https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/galatasaray-kocaelisporu-1-0-yendi-1108733676.html
Galatasaray, Kocaelispor'u 1-0 yendi
Galatasaray, Kocaelispor'u 1-0 yendi
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Kocaelispor'u tek golle geçti. 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T21:59+0300
2026-09-13T21:59+0300
2026-09-13T21:59+0300
spor
abdülkerim bardakcı
galatasaray
kocaelispor
maç
maç yayını
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü Abdülkerim Bardakcı kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/galatasaray-uefa-sampiyonlar-liginde-sportinge-3-1-yenildi-1108640555.html
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abdülkerim bardakcı, galatasaray, kocaelispor, maç, maç yayını
abdülkerim bardakcı, galatasaray, kocaelispor, maç, maç yayını
Galatasaray, Kocaelispor'u 1-0 yendi
Galatasaray, Kocaelispor'u tek golle geçti.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü Abdülkerim Bardakcı kaydetti.