https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/yemen-hukumetinden-bm-guvenlik-konseyine-husilere-karsi-harekete-gecin-cagrisi-1108678199.html

Yemen hükümetinden BM Güvenlik Konseyine 'Husilere karşı harekete geçin' çağrısı

Yemen hükümetinden BM Güvenlik Konseyine 'Husilere karşı harekete geçin' çağrısı

Sputnik Türkiye

Yemen'in uluslararası tanınan hükümeti, Husilerin stratejik Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz kıyısındaki bölgeleri ele geçirdiğini duyurmasının ardından... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T00:28+0300

2026-09-11T00:28+0300

2026-09-11T00:27+0300

dünya

yemen

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

yemen dışişleri bakanlığı

kızıldeniz

babülmendep boğazı

guterres

husi

ortadoğu

saba

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Yemen resmi haber ajansı SABA’nın aktardığına göre, Yemen Dışişleri Bakanlığı sahadaki son gelişmeler üzerine BMGK Başkanı Jerome Bonnafont ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir uyarı mektubu gönderdi.Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zuba, mektupta Husilerin ülkenin batı kıyısındaki ilerleyişi ve bazı bölgelerde kontrolü sağlamasına dikkat çekti.Husilerin Taiz vilayeti ve Hudeyde'nin güneyindeki faaliyetlerinin sıradan veya yerel askeri operasyonlar olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Bakan ez-Zuba, "Bu adımlar, Yemen ve sınır ötesinde yeni bir statüko yaratmayı hedefleyen daha geniş kapsamlı stratejik bir planın parçasıdır" ifadelerini kullandı. Zuba, BMGK'nin bu duruma karşı derhal gerekli adımları atması gerektiğini kaydetti.Kısa süre önce Husilerin Siyasi Büro Üyesi Huzam el-Esad, silahlı güçlerinin Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Moha kenti, Babülmendep ilçesi, Perim Adası ve Kızıldeniz’deki tüm Yemen adalarında kontrolü sağladığını iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/husiler-moha-kenti-ve-kizildenizdeki-yemen-adalarinin-kontrolunu-ele-gecirdigini-duyurdu-1108673859.html

yemen

kızıldeniz

babülmendep boğazı

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yemen, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), yemen dışişleri bakanlığı, kızıldeniz, babülmendep boğazı, guterres, husi, ortadoğu, saba