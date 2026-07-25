https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/rusya-savunma-bakanligi-rus-gucler-ukrayna-ordusunun-lojistik-merkezlerini-vurdu-1107541346.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus güçler, Ukrayna ordusunun lojistik merkezlerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus güçler, Ukrayna ordusunun lojistik merkezlerini vurdu
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Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşmanın askeri unsurlarını yerle... 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T14:10+0300
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2026-07-25T14:10+0300
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ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
rusya
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin açıklama yaptı.Son 24 saatte 1480 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken hedef alınan noktalar şöyle:📍Lojistik merkezleri📍Uzun menzilli İHA imalathaneleri📍Uzun menzilli İHA depoları📍Akaryakıt, enerji, ulaşım ve liman altyapısı tesisleri📍Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin 152 bölgedeki geçici konuşlanma noktaları📍Karadeniz'de Ukrayna ordusuna ait bir insansız hücumbot📍8 güdümlü uçak bombası 📍1060 İHA
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/abd-basini-kongrede-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlar-cikmaza-girdi-1107540355.html
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ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu
ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus güçler, Ukrayna ordusunun lojistik merkezlerini vurdu
Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşmanın askeri unsurlarını yerle bir etmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin açıklama yaptı.
Son 24 saatte 1480 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken hedef alınan noktalar şöyle:
📍Lojistik merkezleri
📍Uzun menzilli İHA imalathaneleri
📍Uzun menzilli İHA depoları
📍Akaryakıt, enerji, ulaşım ve liman altyapısı tesisleri
📍Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin 152 bölgedeki geçici konuşlanma noktaları
📍Karadeniz'de Ukrayna ordusuna ait bir insansız hücumbot
📍8 güdümlü uçak bombası
📍1060 İHA