https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/yuzucu-aysu-turkoglu-tsugaru-bogazi-gecisi-oncesi-konustu-denizanasi-degil-ama-kopek-baligi-riski-1106638579.html

Yüzücü Aysu Türkoğlu Tsugaru Boğazı geçişi öncesi konuştu: 'Denizanası değil ama köpek balığı riski var'

Yüzücü Aysu Türkoğlu Tsugaru Boğazı geçişi öncesi konuştu: 'Denizanası değil ama köpek balığı riski var'

Sputnik Türkiye

Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) parkurlarından Tsugaru Boğazı'nı yüzecek olan ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu Japonya'ya gitmeden önce Sputnik Türkiye'ye... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T14:11+0300

2026-06-19T14:11+0300

2026-06-19T14:11+0300

anlat bakalim

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okyanus

manş denizi

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Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu Ocean's 7 (Okyanus Yedilisi) geçişlerinin 5'ini geride bıraktı. Türkoğlu'nun önünde Tsugaru Boğazı geçişi var. Temmuz ayında Tsugaru geçmeyi hedefleyen olan Aysu Türkoğlu heyecanını Zeynep Gökalp'le Anlat Bakalım'da paylaştı.Aysu Türkoğlu, açık su yüzücülüğü ile maraton yüzücülüğü farkını şu şekilde anlattı:Manş Denizi fikri nasıl oluştu? Aysu Türkoğlu, havuz yüzücüsü olarak başladığı spor hayatında, ne zaman Okyanus Yedilisini geçmeye karar verdi? 'Manş Denizi benim için öğretisi en büyük kanal''Kuzey Kanalı'nda en acılı anda altımdan yunuslar geçti''Cook Boğazı'nı gece geçtim, zifiri karanlıktı''Tsugaru Boğazı'nda köpek balığı ile karşılaşınca sizi sudan alıyorlar''Teknenin kaptanı her zaman son sözü söyler'Aysu Türkoğlu Okyanus Yedilisi'nde hangi parkurları tamamladı?Türkoğlu hangi geçişe hazırlanıyor? Tsugaru Boğazı geçişi ne zaman?Aysu Türkoğlu, Ocean’s Seven hedefinde son iki parkuru da başarı ile geçmeyi planlıyor. Beş zorlu açık su geçişini tamamlayan Bodrumlu yüzücü Türkoğlu, 3-7 Temmuz arasında Japonya’daki Tsugaru Boğazı’nda süre sınırı, güçlü akıntılar ve değişken rotaya karşı mücadele edecek.

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2026

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

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Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

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