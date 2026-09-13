https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/abdde-sel-uyarisi-39-milyon-kisi-risk-altinda-1108725220.html

ABD'de sel uyarısı: 39 milyon kişi risk altında

ABD'de sel uyarısı: 39 milyon kişi risk altında

Sputnik Türkiye

ABD'nin doğu kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yaklaşık 39 milyon kişi için sel uyarısı yapıldı. New York'ta bodrum katlarda yaşayanlara... 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T12:32+0300

2026-09-13T12:32+0300

2026-09-13T12:32+0300

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NBC News'in haberine göre, Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ABD'nin doğu kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açabileceği ani sel baskınlarına karşı uyarı yayımladı.Yaklaşık 39 milyon kişiyi etkileyen uyarı kapsamında Maryland, Pensilvanya, Delaware, New Jersey, Connecticut ve New York eyaletlerinin bazı bölgelerinde sel tehlikesine karşı önlemler artırıldı.New York Şehri Acil Durum Yönetiminden yapılan açıklamaya göre de kentte, özellikle doğu kesimlerinde etkili olması beklenen şiddetli yağışlara karşı geçici sığınaklar oluşturuldu.New York'ta bodrum katlarda yaşayan bölge sakinlerine geceyi yüksek kesimlerde geçirmeleri tavsiye edildi.

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