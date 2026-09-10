https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/unlu-bebek-giyim-markasi-konkordato-ilan-etti-1108650774.html

Ünlü bebek giyim markası konkordato ilan etti: Birçok AVM'de mağazaları var

Ünlü bebek giyim markası konkordato ilan etti: Birçok AVM'de mağazaları var

Sputnik Türkiye

Bebek giyim sektöründe 28 yıldır faaliyetlerini sürdüren İdil Baby & Mamino konkordato ilan etti. 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T10:41+0300

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Ünlü bebek ve çocuk giyim markası İdil Baby & Mamino konkordato ilan etti. 28 yıldır bu alanda faaliyetlerini sürdüren markanın İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'teki birçok AVM'de satış mağazası bulunuyor. 3 ay geçici mühlet verildiİstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, İdil Bebe Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Uygun Bebe Mağazacılık İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile Bade Uygun, Mevlüde Uygun ve Bisera Çömcüoğlu hakkında 3 aylık geçici mühlet verilmesine karar verdiKonkordato davasına itiraz etmek isteyen alacaklılar için de süre belirlendi. İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi gereğince alacaklılar, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçeyle mahkemeye müracaat edebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/dev-gida-sirketi-konkordato-ilan-etti-1108617332.html

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