https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/unlu-bebek-giyim-markasi-konkordato-ilan-etti-1108650774.html
Ünlü bebek giyim markası konkordato ilan etti: Birçok AVM'de mağazaları var
Ünlü bebek giyim markası konkordato ilan etti: Birçok AVM'de mağazaları var
Sputnik Türkiye
Bebek giyim sektöründe 28 yıldır faaliyetlerini sürdüren İdil Baby & Mamino konkordato ilan etti. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T10:41+0300
2026-09-10T10:41+0300
2026-09-10T10:45+0300
ekonomi̇
iflas
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Ünlü bebek ve çocuk giyim markası İdil Baby & Mamino konkordato ilan etti. 28 yıldır bu alanda faaliyetlerini sürdüren markanın İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'teki birçok AVM'de satış mağazası bulunuyor. 3 ay geçici mühlet verildiİstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, İdil Bebe Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Uygun Bebe Mağazacılık İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile Bade Uygun, Mevlüde Uygun ve Bisera Çömcüoğlu hakkında 3 aylık geçici mühlet verilmesine karar verdiKonkordato davasına itiraz etmek isteyen alacaklılar için de süre belirlendi. İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi gereğince alacaklılar, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçeyle mahkemeye müracaat edebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/dev-gida-sirketi-konkordato-ilan-etti-1108617332.html
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iflas, i̇flas erteleme
Ünlü bebek giyim markası konkordato ilan etti: Birçok AVM'de mağazaları var
10:41 10.09.2026 (güncellendi: 10:45 10.09.2026)
Bebek giyim sektöründe 28 yıldır faaliyetlerini sürdüren İdil Baby & Mamino konkordato ilan etti.
Ünlü bebek ve çocuk giyim markası İdil Baby & Mamino konkordato ilan etti. 28 yıldır bu alanda faaliyetlerini sürdüren markanın İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'teki birçok AVM'de satış mağazası bulunuyor.
3 ay geçici mühlet verildi
İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, İdil Bebe Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Uygun Bebe Mağazacılık İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile Bade Uygun, Mevlüde Uygun ve Bisera Çömcüoğlu hakkında 3 aylık geçici mühlet verilmesine karar verdi
Konkordato davasına itiraz etmek isteyen alacaklılar için de süre belirlendi. İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi gereğince alacaklılar, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçeyle mahkemeye müracaat edebilecek.