https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/yuzucu-aysu-turkoglu-tsugaru-bogazi-gecisi-oncesi-konustu-denizanasi-degil-ama-kopek-baligi-riski-1106638579.html
Yüzücü Aysu Türkoğlu Tsugaru Boğazı geçişi öncesi konuştu: 'Denizanası değil ama köpek balığı riski var'
Yüzücü Aysu Türkoğlu Tsugaru Boğazı geçişi öncesi konuştu: 'Denizanası değil ama köpek balığı riski var'
Sputnik Türkiye
Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) parkurlarından Tsugaru Boğazı'nı yüzecek olan ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu Japonya'ya gitmeden önce Sputnik Türkiye'ye... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T14:11+0300
2026-06-19T14:11+0300
2026-06-19T14:11+0300
anlat bakalim
aysu türkoğlu
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Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu Ocean's 7 (Okyanus Yedilisi) geçişlerinin 5'ini geride bıraktı. Türkoğlu'nun önünde Tsugaru Boğazı geçişi var. Temmuz ayında Tsugaru geçmeyi hedefleyen olan Aysu Türkoğlu heyecanını Zeynep Gökalp'le Anlat Bakalım'da paylaştı.Aysu Türkoğlu, açık su yüzücülüğü ile maraton yüzücülüğü farkını şu şekilde anlattı:Manş Denizi fikri nasıl oluştu? Aysu Türkoğlu, havuz yüzücüsü olarak başladığı spor hayatında, ne zaman Okyanus Yedilisini geçmeye karar verdi? 'Manş Denizi benim için öğretisi en büyük kanal''Kuzey Kanalı'nda en acılı anda altımdan yunuslar geçti''Cook Boğazı'nı gece geçtim, zifiri karanlıktı''Tsugaru Boğazı'nda köpek balığı ile karşılaşınca sizi sudan alıyorlar''Teknenin kaptanı her zaman son sözü söyler'Aysu Türkoğlu Okyanus Yedilisi'nde hangi parkurları tamamladı?Türkoğlu hangi geçişe hazırlanıyor? Tsugaru Boğazı geçişi ne zaman?Aysu Türkoğlu, Ocean’s Seven hedefinde son iki parkuru da başarı ile geçmeyi planlıyor. Beş zorlu açık su geçişini tamamlayan Bodrumlu yüzücü Türkoğlu, 3-7 Temmuz arasında Japonya’daki Tsugaru Boğazı’nda süre sınırı, güçlü akıntılar ve değişken rotaya karşı mücadele edecek.
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Zeynep Gökalp
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
Zeynep Gökalp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg
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Yüzücü Aysu Türkoğlu Tsugaru Boğazı geçişi öncesi konuştu: 'Denizanası değil ama köpek balığı riski var'
Özel
Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) parkurlarından Tsugaru Boğazı'nı yüzecek olan ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu Japonya'ya gitmeden önce Sputnik Türkiye'ye konuştu ve bu geçişin diğer geçişlerden farkını anlattı. Türkoğlu ayrıca "Denizanası riski yok ama köpek balığı sebebiyle sudan alınanlar mevcut" dedi.
Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu Ocean's 7 (Okyanus Yedilisi) geçişlerinin 5'ini geride bıraktı. Türkoğlu'nun önünde Tsugaru Boğazı geçişi var. Temmuz ayında Tsugaru geçmeyi hedefleyen olan Aysu Türkoğlu heyecanını Zeynep Gökalp'le Anlat Bakalım'da paylaştı.
Aysu Türkoğlu, açık su yüzücülüğü ile maraton yüzücülüğü farkını şu şekilde anlattı:
Açık su yüzücüsü ve maraton yüzücülüğü farklı, ben ikisini de yapıyorum. 5-7.5-10 km'lik parkurlar açık su parkuru. 10 km ve üstü ise ultra maratona giriyor. Ultra maratonda bir karadan diğer kara parçasına ilerliyorsunuz. Okyanus yedilisinde ise hepsi ultra maraton mesafesi olarak yüzülüyor. İlk geçişim Manş Kanalı oldu, 36 km'lik, su sıcaklığının 18-20'lerde gezindiği bir parkur. Bunun gibi dünyanın farklı denizlerinde farklı parkurlar var.
Manş Denizi fikri nasıl oluştu?
Aysu Türkoğlu, havuz yüzücüsü olarak başladığı spor hayatında, ne zaman Okyanus Yedilisini geçmeye karar verdi?
Ben havuz yüzücüsüydüm. 9. sınıftayken antrenör 'En iyi erkek sporcuya 1 buçuk km'lik yarış var, katılır mısın?' diye sordu. Ben de atladım oradan 'Ben de 6 km'ye katılacağım' dedim, ve o yarışmaya katıldım. Yarışma günü yüzdüm, sudan çıktım ve 'birinci Aysu Türkoğlu' anonsunu duydum. Aynı yarışta başka bir anons daha duydum Manş Kanalı'nı geçen ilk Türk ekibi diye. Araştırdım ve Okyanus Yedilisi parkurlarından biri olduğunu öğrendim ve bu şekilde başladı.
'Manş Denizi benim için öğretisi en büyük kanal'
Manş Denizi'nde yapmış olduğum en büyük hata, kafamda bir saat belirlemekti. Gelgit olabilir, akıntı olabilir. Ben 12 saat belirlemiştim ama 12 saat sonunda karşımda bir kara parçası yoktu. Bu sefer beklediğimden daha fazla yüzmem gerekti ve bu bende büyük bir moral bozukluğu oluşturmaya başladı. 3 saat boyunca aynı yerde kaldım, ters akıntıya yakalandım.
'Kuzey Kanalı'nda en acılı anda altımdan yunuslar geçti'
Kuzey Kanalı'nda acının en yüksek olduğu saatlerde dedim ki 'Allah'ım bir şey olsun ve modum değişsin' dedim. Ve altımdan yunuslar geçti.
'Cook Boğazı'nı gece geçtim, zifiri karanlıktı'
'Cook Boğazı normalde gece yüzülen bir parkur değil ancak kaptan geldi ve 'Gündüz akıntı olacak, gece yüzer misin?' dedi. Ben de 'tamam' dedim. her yer zifiri karanlıktı, Pasifik'in ortasındasınız ve o kanalı gece yüzmüş ikinci kişi olabilirim. Şükürler olsun ki başıma bir şey gelmedi
'Tsugaru Boğazı'nda köpek balığı ile karşılaşınca sizi sudan alıyorlar'
Tsugaru Boğazı'nda ilk kez belli bir sürede yüzmem gerekecek. Gün doğumundan gün batımına kadar vaktiniz var, hava karardığında yüzmeniz geçersiz sayılıyor. Elinizde olmayan sebeplerden dolayı yüzüşü bitirmeniz gerekli. O kanalda köpek balıkları var. Onların haritasına zarar vermemeniz için, köpek balıklarıyla karşılaştığınızda sizi sudan alıyorlar. Bir de Tsugaru'da çok büyük bir akıntı var. Tam ortasını geçtiğinizde, aslında tam yorgun olduğunuz anda, size karşı ters bir akıntı geliyor onu geçerseniz tamamlıyorsunuz. Denizanası riski yok ama köpek balığı sebebiyle sudan alınanlar mevcut
'Teknenin kaptanı her zaman son sözü söyler'
Her geçişin bir federasyonu var. Son kez kesinlikle her zaman kaptanda oluyor. Derse ki 'şu an akıntıyı geçemiyorsun, sudan çıkacaksın' çıkmak zorundasınız. Son söz onda, tekneye dokunmanız yasak. Tekneye ise götürmek istediğiniz kişileri götürüyorsunuz. Sosyal medyaya bakacak kişi, iyi hissetmenizi sağlayacak bir kişi.
Aysu Türkoğlu Okyanus Yedilisi'nde hangi parkurları tamamladı?
Manş Denizi
(İngiltere - Fransa)
Kuzey Kanalı
(Kuzey İrlanda - İskoçya)
Cook Boğazı
(Yeni Zelanda)
Kaiwi Kanalı / Moloka'i Kanalı
(Hawaii, ABD) [1
, 2
, 3
, 4
]
Türkoğlu hangi geçişe hazırlanıyor? Tsugaru Boğazı geçişi ne zaman?
Aysu Türkoğlu, Ocean’s Seven hedefinde son iki parkuru da başarı ile geçmeyi planlıyor. Beş zorlu açık su geçişini tamamlayan Bodrumlu yüzücü Türkoğlu, 3-7 Temmuz arasında Japonya’daki Tsugaru Boğazı’nda süre sınırı, güçlü akıntılar ve değişken rotaya karşı mücadele edecek.