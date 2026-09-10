Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/nasa-uydulari-gronlanddan-kopan-76-kilometrekarelik-buzdagini-goruntuledi-1108671858.html
NASA uyduları Grönland'dan kopan 76 kilometrekarelik buzdağını görüntüledi
NASA uyduları Grönland'dan kopan 76 kilometrekarelik buzdağını görüntüledi
Sputnik Türkiye
Grönland'ın kuzeybatısındaki Petermann Buzulu'ndan kopan 76 kilometrekareden büyük dev buzdağı, bir adaya çarpmasına rağmen parçalanmadan yoluna devam etti.
2026-09-10T18:55+0300
2026-09-10T18:55+0300
yaşam
nasa
petermann buzulu
grönland
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108671041_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_b347c9b41b4a007fa8aabe7820589d6e.jpg
Grönland'ın kuzeybatı kıyısındaki Petermann Buzulu'ndan bu yaz kopan dev buzdağı, buz kütlelerinin parçalanmasıyla sonuçlanabilecek bir çarpışmadan büyük ölçüde sağlam çıktı.Ottawa Üniversitesi'nde buzul bilimi alanında doktora yapan Adam Garbo, Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Sentinel-1 görevinin görüntülerini incelerken söz konusu buzdağının buzuldan kopuşunu tespit etti.Uluslararası araştırmacılardan oluşan ekip, uzaktan algılama yöntemleriyle Petermann Buzulu'nu ve buzulun deniz üzerinde uzanan buz dilini takip ediyor. Araştırmacılar, "tabular buzdağı" olarak da adlandırılan düz ve geniş buz kütlesinin buzuldan koptuğu sırada 76 kilometrekareden biraz daha büyük olduğunu belirledi.Bu, Petermann Buzulu'ndan 2012'den bu yana kopan en büyük buzdağı oldu. 2012'de yaklaşık 130 kilometrekarelik bir buz kütlesi buzdan ayrılmıştı.Beklenen çatlaklardan değil, başka noktadanBilim insanları Petermann Buzulu'nu izlerken buz dilini kesebilecek çok sayıda büyük çatlak tespit etmişti. Bu çatlaklardan yaklaşık 94 ve 84 kilometrekarelik iki büyük buz kütlesinin kopması bekleniyordu.Ancak gerçekleşen kopma, araştırmacıların takip ettiği büyük çatlaklardan değil, farklı bir kırılma hattından meydana geldi ve beklenenden daha küçük bir buzdağı oluştu.Kopan buzdağı daha sonra Petermann Fiyordu üzerinden Nares Boğazı'na doğru ilerlemeye başladı.Günde yaklaşık 3 kilometre ilerlediNASA ve ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) ait Landsat uydularının görüntülerine göre buzdağı, bir hafta boyunca günde yaklaşık 3 kilometre ilerledi.Buzdağının Petermann Fiyordu'nun girişine yakın konumda bulunan küçük kayalık Joe Adası'na çarpması da Landsat 9 uydusundaki Operasyonel Arazi Görüntüleyicisi (OLI) tarafından 23 ve 24 Ağustos'ta görüntülendi.Gemiler için de risk oluşturabilirBilim insanları, buzdağının ilk koptuğu sırada kalınlığının 490 fitten (yaklaşık 149 metre) az olduğunu tahmin ediyor.Buzdağı şu anda Nares Boğazı'ndan güneybatıya doğru ilerliyor. Araştırmacılar, kütlenin karaya oturmadan önce haftalar boyunca hareket etmeye devam etmesini bekliyor.Buzdağının ilerleyen süreçte parçalanarak okyanusa tatlı su bırakabileceği ve deniz trafiği açısından tehlike oluşturabileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/yapay-zeka-insanligi-yok-edebilir-tartismasi-buyurken-kiyamet-senaryolari-siralandi-1108660564.html
petermann buzulu
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108671041_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_4ef83ef18ba44fe6c38132fc2a488f6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nasa, petermann buzulu, grönland, haberler
nasa, petermann buzulu, grönland, haberler

NASA uyduları Grönland'dan kopan 76 kilometrekarelik buzdağını görüntüledi

18:55 10.09.2026
© NASA Earth Observatory, Lauren DauphinLandsat uydusu tarafından çekilen Petermann Buzulu''nun ayrılma görüntüsü
Landsat uydusu tarafından çekilen Petermann Buzulu''nun ayrılma görüntüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© NASA Earth Observatory, Lauren Dauphin
Abone ol
Grönland'ın kuzeybatısındaki Petermann Buzulu'ndan kopan 76 kilometrekareden büyük dev buzdağı, bir adaya çarpmasına rağmen parçalanmadan yoluna devam etti. NASA'nın Landsat uyduları, buzdağının hareketini ve Joe Adası ile çarpışmasını görüntüledi.
Grönland'ın kuzeybatı kıyısındaki Petermann Buzulu'ndan bu yaz kopan dev buzdağı, buz kütlelerinin parçalanmasıyla sonuçlanabilecek bir çarpışmadan büyük ölçüde sağlam çıktı.
Ottawa Üniversitesi'nde buzul bilimi alanında doktora yapan Adam Garbo, Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Sentinel-1 görevinin görüntülerini incelerken söz konusu buzdağının buzuldan kopuşunu tespit etti.
Uluslararası araştırmacılardan oluşan ekip, uzaktan algılama yöntemleriyle Petermann Buzulu'nu ve buzulun deniz üzerinde uzanan buz dilini takip ediyor. Araştırmacılar, "tabular buzdağı" olarak da adlandırılan düz ve geniş buz kütlesinin buzuldan koptuğu sırada 76 kilometrekareden biraz daha büyük olduğunu belirledi.
Bu, Petermann Buzulu'ndan 2012'den bu yana kopan en büyük buzdağı oldu. 2012'de yaklaşık 130 kilometrekarelik bir buz kütlesi buzdan ayrılmıştı.

Beklenen çatlaklardan değil, başka noktadan

Bilim insanları Petermann Buzulu'nu izlerken buz dilini kesebilecek çok sayıda büyük çatlak tespit etmişti. Bu çatlaklardan yaklaşık 94 ve 84 kilometrekarelik iki büyük buz kütlesinin kopması bekleniyordu.
Ancak gerçekleşen kopma, araştırmacıların takip ettiği büyük çatlaklardan değil, farklı bir kırılma hattından meydana geldi ve beklenenden daha küçük bir buzdağı oluştu.
Kopan buzdağı daha sonra Petermann Fiyordu üzerinden Nares Boğazı'na doğru ilerlemeye başladı.

Günde yaklaşık 3 kilometre ilerledi

NASA ve ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) ait Landsat uydularının görüntülerine göre buzdağı, bir hafta boyunca günde yaklaşık 3 kilometre ilerledi.
Buzdağının Petermann Fiyordu'nun girişine yakın konumda bulunan küçük kayalık Joe Adası'na çarpması da Landsat 9 uydusundaki Operasyonel Arazi Görüntüleyicisi (OLI) tarafından 23 ve 24 Ağustos'ta görüntülendi.

Gemiler için de risk oluşturabilir

Bilim insanları, buzdağının ilk koptuğu sırada kalınlığının 490 fitten (yaklaşık 149 metre) az olduğunu tahmin ediyor.
Buzdağı şu anda Nares Boğazı'ndan güneybatıya doğru ilerliyor. Araştırmacılar, kütlenin karaya oturmadan önce haftalar boyunca hareket etmeye devam etmesini bekliyor.
Buzdağının ilerleyen süreçte parçalanarak okyanusa tatlı su bırakabileceği ve deniz trafiği açısından tehlike oluşturabileceği belirtiliyor.
Yapay Zeka'nın (AI) gelişimiyle felaket senaryoları arttı (Temsili Görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
YAŞAM
'Yapay zeka insanlığı yok edebilir' tartışması büyürken kıyamet senaryoları sıralandı
14:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала