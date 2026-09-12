https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/yuksek-karli-gizli-fon-davasi-secil-erzan-hakkinda-karar-1108711532.html

Yüksek karlı gizli fon davası: Seçil Erzan hakkında karar

Yüksek karlı gizli fon davası: Seçil Erzan hakkında karar

Sputnik Türkiye

'Yüksek karlı gizli fon' davasında 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve kararı bozulan Seçil Erzan, yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, kuvvetli suç... 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T00:47+0300

2026-09-12T00:47+0300

2026-09-12T00:47+0300

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Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince bozulan Seçil Erzan, yeniden hakim karşısına çıktı.İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Erzan'la bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin faaliyetinin durdurulmasıyla bu mahkemeye ait dosyaların İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesine devredilmesine ilişkin karar tutanağa geçirildi.Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Erzan, kimsenin iradesini fesada uğratmadığını ve olayların kendi iradesi dışında, baskı altında geliştiğini savundu. Müştekilere ödeme yapabilmek için tüm mal varlığını sattığını belirten Erzan, süreçte tehdit edilip darbedildiğini ve soruşturma sırasında verdiği ifadelerin bağlamından koparıldığını öne sürdü.Erzan, tahliye ve beraat talebinde bulunurken, bazı müşteki avukatları mahkemenin önceki kararında direnmesini istedi. Cumhuriyet savcısı ise Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.Heyet ayrıca bazı müştekiler yönünden uzlaştırma raporlarının dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı eksik hususların tamamlanması için 9 Ekim'e erteledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/secil-erzanin-itirazi-kabul-edildi-dava-tarihi-belli-oldu-1106406662.html

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