https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/abdde-sel-uyarisi-39-milyon-kisi-risk-altinda-1108725220.html
ABD'de sel uyarısı: 39 milyon kişi risk altında
ABD'de sel uyarısı: 39 milyon kişi risk altında
Sputnik Türkiye
ABD'nin doğu kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yaklaşık 39 milyon kişi için sel uyarısı yapıldı. New York'ta bodrum katlarda yaşayanlara... 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T12:32+0300
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2026-09-13T12:32+0300
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NBC News'in haberine göre, Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ABD'nin doğu kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açabileceği ani sel baskınlarına karşı uyarı yayımladı.Yaklaşık 39 milyon kişiyi etkileyen uyarı kapsamında Maryland, Pensilvanya, Delaware, New Jersey, Connecticut ve New York eyaletlerinin bazı bölgelerinde sel tehlikesine karşı önlemler artırıldı.New York Şehri Acil Durum Yönetiminden yapılan açıklamaya göre de kentte, özellikle doğu kesimlerinde etkili olması beklenen şiddetli yağışlara karşı geçici sığınaklar oluşturuldu.New York'ta bodrum katlarda yaşayan bölge sakinlerine geceyi yüksek kesimlerde geçirmeleri tavsiye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/putin-bricsin-faaliyetlerine-yonelik-kuresel-ilgi-artmaya-devam-ediyor-1108724033.html
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abd, new york, abd, maryland, yağış, sel, sel felaketi
abd, new york, abd, maryland, yağış, sel, sel felaketi
ABD'de sel uyarısı: 39 milyon kişi risk altında
ABD'nin doğu kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yaklaşık 39 milyon kişi için sel uyarısı yapıldı. New York'ta bodrum katlarda yaşayanlara geceyi yüksek kesimlerde geçirmeleri tavsiye edildi.
NBC News'in haberine göre, Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ABD'nin doğu kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açabileceği ani sel baskınlarına karşı uyarı yayımladı.
Yaklaşık 39 milyon kişiyi etkileyen uyarı kapsamında Maryland, Pensilvanya, Delaware, New Jersey, Connecticut ve New York eyaletlerinin bazı bölgelerinde sel tehlikesine karşı önlemler artırıldı.
New York Şehri Acil Durum Yönetiminden yapılan açıklamaya göre de kentte, özellikle doğu kesimlerinde etkili olması beklenen şiddetli yağışlara karşı geçici sığınaklar oluşturuldu.
New York'ta bodrum katlarda yaşayan bölge sakinlerine geceyi yüksek kesimlerde geçirmeleri tavsiye edildi.