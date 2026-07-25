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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/rusya-savunma-bakanligi-rus-gucler-ukrayna-ordusunun-lojistik-merkezlerini-vurdu-1107541346.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus güçler, Ukrayna ordusunun lojistik merkezlerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus güçler, Ukrayna ordusunun lojistik merkezlerini vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşmanın askeri unsurlarını yerle... 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T14:10+0300
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ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
rusya
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin açıklama yaptı.Son 24 saatte 1480 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken hedef alınan noktalar şöyle:📍Lojistik merkezleri📍Uzun menzilli İHA imalathaneleri📍Uzun menzilli İHA depoları📍Akaryakıt, enerji, ulaşım ve liman altyapısı tesisleri📍Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin 152 bölgedeki geçici konuşlanma noktaları📍Karadeniz'de Ukrayna ordusuna ait bir insansız hücumbot📍8 güdümlü uçak bombası 📍1060 İHA
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/abd-basini-kongrede-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlar-cikmaza-girdi-1107540355.html
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ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu
ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus güçler, Ukrayna ordusunun lojistik merkezlerini vurdu

14:10 25.07.2026
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRus ordusunun Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı sürüyor
Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşmanın askeri unsurlarını yerle bir etmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin açıklama yaptı.

Son 24 saatte 1480 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken hedef alınan noktalar şöyle:

📍Lojistik merkezleri

📍Uzun menzilli İHA imalathaneleri

📍Uzun menzilli İHA depoları

📍Akaryakıt, enerji, ulaşım ve liman altyapısı tesisleri

📍Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin 152 bölgedeki geçici konuşlanma noktaları

📍Karadeniz'de Ukrayna ordusuna ait bir insansız hücumbot

📍8 güdümlü uçak bombası

📍1060 İHA
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