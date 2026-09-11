https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/gunese-en-yakin-gezegenin-boyutu-yeniden-hesaplandi-merkurun-yaricapi-11-kilometre-kuculmus-1108686472.html

Güneş’e en yakın gezegenin boyutu yeniden hesaplandı: Merkür’ün yarıçapı 11 kilometre küçülmüş

Güneş’e en yakın gezegenin boyutu yeniden hesaplandı: Merkür’ün yarıçapı 11 kilometre küçülmüş

Sputnik Türkiye

Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'ün iç kısmının zamanla soğuması nedeniyle daha fazla küçülmüş olabileceği ortaya çıktı. Merkür'ün yüzeyindeki bazı izlerin... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T10:50+0300

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Merkür'ün yüzeyinde bulunan kıvrımlı sırtlar ve uçurumlar, gezegenin geçmişte daha büyük olduğunu ve zamanla küçüldüğünü gösteriyor. Ancak yeni araştırmada, asteroit ve kuyruklu yıldız çarpışmalarının oluşturduğu enkazın bu yapıları gizlemiş olabileceği belirtildi.Araştırmacılar, NASA'nın MESSENGER uzay aracından elde edilen verileri kullanarak Merkür'ün yüzey pürüzlülüğünün küresel bir haritasını oluşturdu. Engebeli bölgelerde daha az sayıda küçülme izi tespit eden ekip, yüzeydeki enkazın bazı jeolojik yapıları örtmüş olabileceği sonucuna vardı.Sanılandan yüzde 30 daha fazla küçülmüş olabilirBilim insanlarının yaptığı hesaplamalara göre Merkür, daha önce tahmin edilenden yüzde 10 ila 30 daha fazla küçülmüş olabilir. Bu durum, gezegenin yarıçapında yaklaşık 11,6 kilometrelik bir değişime işaret ediyor. Önceki araştırmalarda Merkür'ün yarıçapındaki küçülmenin yaklaşık 1 ila 7 kilometre arasında olduğu tahmin edilmişti.Merkür'ün ne kadar küçüldüğünün daha doğru belirlenmesi, gezegenin iç yapısı, çekirdeğinin büyüklüğü ve bileşimi, tektonik ve volkanik geçmişi ile manyetik alanının nasıl oluştuğuna ilişkin önemli bilgiler sağlayabilir.Araştırmacılardan biri, daha fazla küçülmenin Merkür'ün daha büyük bir metal çekirdeğe, çekirdeğinde daha az hafif elemente ya da geçmişte daha yüksek bir başlangıç sıcaklığına sahip olabileceği anlamına gelebileceğini belirtti.Yeni keşifler düzenlenecekBilim insanları, bu yıl Merkür yörüngesine yerleştirilmesi planlanan iki araçla gerçekleştirilecek BepiColombo görevinin, gezegenin ne kadar küçüldüğüne ilişkin daha kesin veriler sunabileceğini düşündüklerini aktardı.Görev kapsamında elde edilecek topografya verilerinin, Merkür'ün yüzeyindeki uçurumlar, kraterler ve sırtların daha ayrıntılı şekilde incelenmesine olanak sağlaması bekleniyor.

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