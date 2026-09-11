https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/yemen-hukumetinden-bm-guvenlik-konseyine-husilere-karsi-harekete-gecin-cagrisi-1108678199.html
Yemen hükümetinden BM Güvenlik Konseyine 'Husilere karşı harekete geçin' çağrısı
Yemen hükümetinden BM Güvenlik Konseyine 'Husilere karşı harekete geçin' çağrısı
Sputnik Türkiye
Yemen'in uluslararası tanınan hükümeti, Husilerin stratejik Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz kıyısındaki bölgeleri ele geçirdiğini duyurmasının ardından... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T00:28+0300
2026-09-11T00:28+0300
2026-09-11T00:27+0300
dünya
yemen
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
yemen dışişleri bakanlığı
kızıldeniz
babülmendep boğazı
guterres
husi
ortadoğu
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Yemen resmi haber ajansı SABA’nın aktardığına göre, Yemen Dışişleri Bakanlığı sahadaki son gelişmeler üzerine BMGK Başkanı Jerome Bonnafont ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir uyarı mektubu gönderdi.Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zuba, mektupta Husilerin ülkenin batı kıyısındaki ilerleyişi ve bazı bölgelerde kontrolü sağlamasına dikkat çekti.Husilerin Taiz vilayeti ve Hudeyde'nin güneyindeki faaliyetlerinin sıradan veya yerel askeri operasyonlar olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Bakan ez-Zuba, "Bu adımlar, Yemen ve sınır ötesinde yeni bir statüko yaratmayı hedefleyen daha geniş kapsamlı stratejik bir planın parçasıdır" ifadelerini kullandı. Zuba, BMGK'nin bu duruma karşı derhal gerekli adımları atması gerektiğini kaydetti.Kısa süre önce Husilerin Siyasi Büro Üyesi Huzam el-Esad, silahlı güçlerinin Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Moha kenti, Babülmendep ilçesi, Perim Adası ve Kızıldeniz’deki tüm Yemen adalarında kontrolü sağladığını iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/husiler-moha-kenti-ve-kizildenizdeki-yemen-adalarinin-kontrolunu-ele-gecirdigini-duyurdu-1108673859.html
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yemen, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), yemen dışişleri bakanlığı, kızıldeniz, babülmendep boğazı, guterres, husi, ortadoğu, saba
yemen, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), yemen dışişleri bakanlığı, kızıldeniz, babülmendep boğazı, guterres, husi, ortadoğu, saba
Yemen hükümetinden BM Güvenlik Konseyine 'Husilere karşı harekete geçin' çağrısı
Yemen'in uluslararası tanınan hükümeti, Husilerin stratejik Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz kıyısındaki bölgeleri ele geçirdiğini duyurmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil önlem almaya çağırdı.
Yemen resmi haber ajansı SABA’nın aktardığına göre, Yemen Dışişleri Bakanlığı sahadaki son gelişmeler üzerine BMGK Başkanı Jerome Bonnafont ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir uyarı mektubu gönderdi.
Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zuba, mektupta Husilerin ülkenin batı kıyısındaki ilerleyişi ve bazı bölgelerde kontrolü sağlamasına dikkat çekti.
Husilerin Taiz vilayeti ve Hudeyde'nin güneyindeki faaliyetlerinin sıradan veya yerel askeri operasyonlar olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Bakan ez-Zuba, "Bu adımlar, Yemen ve sınır ötesinde yeni bir statüko yaratmayı hedefleyen daha geniş kapsamlı stratejik bir planın parçasıdır" ifadelerini kullandı. Zuba, BMGK'nin bu duruma karşı derhal gerekli adımları atması gerektiğini kaydetti.
Kısa süre önce Husilerin Siyasi Büro Üyesi Huzam el-Esad, silahlı güçlerinin Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Moha kenti, Babülmendep ilçesi, Perim Adası ve Kızıldeniz’deki tüm Yemen adalarında kontrolü sağladığını iddia etmişti.