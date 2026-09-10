https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/nasa-uydulari-gronlanddan-kopan-76-kilometrekarelik-buzdagini-goruntuledi-1108671858.html
NASA uyduları Grönland'dan kopan 76 kilometrekarelik buzdağını görüntüledi
NASA uyduları Grönland'dan kopan 76 kilometrekarelik buzdağını görüntüledi
Sputnik Türkiye
Grönland'ın kuzeybatısındaki Petermann Buzulu'ndan kopan 76 kilometrekareden büyük dev buzdağı, bir adaya çarpmasına rağmen parçalanmadan yoluna devam etti.
2026-09-10T18:55+0300
2026-09-10T18:55+0300
2026-09-10T18:55+0300
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Grönland'ın kuzeybatı kıyısındaki Petermann Buzulu'ndan bu yaz kopan dev buzdağı, buz kütlelerinin parçalanmasıyla sonuçlanabilecek bir çarpışmadan büyük ölçüde sağlam çıktı.Ottawa Üniversitesi'nde buzul bilimi alanında doktora yapan Adam Garbo, Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Sentinel-1 görevinin görüntülerini incelerken söz konusu buzdağının buzuldan kopuşunu tespit etti.Uluslararası araştırmacılardan oluşan ekip, uzaktan algılama yöntemleriyle Petermann Buzulu'nu ve buzulun deniz üzerinde uzanan buz dilini takip ediyor. Araştırmacılar, "tabular buzdağı" olarak da adlandırılan düz ve geniş buz kütlesinin buzuldan koptuğu sırada 76 kilometrekareden biraz daha büyük olduğunu belirledi.Bu, Petermann Buzulu'ndan 2012'den bu yana kopan en büyük buzdağı oldu. 2012'de yaklaşık 130 kilometrekarelik bir buz kütlesi buzdan ayrılmıştı.Beklenen çatlaklardan değil, başka noktadanBilim insanları Petermann Buzulu'nu izlerken buz dilini kesebilecek çok sayıda büyük çatlak tespit etmişti. Bu çatlaklardan yaklaşık 94 ve 84 kilometrekarelik iki büyük buz kütlesinin kopması bekleniyordu.Ancak gerçekleşen kopma, araştırmacıların takip ettiği büyük çatlaklardan değil, farklı bir kırılma hattından meydana geldi ve beklenenden daha küçük bir buzdağı oluştu.Kopan buzdağı daha sonra Petermann Fiyordu üzerinden Nares Boğazı'na doğru ilerlemeye başladı.Günde yaklaşık 3 kilometre ilerlediNASA ve ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) ait Landsat uydularının görüntülerine göre buzdağı, bir hafta boyunca günde yaklaşık 3 kilometre ilerledi.Buzdağının Petermann Fiyordu'nun girişine yakın konumda bulunan küçük kayalık Joe Adası'na çarpması da Landsat 9 uydusundaki Operasyonel Arazi Görüntüleyicisi (OLI) tarafından 23 ve 24 Ağustos'ta görüntülendi.Gemiler için de risk oluşturabilirBilim insanları, buzdağının ilk koptuğu sırada kalınlığının 490 fitten (yaklaşık 149 metre) az olduğunu tahmin ediyor.Buzdağı şu anda Nares Boğazı'ndan güneybatıya doğru ilerliyor. Araştırmacılar, kütlenin karaya oturmadan önce haftalar boyunca hareket etmeye devam etmesini bekliyor.Buzdağının ilerleyen süreçte parçalanarak okyanusa tatlı su bırakabileceği ve deniz trafiği açısından tehlike oluşturabileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/yapay-zeka-insanligi-yok-edebilir-tartismasi-buyurken-kiyamet-senaryolari-siralandi-1108660564.html
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nasa, petermann buzulu, grönland, haberler
nasa, petermann buzulu, grönland, haberler
NASA uyduları Grönland'dan kopan 76 kilometrekarelik buzdağını görüntüledi
Grönland'ın kuzeybatısındaki Petermann Buzulu'ndan kopan 76 kilometrekareden büyük dev buzdağı, bir adaya çarpmasına rağmen parçalanmadan yoluna devam etti. NASA'nın Landsat uyduları, buzdağının hareketini ve Joe Adası ile çarpışmasını görüntüledi.
Grönland'ın kuzeybatı kıyısındaki Petermann Buzulu'ndan bu yaz kopan dev buzdağı, buz kütlelerinin parçalanmasıyla sonuçlanabilecek bir çarpışmadan büyük ölçüde sağlam çıktı.
Ottawa Üniversitesi'nde buzul bilimi alanında doktora yapan Adam Garbo, Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Sentinel-1 görevinin görüntülerini incelerken söz konusu buzdağının buzuldan kopuşunu tespit etti.
Uluslararası araştırmacılardan oluşan ekip, uzaktan algılama yöntemleriyle Petermann Buzulu'nu ve buzulun deniz üzerinde uzanan buz dilini takip ediyor. Araştırmacılar, "tabular buzdağı" olarak da adlandırılan düz ve geniş buz kütlesinin buzuldan koptuğu sırada 76 kilometrekareden biraz daha büyük olduğunu belirledi.
Bu, Petermann Buzulu'ndan 2012'den bu yana kopan en büyük buzdağı oldu. 2012'de yaklaşık 130 kilometrekarelik bir buz kütlesi buzdan ayrılmıştı.
Beklenen çatlaklardan değil, başka noktadan
Bilim insanları Petermann Buzulu'nu izlerken buz dilini kesebilecek çok sayıda büyük çatlak tespit etmişti. Bu çatlaklardan yaklaşık 94 ve 84 kilometrekarelik iki büyük buz kütlesinin kopması bekleniyordu.
Ancak gerçekleşen kopma, araştırmacıların takip ettiği büyük çatlaklardan değil, farklı bir kırılma hattından meydana geldi ve beklenenden daha küçük bir buzdağı oluştu.
Kopan buzdağı daha sonra Petermann Fiyordu üzerinden Nares Boğazı'na doğru ilerlemeye başladı.
Günde yaklaşık 3 kilometre ilerledi
NASA ve ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) ait Landsat uydularının görüntülerine göre buzdağı, bir hafta boyunca günde yaklaşık 3 kilometre ilerledi.
Buzdağının Petermann Fiyordu'nun girişine yakın konumda bulunan küçük kayalık Joe Adası'na çarpması da Landsat 9 uydusundaki Operasyonel Arazi Görüntüleyicisi (OLI) tarafından 23 ve 24 Ağustos'ta görüntülendi.
Gemiler için de risk oluşturabilir
Bilim insanları, buzdağının ilk koptuğu sırada kalınlığının 490 fitten (yaklaşık 149 metre) az olduğunu tahmin ediyor.
Buzdağı şu anda Nares Boğazı'ndan güneybatıya doğru ilerliyor. Araştırmacılar, kütlenin karaya oturmadan önce haftalar boyunca hareket etmeye devam etmesini bekliyor.
Buzdağının ilerleyen süreçte parçalanarak okyanusa tatlı su bırakabileceği ve deniz trafiği açısından tehlike oluşturabileceği belirtiliyor.