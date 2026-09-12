https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/rus-ordusu-donbassta-bir-yerlesimin-kontrolunu-daha-ele-gecirdi-1108715097.html

Rus ordusu Donbass’ta bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi

Rus ordusu Donbass’ta bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Veseloye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T11:32+0300

2026-09-12T11:32+0300

2026-09-12T11:32+0300

ukrayna kri̇zi̇

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Veseloye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.390 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 11 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin etrafındaki kuşatma çemberini daralttıklarına dikkat çeken bakanlık, ayrıca Ukrayna birliklerinin kuşatmayı aşmaya yönelik iki girişiminin Rus askerlerince püskürtüldüğü bilgisini verdi.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) kullanarak Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezleri ile ulaşım ve enerji altyapı tesislerini vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 7 güdümlü uçak bombası ve 670 uçak tipi İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/rusya-savunma-bakanligi-harkovun-kuzeyinde-kusatilan-ukrayna-birlikleri-imha-ediliyor-1108613338.html

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