikte bir otobüs durağına bırakıldı. Minik bebek koruma altına alındı. 02.01.2026, Sputnik Türkiye
Esenler 100. Yıl Otobüs Durağı'na puset içerisinde 1 aylık erkek bebeği bırakanlar aranıyor. Otobüs durağına terk edildiOruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na 25 Aralık'ta puset içerisinde bırakılan bebeği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 1 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebeğin sağlık kontrolünü yaptı. Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Bir aylık bebeği otobüs durağına bırakıp kayıplara karıştılar
İstanbul Esenler'de 1 aylık bebek pusetiyle birlikte bir otobüs durağına bırakıldı. Minik bebek koruma altına alındı.
Esenler 100. Yıl Otobüs Durağı'na puset içerisinde 1 aylık erkek bebeği bırakanlar aranıyor.
Otobüs durağına terk edildi
Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na 25 Aralık'ta puset içerisinde bırakılan bebeği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 1 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebeğin sağlık kontrolünü yaptı. Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.
Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.