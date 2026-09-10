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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/husiler-moha-kenti-ve-kizildenizdeki-yemen-adalarinin-kontrolunu-ele-gecirdigini-duyurdu-1108673859.html
Husiler, Moha kenti ve Kızıldeniz’deki Yemen adalarının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu
Husiler, Moha kenti ve Kızıldeniz’deki Yemen adalarının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Yemen’in kuzeyinde etkin olan Ensarullah Hareketi (Husiler), hükümet güçleriyle yaşanan çatışmaların ardından stratejik Moha kenti ile Kızıldeniz’deki tüm... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T20:10+0300
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kızıldeniz
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şii ensarullah hareketi
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Yemen’in kuzeyini kontrol eden Şii Ensarullah Hareketi (Husiler) Siyasi Büro Üyesi Huzam el-Esad, sahadaki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.Sputnik’e konuşan Esad, hareketin silahlı güçleri ile hükümet yanlısı ordu birlikleri arasında yaşanan çatışmaların ardından stratejik öneme sahip bölgelerde hakimiyet kurduklarını belirtti.Esad, “Moha kenti güçlerimizin tam kontrolü altına alındı. Bunun yanı sıra Babülmendep Boğazı’ndaki Perim Adası, Taiz vilayetindeki Babülmendep ilçesi ve Kızıldeniz’de bulunan tüm Yemen adaları da artık kontrolümüz altında” ifadelerini kullandı.
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yemen, husiler, kızıldeniz, esad, şii ensarullah hareketi, ortadoğu
yemen, husiler, kızıldeniz, esad, şii ensarullah hareketi, ortadoğu

Husiler, Moha kenti ve Kızıldeniz’deki Yemen adalarının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu

20:10 10.09.2026
© AP Photo / Osamah AbdulrahmanHusiler
Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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Yemen’in kuzeyinde etkin olan Ensarullah Hareketi (Husiler), hükümet güçleriyle yaşanan çatışmaların ardından stratejik Moha kenti ile Kızıldeniz’deki tüm Yemen adalarında kontrolü sağladıklarını öne sürdü.
Yemen’in kuzeyini kontrol eden Şii Ensarullah Hareketi (Husiler) Siyasi Büro Üyesi Huzam el-Esad, sahadaki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sputnik’e konuşan Esad, hareketin silahlı güçleri ile hükümet yanlısı ordu birlikleri arasında yaşanan çatışmaların ardından stratejik öneme sahip bölgelerde hakimiyet kurduklarını belirtti.
Esad, “Moha kenti güçlerimizin tam kontrolü altına alındı. Bunun yanı sıra Babülmendep Boğazı’ndaki Perim Adası, Taiz vilayetindeki Babülmendep ilçesi ve Kızıldeniz’de bulunan tüm Yemen adaları da artık kontrolümüz altında” ifadelerini kullandı.
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