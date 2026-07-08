https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/oguz-murat-aci-davasinda-ilk-durusma-timur-cihantimur-hakkinda-karar-1107116903.html

Oğuz Murat Aci davasında ilk duruşma: Timur Cihantimur hakkında karar

Oğuz Murat Aci davasında ilk duruşma: Timur Cihantimur hakkında karar

Sputnik Türkiye

Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davanın ilk duruşmasında mahkeme, ABD'de iade süreci devam eden Timur Cihantimur hakkındaki yakalama... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

timur cihantimur

eylem tok

dava

tazminat davası

kaza

kaza sebebi

trafik kazası

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Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2024 yılında Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ve ABD'de iade süreci devam eden Timur Cihantimur duruşmaya katılmadı.Duruşmada Oğuz Murat Aci'nin ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemede dinlenen tanıklar, kazadan önce aracın hız sınırının üzerinde seyrettiğini ve Cihantimur'un virajı alamayarak kontrolden çıktığını aktardı.Tanıklardan biri, kazanın ardından Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'u aradığını, Tok'un olay yerine gelerek oğlunu araçla bölgeden aldığını öne sürdü. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müşteki tarafın davaya katılma talebini kabul etti. Cihantimur hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin devamına karar veren mahkeme, ABD'deki iade sürecinin tamamlanmasının beklenmesine ve sürecin Adalet Bakanlığı aracılığıyla takip edilmesine hükmetti.Mahkeme ayrıca kazada yaralanan iki kişinin tanık olarak dinlenmesine karar verirken, davayı 11 Eylül tarihine erteledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/oguz-murat-aci-davasi-timur-cihantimurun-hakim-karsisina-cikacagi-tarih-belli-oldu--1106176535.html

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Sputnik Türkiye

timur cihantimur, eylem tok, dava, tazminat davası, kaza, kaza sebebi, trafik kazası