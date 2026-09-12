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Beyin cerrahı, hastaları yanlış bölgeden ameliyat etti: 200'e yakın hastaya zarar vermiş olabilir
Beyin cerrahı, hastaları yanlış bölgeden ameliyat etti: 200'e yakın hastaya zarar vermiş olabilir
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İskoçya'da yaklaşık 18 yıllık görev döneminde çok sayıda hastayı yanlış bölgeden ameliyat ettiği öne sürülen beyin cerrahı hakkında soruşturma başlatıldı... 12.09.2026, Sputnik Türkiye
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İskoçya'da eski beyin cerrahı Sam Eljamel hakkında yürütülen kamu soruşturmasında, hastalara uygulanan cerrahi müdahalelere ilişkin ciddi iddialar gündeme geldi. Soruşturmada, Eljamel'in çalıştığı dönemde bazı hastaların vücutlarının yanlış bölgelerinden ameliyat edildiği bildirildi.Dundee kentindeki Ninewells Hastanesi'nde 1995'ten Aralık 2013'te görevinden uzaklaştırılmasına kadar beyin cerrahı olarak çalışan Eljamel'in, bu süreçte 200'e kadar kişiye zarar vermiş olabileceği ve bazı hastaların hayatlarını değiştiren kalıcı yaralanmalar yaşadığı düşünülüyor.Eljamel Mayıs 2014'te görevinden ayrıldı. Ertesi yıl genel tıp sicilinden kendi isteğiyle çıktı.Cerrah hakkında 2013'te inceleme başlatıldıKraliyet Cerrahlar Koleji (RCS), eski bir tıbbi direktörün talebi üzerine 2013 yılında Eljamel'in omurga cerrahisi uygulamalarını incelemeye aldı. İnceleme, cerrah hakkında ortaya çıkan bir dizi şikayet ve endişenin ardından gerçekleştirildi.Eylül ve ekim aylarında Eljamel ile sağlık kurulunda görev yapan bazı meslektaşları ve çalışanlarla görüşmeler yapıldı. Soruşturma kapsamında cuma günü sunulan belgelerde, inceleme ekibinin Eljamel'in klinik uygulamalarıyla ilgili endişeler taşıdığı ve birden fazla "yanlış bölge ameliyatı" gerçekleştirildiği belirtildi.Hastalara karşı açık davranıp davranmadığı belirlenemediİnceleme sırasında bazı ameliyatlarda yanlış seviyeye müdahale edildiği ve Eljamel'in bu operasyonların sonuçları konusunda meslektaşlarına tamamen açık davranmamış olabileceği ifade edildi.Eljamel'in, kendisine yönelik endişeler nedeniyle çalışma biçiminde bazı değişiklikler yaptığını söylediği belirtildi. Ancak sağlık çalışanları ve meslektaşları, geçmişte de benzer değişikliklerin yapıldığını fakat cerrahın zamanla eski çalışma düzenine geri döndüğünü anlattı.Bu ifadelerin ardından inceleme ekibi, Eljamel'in uygulamalarındaki iyileşmeleri uzun vadede sürdürebileceğine ilişkin şüphe oluştuğunu bildirdi.RCS'nin 2013 tarihli resmi incelemesinde, Eljamel'in yaklaşık 10 ila 20 yıllık mesleki uygulamalarına ilişkin daha önce dile getirilen endişelerin yeniden gündeme geldiği değerlendirmesine yer verilmişti. Eljamel hakkında yürütülen kamu soruşturması devam ediyor.
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doktor, i̇skoçya, dava
doktor, i̇skoçya, dava

Beyin cerrahı, hastaları yanlış bölgeden ameliyat etti: 200'e yakın hastaya zarar vermiş olabilir

12:03 12.09.2026
© WikipediaDoktor, narkozlu sandığı kadınlara tecavüz etti
Doktor, narkozlu sandığı kadınlara tecavüz etti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2026
© Wikipedia
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İskoçya'da yaklaşık 18 yıllık görev döneminde çok sayıda hastayı yanlış bölgeden ameliyat ettiği öne sürülen beyin cerrahı hakkında soruşturma başlatıldı. Doktorun 200'e yakın hastaya zarar vermiş olabileceği değerlendiriliyor.
İskoçya'da eski beyin cerrahı Sam Eljamel hakkında yürütülen kamu soruşturmasında, hastalara uygulanan cerrahi müdahalelere ilişkin ciddi iddialar gündeme geldi. Soruşturmada, Eljamel'in çalıştığı dönemde bazı hastaların vücutlarının yanlış bölgelerinden ameliyat edildiği bildirildi.
Dundee kentindeki Ninewells Hastanesi'nde 1995'ten Aralık 2013'te görevinden uzaklaştırılmasına kadar beyin cerrahı olarak çalışan Eljamel'in, bu süreçte 200'e kadar kişiye zarar vermiş olabileceği ve bazı hastaların hayatlarını değiştiren kalıcı yaralanmalar yaşadığı düşünülüyor.
Eljamel Mayıs 2014'te görevinden ayrıldı. Ertesi yıl genel tıp sicilinden kendi isteğiyle çıktı.

Cerrah hakkında 2013'te inceleme başlatıldı

Kraliyet Cerrahlar Koleji (RCS), eski bir tıbbi direktörün talebi üzerine 2013 yılında Eljamel'in omurga cerrahisi uygulamalarını incelemeye aldı. İnceleme, cerrah hakkında ortaya çıkan bir dizi şikayet ve endişenin ardından gerçekleştirildi.
Eylül ve ekim aylarında Eljamel ile sağlık kurulunda görev yapan bazı meslektaşları ve çalışanlarla görüşmeler yapıldı.
Soruşturma kapsamında cuma günü sunulan belgelerde, inceleme ekibinin Eljamel'in klinik uygulamalarıyla ilgili endişeler taşıdığı ve birden fazla "yanlış bölge ameliyatı" gerçekleştirildiği belirtildi.

Hastalara karşı açık davranıp davranmadığı belirlenemedi

İnceleme sırasında bazı ameliyatlarda yanlış seviyeye müdahale edildiği ve Eljamel'in bu operasyonların sonuçları konusunda meslektaşlarına tamamen açık davranmamış olabileceği ifade edildi.
Eljamel'in, kendisine yönelik endişeler nedeniyle çalışma biçiminde bazı değişiklikler yaptığını söylediği belirtildi. Ancak sağlık çalışanları ve meslektaşları, geçmişte de benzer değişikliklerin yapıldığını fakat cerrahın zamanla eski çalışma düzenine geri döndüğünü anlattı.
Bu ifadelerin ardından inceleme ekibi, Eljamel'in uygulamalarındaki iyileşmeleri uzun vadede sürdürebileceğine ilişkin şüphe oluştuğunu bildirdi.
RCS'nin 2013 tarihli resmi incelemesinde, Eljamel'in yaklaşık 10 ila 20 yıllık mesleki uygulamalarına ilişkin daha önce dile getirilen endişelerin yeniden gündeme geldiği değerlendirmesine yer verilmişti. Eljamel hakkında yürütülen kamu soruşturması devam ediyor.
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