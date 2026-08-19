https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/motosiklet-videolariyla-taninan-sosyal-medya-fenomeni-ceyda-yakova-hayatini-kaybetti-1108100096.html

Motosiklet videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova hayatını kaybetti

Motosiklet videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ceyda yakova, ceyda yakova motosiklet kazası

2026-08-19T14:41+0300

2026-08-19T14:41+0300

2026-08-19T14:41+0300

yaşam

şile

bilgi üniversitesi

motosiklet

motosiklet kazası

hayatını kaybetti

ceyda yakova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/13/1108099941_0:0:1190:670_1920x0_80_0_0_62f8232c74f959e1c9a4fce5bd914fff.jpg

Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova 22 yaşında hayatını kaybetti. Yakova'nın ölümüyle ilgili olarak Bilgi Üniversitesi yayımladığı taziye mesajında "Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunumuz Ceyda Yakova'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. İstanbul'da toprağa verilen Yakova'nın motosiklet kazasında hayatını kaybettiği belirtildi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar ise kazanın Şile yolunda meydana geldiğini ifade ettiMotosiklet videolarıyla tanınıyorduYakova’nın bir dönem Teşvikiye Spor Kulübü voleybol takımının formasını giydiği kulüp tarafından yapılan taziye açıklamasıyla duyuruldu. Yakova, Instagram ve TikTok platformlarında motovloglar, motosiklet sürüş videoları ve spor yaşantısına dair paylaşımlar yapıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/sivasta-korkunc-kaza-4-kisi-hayatini-kaybetti-10-yarali--1108077606.html

şile

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şile, bilgi üniversitesi, motosiklet, motosiklet kazası, hayatını kaybetti, ceyda yakova