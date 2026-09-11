https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/silede-art-arda-motosiklet-kazalarinin-sebebi-yol-mu-ihmal-mi-ileri-surus-egitmeni-zafer-akcaydan-1108440382.html
Şile'de art arda yaşanan motosiklet kazalarının sebebi yol mu ihmal mi? İleri sürüş eğitmeni Akçay'dan kritik uyarı
Şile'de art arda yaşanan motosiklet kazalarının sebebi yol mu ihmal mi? İleri sürüş eğitmeni Akçay'dan kritik uyarı
Sputnik Türkiye
Trafikte sayıları hızla artan motosikletler büyük avantaj sağlarken güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Peki sürücüler bu karmaşık trafiğe gerçekten... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T10:29+0300
2026-09-11T10:29+0300
2026-09-11T10:46+0300
anlat bakalim
zeynep gökalp
motosiklet
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Şile yolunda art arda yaşanan kazalar, gözleri Türkiye'nin en popüler motosiklet rotasındaki güvenlik risklerine ve sürücü davranışlarına çevirdi. İleri Sürüş Eğitmeni Zafer Akçay, hayatını kaybeden gençlerin ardından hem alt yapı eksikliklerine hem de kontrolsüz hız tutkusunun getirdiği tehlikelere dikkat çekti. Şile'de meydana gelen motosiklet kazalarıŞile'de kısa zaman aralıkları ile Darlık Mahallesi'nde motosiklet kazaları oldu. İlk kazada 22 yaşındaki Ceyda Yakova, ikinci kazada ise 30 yaşındaki Yıldırım Ersan hayatını kaybetti. Akçay sürücülerin 'hız tutkularına' dikkat çekti:Motosiklet sayısı artıyor: Trafik buna hazır mı?Motosiklet ehliyeti için sınavlar yeterli mi?50 cc ehliyet gerektiriyor mu?50 cc motosiklet almak için B sınıfı ehliyet yeterli oluyor. Eğitmen Akçay uygulamanın risklerinden bahsetti:Motosiklet için hangi ekipmanlar zorunlu? Yeterli mi?Motosiklet sürücülerinin en büyük şikayetleri ne?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/trafikte-yeni-kural-bugun-yururluge-girdi-motosiklet-bisiklet-traktor-veya-elektrikli-bisiklet-1100712407.html
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zeynep gökalp, motosiklet, trafik kazası, bursa, ceyda yakova, türkiye, şile, kaza, kaza sebebi, zafer akçay, trafik
zeynep gökalp, motosiklet, trafik kazası, bursa, ceyda yakova, türkiye, şile, kaza, kaza sebebi, zafer akçay, trafik
Şile'de art arda yaşanan motosiklet kazalarının sebebi yol mu ihmal mi? İleri sürüş eğitmeni Akçay'dan kritik uyarı
10:29 11.09.2026 (güncellendi: 10:46 11.09.2026)
Özel
Trafikte sayıları hızla artan motosikletler büyük avantaj sağlarken güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Peki sürücüler bu karmaşık trafiğe gerçekten hazır mı? İleri Sürüş Eğitmeni Zafer Akçay, ehliyet sınav sisteminden ekipman yetersizliğine kadar sürücülere uyarılarda bulundu, Şile'deki kazaların sebebine dair değerlendirmede bulundu.
Şile yolunda art arda yaşanan kazalar, gözleri Türkiye'nin en popüler motosiklet rotasındaki güvenlik risklerine ve sürücü davranışlarına çevirdi.
İleri Sürüş Eğitmeni Zafer Akçay, hayatını kaybeden gençlerin ardından hem alt yapı eksikliklerine hem de kontrolsüz hız tutkusunun getirdiği tehlikelere dikkat çekti.
Şile'de meydana gelen motosiklet kazaları
Şile'de kısa zaman aralıkları ile Darlık Mahallesi'nde motosiklet kazaları oldu. İlk kazada 22 yaşındaki Ceyda Yakova
, ikinci kazada ise 30 yaşındaki Yıldırım Ersan hayatını kaybetti. Akçay sürücülerin 'hız tutkularına' dikkat çekti:
"Türkiye'deki belki de en güzel motosiklet yoludur ya da en güzel araba yoludur. Çünkü güzel manzaranın içinde gidersiniz, çok güzel bir asfaltta gidersiniz, çizgiler çok iyidir, her şey çok güzeldir. Yani tam sürmelik bir yoldur. Ancak son zamanlarda da çok ünlü olduğu yol. Bu yüzden bütün motosikletçiler oraya geliyor. Tabii ki gelsinler. Ben Şile'de oturuyorum zaten. Buyursunlar gelsinler, misafir edelim. Ancak bazı sürücüler sürat yapmaya, hız tutkularını tatmin etmeye geliyorlar buraya. Ve pazar günleri yüzlerce, belki de binlerce motosiklet oluyor burada. Ve zaten genelde kazaların olduğu gün pazar günüdür. İki hafta üst üste pazar günü oldu bu kazalar da. Ne yazık ki böyle davranışsal bozukluklar yüzünden kazalar olabiliyor. Bu iki genç arkadaşımıza, ikisi için de ben çok üzgünüm. Zaten Ceyda'nın ailesiyle de görüşüyorum. Düşünün, çok acılı bir aile ama yine de bu konuda ne yapabiliriz, onun peşindeler."
Motosiklet sayısı artıyor: Trafik buna hazır mı?
Trafikteki tüm araçların yüzde 21'i motosikletlerden oluşuyor. Son iki üç yılda çok arttı. Pandemiyle birlikte gelen bir ivme var. Dolayısıyla bir anda yayılan bu büyüklük, bu sayı oranı aslında biraz da bizi hazırlıksız yakaladı. Daha iyi önlemlerle daha kontrol altında tutulabilirdi belki ama işte yeni yeni bazı uğraşlar var, bazı yönetmelik ve yasa değişiklikleri oluyor. Bunların birçoğu olumlu zaten. Bunlarla birlikte inşallah motosikletler hak ettikleri yere gelecekler Türkiye trafiğinde.
Motosiklet ehliyeti için sınavlar yeterli mi?
Şu anda aslında çok da kötü sayılamayacak bir sınav sistemine sahibiz. Daha iyisi tabi ki, her şeyin daha iyisi olabilir ama çok kötü değil. Bana sorsalar biraz daha zorlaştırırım belki bu işi. Ama şu andaki sınav sistemi de 'çok kolay ehliyet veriliyor' şeklinde değil inanın. Biraz daha zorlaşsın mı? Evet kesinlikle. Çünkü ehliyeti alan kişiyi siz, büyük şehirlerdeki trafik kaosunun içine atıyorsunuz. Sınavda geçilen parkurlar ne yazık ki bir örneklem teşkil etmeyecek kadar basit. Oysa ki trafikte özellikle büyük şehirlerde, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da çok daha büyük bir kaos var içinde ve buna biraz daha hazırlıklı gelmesi gerekiyor ehliyet sahibi kişilerin. Güzel, doğru kalktı. Bir emniyeti. Ondan sonra insanlar, cesaretli olanlar riski göze alıp çıkıyorlar. Cesaretli olmayanlarsa daha motosikletini evinden bile çıkaramıyor. Yani çok kötü değil ama ben bir eğitmen, eğitmen yetiştiricisi olarak da bunun biraz daha zorlaştırılmasından yanayım açıkçası. Tabii bir de aslında burada şu da çok önemli. Biraz önce siz de değindiniz. Yani özbilinç aslında. Yani ben burada yeterim vesaire demek değil de. Yani ben şuna dikkat etmeliyim. Belki biraz daha az trafikle giriş yapılabilir. Hadi hurra hemen bugün trafiğe çıkayım değil de. Yani bu tabii otomobil sürücüleri için de tüm motorlu taşıt kullanıcıları için geçerli. O yüzden biraz hani kendini bilmek, birazcık böyle daha adım adım ilerlemek.
50 cc ehliyet gerektiriyor mu?
50 cc motosiklet almak için B sınıfı ehliyet yeterli oluyor. Eğitmen Akçay uygulamanın risklerinden bahsetti:
"Bu çok doğru ama çok yanlış bir uygulama. Hatta neredeyse geçen yıl 125 cc'ye kadar araba ehliyetiyle binme durumu ortaya çıkmıştı. Neyse ki bunun önüne geçtik. Eski İçişleri Bakanımız sağ olsun motorcu olduğu için bunu engelledik. Ehliyetin ötesinde bir kursa tabi tutulması gerektiği şartını da koyduk. Tabi şu var, 50 cc alıyorlar ve bunu 80 c yapıyorlar. 80 cc dediğiniz şey 100 kilometreye çıkıyor. Ve bu yasal değil. Ama ruhsatta yazan 50 cc olduğu için ekstra bir ehliyet gerekmiyor. 100 kilometreye çıkabilen bir motorsikleti araba ehliyetiyle kullanabiliyorsunuz Türkiye'de. Bu riskleri getiriyor beraberinde. Çünkü motorsiklet tek başına ayakta duran bir araç değil, bırakırsanız düşer. Ve kontrol edemezsiniz. Oraya buraya çarpar. Birileri gelir yolları ıslatır, siz düşersiniz. Kamyondan bıçak dökülür, siz düşersiniz. Otobüsün deposundan mazot dökülür, siz düşersiniz. Fakat arabada hiç böyle bir risk yok. Ama motosiklette riskler bitmiyor.
Motosiklet için hangi ekipmanlar zorunlu? Yeterli mi?
Zaten kask zorunluydu. Bunun yanı sıra eldiven, belli standartlarda olan motosiklet eldivenleri zorunlu hale getirildi ki bu çok önemli. Çünkü motosikletten düştüğünüz zaman yere ilk temas eden yeriniz elleriniz oluyor zaten. Bu güzel. Yeterli mi? Değil. Daha çok şey olmalı. Ne olmalı? Mont, pantolon ve ayakkabı ya da çizme. Devlet zorunlu tutabilir. En azından kuryelere, mesela paketçilere, yani bu işten para kazanan insanlara. Onlara bu beş kıyafeti zorunlu tutabilir; kask, eldiven, mont, pantolon, ayakkabı.
Motosiklet sürücülerinin en büyük şikayetleri ne?
Diğer sürücülerin görmediklerini söylüyor motosiklet sürücüleri. Arabalar bizi görmüyor, kamyonlar bizi görmüyor. Doğru. Çünkü algıda seçicilik diye bir kavram var. Trafikte seni aramıyor ki. Başka araba arıyor, kamyon arıyor, otobüs arıyor. Motosiklet aramıyor. Görünmüyorsun. O da motosiklet sürücüsünün görünmediği bilgisi ve bilinciyle o trafikte olması lazım. Motosiklet sürücülerinin diğer isteği özellikle büyükşehir belediyelerinden oluyor. Belediyelerin sulamaları, yol yapımları oluyor ve bizim için büyük risk teşkil ediyor. Motosiklet küçük su birikintisinde bile büyük kazaya sebep olabilir.