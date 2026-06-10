Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/secil-erzanin-itirazi-kabul-edildi-dava-tarihi-belli-oldu-1106406662.html
Seçil Erzan'ın itirazı kabul edildi: Dava tarihi belli oldu
Seçil Erzan'ın itirazı kabul edildi: Dava tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
İstinaf Mahkemesi, gizli fon davasında 102 yıl hapis cezası alan Seçil Erzan'ın itirazını kabul etti. Dosya, yeniden yargılama için İstanbul 41. Ağır Ceza... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T17:57+0300
2026-06-10T18:20+0300
türki̇ye
türkiye
seçil erzan
operasyon
banka
banka hesabı
banka dolandırıcılığı
banka kredisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077894849_0:0:436:245_1920x0_80_0_0_3a3a68284aea8f81a79289b8c0a72cf6.jpg
Gizli fon soruşturması kapsamında 102 yıl hapis cezasına mahkum edilen Seçil Erzan hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İstinaf mahkemesi, Erzan'ın yaptığı itiraz başvurusunu değerlendirerek kabul etti.Erzan'ın yeniden yargılanmasına, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Eylül tarihinde başlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/102-yil-4-ay-hapis-cezasi-almisti-secil-erzan-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-1102500414.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077894849_0:0:436:327_1920x0_80_0_0_8b64ee23432e266cbed50e1a31f2de73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, seçil erzan, operasyon, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, banka kredisi
türkiye, seçil erzan, operasyon, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, banka kredisi

Seçil Erzan'ın itirazı kabul edildi: Dava tarihi belli oldu

17:57 10.06.2026 (güncellendi: 18:20 10.06.2026)
© Fotoğraf : Twitter Seçil Erzan
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
İstinaf Mahkemesi, gizli fon davasında 102 yıl hapis cezası alan Seçil Erzan'ın itirazını kabul etti. Dosya, yeniden yargılama için İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Gizli fon soruşturması kapsamında 102 yıl hapis cezasına mahkum edilen Seçil Erzan hakkında önemli bir gelişme yaşandı.
İstinaf mahkemesi, Erzan'ın yaptığı itiraz başvurusunu değerlendirerek kabul etti.
Erzan'ın yeniden yargılanmasına, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Eylül tarihinde başlanacak.
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
TÜRKİYE
102 yıl 4 ay hapis cezası almıştı: Seçil Erzan davasında gerekçeli karar açıklandı
5 Ocak, 17:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала