https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/husiler-moha-kenti-ve-kizildenizdeki-yemen-adalarinin-kontrolunu-ele-gecirdigini-duyurdu-1108673859.html

Husiler, Moha kenti ve Kızıldeniz’deki Yemen adalarının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu

Husiler, Moha kenti ve Kızıldeniz’deki Yemen adalarının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu

Sputnik Türkiye

Yemen’in kuzeyinde etkin olan Ensarullah Hareketi (Husiler), hükümet güçleriyle yaşanan çatışmaların ardından stratejik Moha kenti ile Kızıldeniz’deki tüm... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T20:10+0300

2026-09-10T20:10+0300

2026-09-10T20:10+0300

dünya

yemen

husiler

kızıldeniz

esad

şii ensarullah hareketi

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/09/1083640677_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_79d4006ea11830c46d5bfffb091dcea2.jpg

Yemen’in kuzeyini kontrol eden Şii Ensarullah Hareketi (Husiler) Siyasi Büro Üyesi Huzam el-Esad, sahadaki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.Sputnik’e konuşan Esad, hareketin silahlı güçleri ile hükümet yanlısı ordu birlikleri arasında yaşanan çatışmaların ardından stratejik öneme sahip bölgelerde hakimiyet kurduklarını belirtti.Esad, “Moha kenti güçlerimizin tam kontrolü altına alındı. Bunun yanı sıra Babülmendep Boğazı’ndaki Perim Adası, Taiz vilayetindeki Babülmendep ilçesi ve Kızıldeniz’de bulunan tüm Yemen adaları da artık kontrolümüz altında” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/pakistandan-irana-husi-uyarisi-mekke-ortak-savunma-antlasmasi-devreye-girebilir-1108664740.html

yemen

kızıldeniz

esad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yemen, husiler, kızıldeniz, esad, şii ensarullah hareketi, ortadoğu