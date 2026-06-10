https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/secil-erzanin-itirazi-kabul-edildi-dava-tarihi-belli-oldu-1106406662.html
Seçil Erzan'ın itirazı kabul edildi: Dava tarihi belli oldu
Seçil Erzan'ın itirazı kabul edildi: Dava tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
İstinaf Mahkemesi, gizli fon davasında 102 yıl hapis cezası alan Seçil Erzan'ın itirazını kabul etti. Dosya, yeniden yargılama için İstanbul 41. Ağır Ceza... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T17:57+0300
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Gizli fon soruşturması kapsamında 102 yıl hapis cezasına mahkum edilen Seçil Erzan hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İstinaf mahkemesi, Erzan'ın yaptığı itiraz başvurusunu değerlendirerek kabul etti.Erzan'ın yeniden yargılanmasına, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Eylül tarihinde başlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/102-yil-4-ay-hapis-cezasi-almisti-secil-erzan-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-1102500414.html
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türkiye, seçil erzan, operasyon, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, banka kredisi
Seçil Erzan'ın itirazı kabul edildi: Dava tarihi belli oldu
17:57 10.06.2026 (güncellendi: 18:20 10.06.2026)
İstinaf Mahkemesi, gizli fon davasında 102 yıl hapis cezası alan Seçil Erzan'ın itirazını kabul etti. Dosya, yeniden yargılama için İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Gizli fon soruşturması kapsamında 102 yıl hapis cezasına mahkum edilen Seçil Erzan hakkında önemli bir gelişme yaşandı.
İstinaf mahkemesi, Erzan'ın yaptığı itiraz başvurusunu değerlendirerek kabul etti.
Erzan'ın yeniden yargılanmasına, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Eylül tarihinde başlanacak.