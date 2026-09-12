https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/rus-ordusu-donbassta-bir-yerlesimin-kontrolunu-daha-ele-gecirdi-1108715097.html
Rus ordusu Donbass’ta bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
Rus ordusu Donbass’ta bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Veseloye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 12.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-12T11:32+0300
2026-09-12T11:32+0300
2026-09-12T11:32+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donbass
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
özel askeri harekat
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bilgilendirme
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Veseloye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.390 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 11 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin etrafındaki kuşatma çemberini daralttıklarına dikkat çeken bakanlık, ayrıca Ukrayna birliklerinin kuşatmayı aşmaya yönelik iki girişiminin Rus askerlerince püskürtüldüğü bilgisini verdi.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) kullanarak Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezleri ile ulaşım ve enerji altyapı tesislerini vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 7 güdümlü uçak bombası ve 670 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/rusya-savunma-bakanligi-harkovun-kuzeyinde-kusatilan-ukrayna-birlikleri-imha-ediliyor-1108613338.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, kayıp, bilgilendirme, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, kayıp, bilgilendirme, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Rus ordusu Donbass’ta bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Veseloye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Veseloye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.390 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 11 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin etrafındaki kuşatma çemberini daralttıklarına dikkat çeken bakanlık, ayrıca Ukrayna birliklerinin kuşatmayı aşmaya yönelik iki girişiminin Rus askerlerince püskürtüldüğü bilgisini verdi.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) kullanarak Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezleri ile ulaşım ve enerji altyapı tesislerini vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 7 güdümlü uçak bombası ve 670 uçak tipi İHA önledi.