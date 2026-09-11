Erdoğan: Edebiyatla, müzikle, sanatla bağını koparan şehirler yalnızca binalardan ibaret kalır

Şehrimizdeki eğitim altyapısını güçlendirecek yatırımları da hızla devreye sokmaya devam ediyoruz. Rize merkez ve ilçelerdeki 10 adet okulumuzun güçlendirme çalışmalarını tamamladık ve eğitim-öğretime hazır hâle getirdik. Çamlıhemşin'de yapımı biten 16 derslikli Hafize Haşim Haşimoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi de yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize kapılarını açacak. Merkezde ise 600 kişilik Ahmet Tevfik İleri Öğrenci Yurdumuzu hizmete veriyoruz. Bu yatırımlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin daha modern, nitelikli ve güvenli ortamlarda eğitim almalarını temin edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun diyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum.