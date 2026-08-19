https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/motosiklet-videolariyla-taninan-sosyal-medya-fenomeni-ceyda-yakova-hayatini-kaybetti-1108100096.html
Motosiklet videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova hayatını kaybetti
Motosiklet videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ceyda yakova, ceyda yakova motosiklet kazası
2026-08-19T14:41+0300
2026-08-19T14:41+0300
2026-08-19T14:41+0300
yaşam
şile
bilgi üniversitesi
motosiklet
motosiklet kazası
hayatını kaybetti
ceyda yakova
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Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova 22 yaşında hayatını kaybetti. Yakova'nın ölümüyle ilgili olarak Bilgi Üniversitesi yayımladığı taziye mesajında "Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunumuz Ceyda Yakova'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. İstanbul'da toprağa verilen Yakova'nın motosiklet kazasında hayatını kaybettiği belirtildi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar ise kazanın Şile yolunda meydana geldiğini ifade ettiMotosiklet videolarıyla tanınıyorduYakova’nın bir dönem Teşvikiye Spor Kulübü voleybol takımının formasını giydiği kulüp tarafından yapılan taziye açıklamasıyla duyuruldu. Yakova, Instagram ve TikTok platformlarında motovloglar, motosiklet sürüş videoları ve spor yaşantısına dair paylaşımlar yapıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/sivasta-korkunc-kaza-4-kisi-hayatini-kaybetti-10-yarali--1108077606.html
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şile, bilgi üniversitesi, motosiklet, motosiklet kazası, hayatını kaybetti, ceyda yakova
şile, bilgi üniversitesi, motosiklet, motosiklet kazası, hayatını kaybetti, ceyda yakova
Motosiklet videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova hayatını kaybetti
Sosyal medya fenomeni ve voleybolcu Ceyda Yakova 22 yaşında hayatını kaybetti.
Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova 22 yaşında hayatını kaybetti. Yakova'nın ölümüyle ilgili olarak Bilgi Üniversitesi yayımladığı taziye mesajında "Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunumuz Ceyda Yakova'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. İstanbul'da toprağa verilen Yakova'nın motosiklet kazasında hayatını kaybettiği belirtildi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar ise kazanın Şile yolunda meydana geldiğini ifade etti
Motosiklet videolarıyla tanınıyordu
Yakova’nın bir dönem Teşvikiye Spor Kulübü voleybol takımının formasını giydiği kulüp tarafından yapılan taziye açıklamasıyla duyuruldu. Yakova, Instagram ve TikTok platformlarında motovloglar, motosiklet sürüş videoları ve spor yaşantısına dair paylaşımlar yapıyordu.