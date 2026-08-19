Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/motosiklet-videolariyla-taninan-sosyal-medya-fenomeni-ceyda-yakova-hayatini-kaybetti-1108100096.html
Motosiklet videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova hayatını kaybetti
Motosiklet videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ceyda yakova, ceyda yakova motosiklet kazası
2026-08-19T14:41+0300
2026-08-19T14:41+0300
yaşam
şile
bilgi üniversitesi
motosiklet
motosiklet kazası
hayatını kaybetti
ceyda yakova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/13/1108099941_0:0:1190:670_1920x0_80_0_0_62f8232c74f959e1c9a4fce5bd914fff.jpg
Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova 22 yaşında hayatını kaybetti. Yakova'nın ölümüyle ilgili olarak Bilgi Üniversitesi yayımladığı taziye mesajında "Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunumuz Ceyda Yakova'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. İstanbul'da toprağa verilen Yakova'nın motosiklet kazasında hayatını kaybettiği belirtildi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar ise kazanın Şile yolunda meydana geldiğini ifade ettiMotosiklet videolarıyla tanınıyorduYakova’nın bir dönem Teşvikiye Spor Kulübü voleybol takımının formasını giydiği kulüp tarafından yapılan taziye açıklamasıyla duyuruldu. Yakova, Instagram ve TikTok platformlarında motovloglar, motosiklet sürüş videoları ve spor yaşantısına dair paylaşımlar yapıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/sivasta-korkunc-kaza-4-kisi-hayatini-kaybetti-10-yarali--1108077606.html
şile
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/13/1108099941_0:0:1190:894_1920x0_80_0_0_997f58f207cc6f288445a133c9d23638.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şile, bilgi üniversitesi, motosiklet, motosiklet kazası, hayatını kaybetti, ceyda yakova
şile, bilgi üniversitesi, motosiklet, motosiklet kazası, hayatını kaybetti, ceyda yakova

Motosiklet videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova hayatını kaybetti

14:41 19.08.2026
Ceyda Yakova sosyal medya
Ceyda Yakova sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
Abone ol
Sosyal medya fenomeni ve voleybolcu Ceyda Yakova 22 yaşında hayatını kaybetti.
Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova 22 yaşında hayatını kaybetti. Yakova'nın ölümüyle ilgili olarak Bilgi Üniversitesi yayımladığı taziye mesajında "Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunumuz Ceyda Yakova'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. İstanbul'da toprağa verilen Yakova'nın motosiklet kazasında hayatını kaybettiği belirtildi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar ise kazanın Şile yolunda meydana geldiğini ifade etti

Motosiklet videolarıyla tanınıyordu

Yakova’nın bir dönem Teşvikiye Spor Kulübü voleybol takımının formasını giydiği kulüp tarafından yapılan taziye açıklamasıyla duyuruldu. Yakova, Instagram ve TikTok platformlarında motovloglar, motosiklet sürüş videoları ve spor yaşantısına dair paylaşımlar yapıyordu.
Sivas - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
TÜRKİYE
Sivas'ta korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 10 yaralı
Dün, 13:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала