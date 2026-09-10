https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/galatasaray-uefa-sampiyonlar-liginde-sportinge-3-1-yenildi-1108640555.html
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1 yenildi
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1 yenildi
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T00:07+0300
2026-09-10T00:07+0300
2026-09-10T00:12+0300
spor
galatasaray
sporting lizbon
uefa şampiyonlar ligi
uefa
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk müsabakasına başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda çıktı.Mücadeleye iyi başlayan sarı kırmızılı ekip 5. dakikada Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk 10 dakikada oyunun hakimi olan ve pozisyonlara giren Galatasaray, daha sonra kontrolü rakibine kaptırdı. Yeşil-beyazlı ekip, Geny Catamo'nun 27. dakikada kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Sporting'in beraberlik golünden sonra dengeli geçen mücadelede sarı-kırmızılılar, Leroy Sane ile 37. dakikada net bir gol fırsatından yararlanamadı. Başka gol sesi çıkmayınca ilk 45 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi.Maçın 57. dakikasında Luis Suarez'in penaltı golüyle 2-1 geri düşen sarı-kırmızılılar, 63. dakikada Rodrigo Zalazar'ın frikikten kaydettiği golle sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.-
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galatasaray, sporting lizbon, uefa şampiyonlar ligi, uefa
galatasaray, sporting lizbon, uefa şampiyonlar ligi, uefa
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1 yenildi
00:07 10.09.2026 (güncellendi: 00:12 10.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk müsabakasına başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda çıktı.
Mücadeleye iyi başlayan sarı kırmızılı ekip 5. dakikada Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk 10 dakikada oyunun hakimi olan ve pozisyonlara giren Galatasaray, daha sonra kontrolü rakibine kaptırdı. Yeşil-beyazlı ekip, Geny Catamo'nun 27. dakikada kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Sporting'in beraberlik golünden sonra dengeli geçen mücadelede sarı-kırmızılılar, Leroy Sane ile 37. dakikada net bir gol fırsatından yararlanamadı. Başka gol sesi çıkmayınca ilk 45 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçın 57. dakikasında Luis Suarez'in penaltı golüyle 2-1 geri düşen sarı-kırmızılılar, 63. dakikada Rodrigo Zalazar'ın frikikten kaydettiği golle sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.