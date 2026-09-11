https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/turkiyenin-koklu-meyve-suyu-ureticisi-iflastan-kurtuldu-konkordato-sureci-bitti-1108696883.html

Türkiye'nin köklü meyve suyu üreticisi iflastan kurtuldu: Konkordato süreci bitti

Türkiye'nin köklü meyve suyu üreticisi iflastan kurtuldu: Konkordato süreci bitti

Sputnik Türkiye

Meyve suyu sektörünün önde gelen şirketlerinden Aroma, konkordato sürecinden çıktı. Şirket iflas riskini geride bıraktı. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T15:34+0300

2026-09-11T15:34+0300

2026-09-11T15:35+0300

ekonomi̇

aroma

iflas

i̇flas erteleme

konkordato

meyve suyu

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Türkiye'de 58 yıllık geçmişe sahip olan meyve suyu üreticisi Aroma yaşadığı darboğazı atlattı. Şirket konkordato sürecini tamamladı ve iflas riskini geride bıraktı. 58 yıllık şirket hakkında karar verildiBursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı, Aroma Bursa Meyve Suları ile şirket yöneticileri Ege Duruk, Mahmut Atom Duruk, Mehmet Çetin Duruk, Onur Duruk, Ömer Duruk, Perihan Duruk, Şirin Duruk ve Uğur Duruk hakkında görülen davada kararını açıkladı. NTV'nin haberine göre, mahkeme, davacıların konkordato taleplerinden feragat etmesi nedeniyle başvuruların ayrı ayrı reddedilmesine karar verdi.Kararla birlikte kesin konkordato mühletinin sonuçları da kendiliğinden sona erdi. Mahkeme ayrıca süreç kapsamında uygulanan tedbirlerin kaldırılmasına ve görev yapan konkordato komiserlerinin görevlerinin sonlandırılmasına hükmetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/unlu-bebek-giyim-markasi-konkordato-ilan-etti-1108650774.html

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aroma, iflas, i̇flas erteleme, konkordato, meyve suyu