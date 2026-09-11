https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/oguz-murat-aci-davasi-timur-cihantimurun-avukati-anlasma-teklif-etti-1108708767.html

Oğuz Murat Aci davası: Timur Cihantimur'un avukatı anlaşma teklif etti

Oğuz Murat Aci davası: Timur Cihantimur'un avukatı anlaşma teklif etti

Sputnik Türkiye

Timur Cihantimur’un yargılandığı davada sanık avukatları, Oğuz Murat Aci’nin ailesiyle anlaşmak istedi. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T20:02+0300

2026-09-11T20:02+0300

2026-09-11T20:02+0300

türki̇ye

timur cihantimur

abd

eylem tok

trafik

trafik kazası

trafik cezası

trafik ihlali

trafik cezaları

trafik kontrolü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084957135_1:0:730:410_1920x0_80_0_0_2a5dcb6cbeb4226f9df542579eedcf58.jpg

Eyüpsultan’da Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, Timur Cihantimur’un 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tanıklar dinlenirken, Aci’nin ölümü ve trafik kazası arasında illiyet bağı bulunduğuna ilişkin yeni rapor da dosyaya sunuldu. Mahkemede Cihantimur’un avukatları, Aci ailesinin yanında olduklarını belirterek oluşan zararların karşılanması ve anlaşma sağlanması yönünde istekli olduklarını söyledi. Bu sözler üzerine Aci ailesinin yakınları sanık avukatlarına tepki gösterdi.Mahkeme, Cihantimur hakkındaki yakalama emrinin devamına, ABD’deki iade sürecinin tamamlanmasının beklenmesine ve duruşmanın 2 Aralık’a ertelenmesine karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/oguz-murat-aci-davasinda-ilk-durusma-timur-cihantimur-hakkinda-karar-1107116903.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

timur cihantimur, abd, eylem tok, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü