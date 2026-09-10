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Ünlü bebek giyim markası konkordato ilan etti: Birçok AVM'de mağazaları var
Ünlü bebek giyim markası konkordato ilan etti: Birçok AVM'de mağazaları var
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Bebek giyim sektöründe 28 yıldır faaliyetlerini sürdüren İdil Baby & Mamino konkordato ilan etti. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
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Ünlü bebek ve çocuk giyim markası İdil Baby &amp; Mamino konkordato ilan etti. 28 yıldır bu alanda faaliyetlerini sürdüren markanın İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'teki birçok AVM'de satış mağazası bulunuyor. 3 ay geçici mühlet verildiİstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, İdil Bebe Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Uygun Bebe Mağazacılık İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile Bade Uygun, Mevlüde Uygun ve Bisera Çömcüoğlu hakkında 3 aylık geçici mühlet verilmesine karar verdiKonkordato davasına itiraz etmek isteyen alacaklılar için de süre belirlendi. İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi gereğince alacaklılar, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçeyle mahkemeye müracaat edebilecek.
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iflas, i̇flas erteleme

Ünlü bebek giyim markası konkordato ilan etti: Birçok AVM'de mağazaları var

10:41 10.09.2026 (güncellendi: 10:45 10.09.2026)
© FotoğrafBebek
Bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© Fotoğraf
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Bebek giyim sektöründe 28 yıldır faaliyetlerini sürdüren İdil Baby & Mamino konkordato ilan etti.
Ünlü bebek ve çocuk giyim markası İdil Baby & Mamino konkordato ilan etti. 28 yıldır bu alanda faaliyetlerini sürdüren markanın İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'teki birçok AVM'de satış mağazası bulunuyor.

3 ay geçici mühlet verildi

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, İdil Bebe Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Uygun Bebe Mağazacılık İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile Bade Uygun, Mevlüde Uygun ve Bisera Çömcüoğlu hakkında 3 aylık geçici mühlet verilmesine karar verdi
Konkordato davasına itiraz etmek isteyen alacaklılar için de süre belirlendi. İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi gereğince alacaklılar, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçeyle mahkemeye müracaat edebilecek.
Konkordato - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
EKONOMİ
Dev gıda şirketi konkordato ilan etti
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