https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/rus-ordusu-harkov-bolgesinde-bir-yerlesimin-kontrolunu-daha-ele-gecirdi-1108724726.html

Rus ordusu Harkov Bölgesi'nde bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi

Rus ordusu Harkov Bölgesi'nde bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, ilerleyişini sürdüren Rus birliklerin Harkov Bölgesi'nde bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdiğini duyurdu. 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T11:39+0300

2026-09-13T11:39+0300

2026-09-13T11:39+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son bir gününe ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler aktif eylemler sonucunda Harkov Bölgesi'nde Çernyakov yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.405 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 13 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus askerleri ayrıca Harkov Bölgesi’nde etrafı kuşatılan Ukrayna birliklerini vurmaya ve kuşatmayı yarmaya yönelik girişimlerini önlemeye devam etti.Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) kullanarak Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezleri ile ulaşım ve enerji altyapı tesislerini vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 7 güdümlü uçak bombası ve 902 uçak tipi İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/rusya-savunma-bakanligi-rus-gucler-ukrayna-ordusunun-lojistik-merkezlerini-vurdu-1107541346.html

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