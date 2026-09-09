Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/rusya-savunma-bakanligi-harkovun-kuzeyinde-kusatilan-ukrayna-birlikleri-imha-ediliyor-1108613338.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov'un kuzeyinde kuşatılan Ukrayna birlikleri imha ediliyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov'un kuzeyinde kuşatılan Ukrayna birlikleri imha ediliyor
Sputnik Türkiye
Rus ordusu, Harkov bölgesinde çember içine alınan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri unsurlarını imha etmeye devam ediyor. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T08:49+0300
2026-09-09T08:58+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
harkov
rusya savunma bakanlığı
ukrayna silahlı kuvvetleri
kuşatma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106941914_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_91e21956f1dc9687336b21f4dfbeae87.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, "Sever" (Kuzey) birliklerinin Harkov bölgesinde kuşatma altına alınan Ukraynalı militanları imha etmeyi sürdürdüğünü açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İnsansız hava aracı birlikleri, Harkov bölgesinde kuşatılmış durumdaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait sığınakları, İHA kontrol noktalarını, araçları ve canlı gücü imha etmeye devam ediyor" denildi.Açıklamaya göre, uzun süreli gözlem sonucunda askeri birimler, düşmanın geçici konuşlanma amacıyla kullandığı gözetleme noktalarını ve gizli mevzileri tespit etti. Bu noktaların koordinatları, komuta merkezine ve İHA operatörlerine iletildi.Bakanlık yetkilileri, "Verilerin teyit edilmesinin ardından hedefler hızla takibe alındı ve dalış yöntemiyle ya da mühimmat bırakılarak ateş altına alınmak üzere dağıtıldı" ifadelerini kullandı.Ukrayna birliklerine verilen kayıpların, Rus taarruz birliklerinin ilerlemesine imkân sağladığı belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı pazartesi günü, Harkov bölgesinin kuzeyinde yaklaşık 1.700 Ukraynalı askerin kuşatma altına alındığını duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamasına göre, bölgede oluşan kazanın (kuşatma alanının) yüzölçümü 460 kilometrekare olup 27 yerleşim yerini kapsıyor. Bu bölgenin tamamen ele geçirilmesinin, Rus birliklerinin cephe hattını Belgorod bölgesinin sınır bölgelerinden en az 20 kilometre öteye çekmesine imkân tanıyacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/pistorius-almanya-ukraynaya-patriot-sistemleri-icin-pac-2-fuzeleri-gonderecek-1108607190.html
rusya
ukrayna
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106941914_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_83a99f9beccfef90be1faf74790bd0de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, harkov, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuşatma
rusya, ukrayna, harkov, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuşatma

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov'un kuzeyinde kuşatılan Ukrayna birlikleri imha ediliyor

08:49 09.09.2026 (güncellendi: 08:58 09.09.2026)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
Abone ol
Rus ordusu, Harkov bölgesinde çember içine alınan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri unsurlarını imha etmeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, "Sever" (Kuzey) birliklerinin Harkov bölgesinde kuşatma altına alınan Ukraynalı militanları imha etmeyi sürdürdüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İnsansız hava aracı birlikleri, Harkov bölgesinde kuşatılmış durumdaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait sığınakları, İHA kontrol noktalarını, araçları ve canlı gücü imha etmeye devam ediyor" denildi.
Açıklamaya göre, uzun süreli gözlem sonucunda askeri birimler, düşmanın geçici konuşlanma amacıyla kullandığı gözetleme noktalarını ve gizli mevzileri tespit etti. Bu noktaların koordinatları, komuta merkezine ve İHA operatörlerine iletildi.
Bakanlık yetkilileri, "Verilerin teyit edilmesinin ardından hedefler hızla takibe alındı ve dalış yöntemiyle ya da mühimmat bırakılarak ateş altına alınmak üzere dağıtıldı" ifadelerini kullandı.
Ukrayna birliklerine verilen kayıpların, Rus taarruz birliklerinin ilerlemesine imkân sağladığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı pazartesi günü, Harkov bölgesinin kuzeyinde yaklaşık 1.700 Ukraynalı askerin kuşatma altına alındığını duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamasına göre, bölgede oluşan kazanın (kuşatma alanının) yüzölçümü 460 kilometrekare olup 27 yerleşim yerini kapsıyor. Bu bölgenin tamamen ele geçirilmesinin, Rus birliklerinin cephe hattını Belgorod bölgesinin sınır bölgelerinden en az 20 kilometre öteye çekmesine imkân tanıyacağı ifade edildi.
Patriot sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Pistorius: Almanya, Ukrayna’ya Patriot sistemleri için PAC-2 füzeleri gönderecek
Dün, 22:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала