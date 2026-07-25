Rusya Savunma Bakanlığı: Rus güçler, Ukrayna ordusunun lojistik merkezlerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin açıklama yaptı.



Son 24 saatte 1480 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken hedef alınan noktalar şöyle:



📍Lojistik merkezleri



📍Uzun menzilli İHA imalathaneleri



📍Uzun menzilli İHA depoları



📍Akaryakıt, enerji, ulaşım ve liman altyapısı tesisleri



📍Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin 152 bölgedeki geçici konuşlanma noktaları



📍Karadeniz'de Ukrayna ordusuna ait bir insansız hücumbot



📍8 güdümlü uçak bombası



📍1060 İHA