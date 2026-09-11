https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/erdogan-edebiyatla-muzikle-sanatla-bagini-koparan-sehirler-yalnizca-binalardan-ibaret-kalir-1108694653.html
Erdoğan: Edebiyatla, müzikle, sanatla bağını koparan şehirler yalnızca binalardan ibaret kalır
Erdoğan: Edebiyatla, müzikle, sanatla bağını koparan şehirler yalnızca binalardan ibaret kalır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deki toplu açılış töreninde "Edebiyatla, müzikle, sanatla bağını koparan şehirler yalnızca binalardan ibaret kalır ve ruhunu... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de "Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde konuştu:Rize'de ultra maraton koşusuDünyanın en prestijli ultra maraton koşularından birisi Kaçkar'da yapılıyor. Rize'miz 2000'den fazla sporcuyu misafir ediyor
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rize, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
rize, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
Erdoğan: Edebiyatla, müzikle, sanatla bağını koparan şehirler yalnızca binalardan ibaret kalır
14:49 11.09.2026 (güncellendi: 14:55 11.09.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deki toplu açılış töreninde "Edebiyatla, müzikle, sanatla bağını koparan şehirler yalnızca binalardan ibaret kalır ve ruhunu kaybeder. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Rize Kültür Sokağı'nı bugün açıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Rize'de
"Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu
Açılış Töreni"nde konuştu:
Edebiyatla, müzikle, sanatla bağını koparan şehirler yalnızca binalardan ibaret kalır ve ruhunu kaybeder. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Rize Kültür Sokağı'nı bugün açıyoruz
Şehrimizdeki eğitim altyapısını güçlendirecek yatırımları da hızla devreye sokmaya devam ediyoruz. Rize merkez ve ilçelerdeki 10 adet okulumuzun güçlendirme çalışmalarını tamamladık ve eğitim-öğretime hazır hâle getirdik. Çamlıhemşin'de yapımı biten 16 derslikli Hafize Haşim Haşimoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi de yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize kapılarını açacak. Merkezde ise 600 kişilik Ahmet Tevfik İleri Öğrenci Yurdumuzu hizmete veriyoruz. Bu yatırımlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin daha modern, nitelikli ve güvenli ortamlarda eğitim almalarını temin edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun diyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum.
Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz
Rize'de ultra maraton koşusu
Dünyanın en prestijli ultra maraton koşularından
birisi Kaçkar'da yapılıyor. Rize'miz 2000'den fazla sporcuyu misafir ediyor