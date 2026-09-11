https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/oguz-murat-aci-davasi-timur-cihantimurun-avukati-anlasma-teklif-etti-1108708767.html
Oğuz Murat Aci davası: Timur Cihantimur'un avukatı anlaşma teklif etti
Oğuz Murat Aci davası: Timur Cihantimur'un avukatı anlaşma teklif etti
Sputnik Türkiye
Timur Cihantimur’un yargılandığı davada sanık avukatları, Oğuz Murat Aci’nin ailesiyle anlaşmak istedi. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T20:02+0300
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Eyüpsultan’da Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, Timur Cihantimur’un 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tanıklar dinlenirken, Aci’nin ölümü ve trafik kazası arasında illiyet bağı bulunduğuna ilişkin yeni rapor da dosyaya sunuldu. Mahkemede Cihantimur’un avukatları, Aci ailesinin yanında olduklarını belirterek oluşan zararların karşılanması ve anlaşma sağlanması yönünde istekli olduklarını söyledi. Bu sözler üzerine Aci ailesinin yakınları sanık avukatlarına tepki gösterdi.Mahkeme, Cihantimur hakkındaki yakalama emrinin devamına, ABD’deki iade sürecinin tamamlanmasının beklenmesine ve duruşmanın 2 Aralık’a ertelenmesine karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/oguz-murat-aci-davasinda-ilk-durusma-timur-cihantimur-hakkinda-karar-1107116903.html
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timur cihantimur, abd, eylem tok, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü
timur cihantimur, abd, eylem tok, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü
Oğuz Murat Aci davası: Timur Cihantimur'un avukatı anlaşma teklif etti
Timur Cihantimur’un yargılandığı davada sanık avukatları, Oğuz Murat Aci’nin ailesiyle anlaşmak istedi.
Eyüpsultan’da Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, Timur Cihantimur’un 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.
Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tanıklar dinlenirken, Aci’nin ölümü ve trafik kazası arasında illiyet bağı bulunduğuna ilişkin yeni rapor da dosyaya sunuldu.
Mahkemede Cihantimur’un avukatları, Aci ailesinin yanında olduklarını belirterek oluşan zararların karşılanması ve anlaşma sağlanması yönünde istekli olduklarını söyledi. Bu sözler üzerine Aci ailesinin yakınları sanık avukatlarına tepki gösterdi.
Mahkeme, Cihantimur hakkındaki yakalama emrinin devamına, ABD’deki iade sürecinin tamamlanmasının beklenmesine ve duruşmanın 2 Aralık’a ertelenmesine karar verdi.