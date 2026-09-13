https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/kremlin-modi-ve-si-cinping-ukrayna-konusunda-yardim-teklif-etti-1108726169.html

Kremlin: Modi ve Şi Cinping, Ukrayna konusunda yardım teklif etti

Kremlin: Modi ve Şi Cinping, Ukrayna konusunda yardım teklif etti

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Hindistan Başbakanı Modi ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin BRICS Zirvesi kapsamında Rus lider Putin ile yaptıkları görüşmelerde Ukrayna... 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T13:11+0300

2026-09-13T13:11+0300

2026-09-13T13:13+0300

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dmitriy peskov

vladimir putin

çin devlet başkanı şi cinping

şi cinping

hindistan başbakanı narendra modi

narendra modi

ukrayna

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerinde Ukrayna çatışmasının çözümünde aktif bir şekilde yardım önerdiklerini ifade etti.Kremlin Sözcüsü, Putin'in liderlerin bu hazırlığını memnuniyetle karşıladığını ve meslektaşlarına durum hakkında ayrıntılı bilgi verdiğini sözlerine ekledi.Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Tardımcısı Yuriy Uşakov, Rus liderin BRICS Zirvesi kapsamında ​​gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde Ukrayna meselesinin en önemli konulardan biri olduğunu açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/putin-brics-yeni-ve-adil-dunya-duzeninin-cercevesini-sekillendiriyor-1108710296.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, hindistan başbakanı narendra modi, narendra modi, ukrayna, çözüm, yardım, yuriy uşakov