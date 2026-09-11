Şile'de art arda yaşanan motosiklet kazalarının sebebi yol mu ihmal mi? İleri sürüş eğitmeni Akçay'dan kritik uyarı

Şu anda aslında çok da kötü sayılamayacak bir sınav sistemine sahibiz. Daha iyisi tabi ki, her şeyin daha iyisi olabilir ama çok kötü değil. Bana sorsalar biraz daha zorlaştırırım belki bu işi. Ama şu andaki sınav sistemi de 'çok kolay ehliyet veriliyor' şeklinde değil inanın. Biraz daha zorlaşsın mı? Evet kesinlikle. Çünkü ehliyeti alan kişiyi siz, büyük şehirlerdeki trafik kaosunun içine atıyorsunuz. Sınavda geçilen parkurlar ne yazık ki bir örneklem teşkil etmeyecek kadar basit. Oysa ki trafikte özellikle büyük şehirlerde, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da çok daha büyük bir kaos var içinde ve buna biraz daha hazırlıklı gelmesi gerekiyor ehliyet sahibi kişilerin. Güzel, doğru kalktı. Bir emniyeti. Ondan sonra insanlar, cesaretli olanlar riski göze alıp çıkıyorlar. Cesaretli olmayanlarsa daha motosikletini evinden bile çıkaramıyor. Yani çok kötü değil ama ben bir eğitmen, eğitmen yetiştiricisi olarak da bunun biraz daha zorlaştırılmasından yanayım açıkçası. Tabii bir de aslında burada şu da çok önemli. Biraz önce siz de değindiniz. Yani özbilinç aslında. Yani ben burada yeterim vesaire demek değil de. Yani ben şuna dikkat etmeliyim. Belki biraz daha az trafikle giriş yapılabilir. Hadi hurra hemen bugün trafiğe çıkayım değil de. Yani bu tabii otomobil sürücüleri için de tüm motorlu taşıt kullanıcıları için geçerli. O yüzden biraz hani kendini bilmek, birazcık böyle daha adım adım ilerlemek.