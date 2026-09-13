https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/kremlin-modi-ve-si-cinping-ukrayna-konusunda-yardim-teklif-etti-1108726169.html
Kremlin: Modi ve Şi Cinping, Ukrayna konusunda yardım teklif etti
Kremlin: Modi ve Şi Cinping, Ukrayna konusunda yardım teklif etti
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Hindistan Başbakanı Modi ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin BRICS Zirvesi kapsamında Rus lider Putin ile yaptıkları görüşmelerde Ukrayna... 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T13:11+0300
2026-09-13T13:11+0300
2026-09-13T13:13+0300
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dmitriy peskov
vladimir putin
çin devlet başkanı şi cinping
şi cinping
hindistan başbakanı narendra modi
narendra modi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerinde Ukrayna çatışmasının çözümünde aktif bir şekilde yardım önerdiklerini ifade etti.Kremlin Sözcüsü, Putin'in liderlerin bu hazırlığını memnuniyetle karşıladığını ve meslektaşlarına durum hakkında ayrıntılı bilgi verdiğini sözlerine ekledi.Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Tardımcısı Yuriy Uşakov, Rus liderin BRICS Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde Ukrayna meselesinin en önemli konulardan biri olduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/putin-brics-yeni-ve-adil-dunya-duzeninin-cercevesini-sekillendiriyor-1108710296.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, hindistan başbakanı narendra modi, narendra modi, ukrayna, çözüm, yardım, yuriy uşakov
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, hindistan başbakanı narendra modi, narendra modi, ukrayna, çözüm, yardım, yuriy uşakov
Kremlin: Modi ve Şi Cinping, Ukrayna konusunda yardım teklif etti
13:11 13.09.2026 (güncellendi: 13:13 13.09.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Hindistan Başbakanı Modi ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin BRICS Zirvesi kapsamında Rus lider Putin ile yaptıkları görüşmelerde Ukrayna çatışmasının çözümünde aktif bir şekilde yardım önerdiklerini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerinde Ukrayna çatışmasının çözümünde aktif bir şekilde yardım önerdiklerini ifade etti.
Modi ve Şi, ikili temasları sırasında Ukrayna krizinin çözümüne büyük ilgi gösterdi ve aktif bir şekilde soruna bir çözüm bulunmasına iyi niyet çerçevesinde yardımcı olmayı önerdi.
Kremlin Sözcüsü, Putin'in liderlerin bu hazırlığını memnuniyetle karşıladığını ve meslektaşlarına durum hakkında ayrıntılı bilgi verdiğini sözlerine ekledi.
Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Tardımcısı Yuriy Uşakov, Rus liderin BRICS Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde Ukrayna meselesinin en önemli konulardan biri olduğunu açıkladı.