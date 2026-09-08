https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/toki-istanbul-15-bin-kiralik-konut-basvurusu-ne-zaman-nasil-yapilir-basvuru-sartlari-neler-1108574977.html

TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan 15 bin kiralık sosyal konut projesi için hazırlıklar devam ediyor. Peki, TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T09:48+0300

2026-09-08T09:48+0300

2026-09-08T09:48+0300

ekonomi̇

türkiye

toki̇

konut

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TOKİ tarafından İstanbul’da uygulanacak 15 bin kiralık sosyal konut projesi için çalışmalar devam ederken, vatandaşların gözü başvuru süreci ve proje detaylarına çevrildi. Peki, TOKİ 15 bin kiralık konut başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler olacak ve kira bedelleri ne kadar belirlenecek?TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül tarihinde başlayacak.TOKİ 15 bin kiralık konut başvuruları nereden yapılacak?: Henüz belli değilTOKİ'nin mevcut sosyal konut uygulamalarında başvurular proje ve kampanyaya göre e-Devlet, yetkili bankalar veya TOKİ'nin ilan ettiği başvuru kanalları üzerinden alınabiliyor. Ancak İstanbul'daki 15 bin kiralık konut projesinin başvuru yöntemi henüz resmi olarak açıklanmadı.Bu nedenle vatandaşların sosyal medyada veya farklı internet sitelerinde paylaşılan başvuru formlarına itibar etmemesi gerekiyor. Başvuru yöntemi, tarihleri ve gerekli belgeler TOKİ veya Bakanlık tarafından yapılacak resmi duyuruyla kesinleşecek.TOKİ 15 bin kiralık konut başvuru şartları neler?TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuru koşulları henüz kesinleşmedi. Projeye ilişkin detayların, hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.Yetkililer tarafından yapılan önceki açıklamalarda, kiralık sosyal konut modelinin öncelikli olarak dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamaya yönelik olacağı belirtildi. Ayrıca kentsel dönüşüm sürecinde konut ihtiyacı bulunan vatandaşların da değerlendirme kapsamına alınabileceği ifade edildi. TOKİ Başkanı Levent Sungur da uygulamanın dar gelirli kesimlere yönelik olacağını ve belirli ikamet şartları çerçevesinde yürütüleceğini açıklamıştı.Bununla birlikte gelir kriteri, yaş sınırı, İstanbul’da ikamet süresi, üzerine kayıtlı konut bulunup bulunmaması ve hane halkına ilişkin şartlar gibi ayrıntılar henüz netleşmedi. Kesin başvuru şartlarının, TOKİ tarafından yayımlanacak resmi ilanla birlikte açıklanması bekleniyor.Kiralar ne kadar olacak?TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği 15 bin kiralık sosyal konut projesinde kira ücretlerinin, mevcut piyasa koşullarına göre daha uygun seviyelerde belirlenmesi planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un daha önce yaptığı açıklamalarda, bölgede 30 bin TL seviyesinde olan bir kira bedelinin altında, hatta yaklaşık yarısı seviyesinde bir fiyatlandırma yapılabileceği ifade edilmişti.TOKİ kiralık sosyal konut projesinde uygulanacak kira bedelleri ve fiyatlandırma yöntemi, başvuru şartlarıyla birlikte yapılacak resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak.TOKİ 15 bin kiralık konut nerede olacak?TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği 15 bin kiralık sosyal konut projesinin kent genelinde uygulanması planlanıyor. Konutların hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakası’nda inşa edilmesi öngörülürken, proje kapsamında hangi ilçelerde çalışma yapılacağına ilişkin detayların ilerleyen süreçte açıklanması bekleniyor.İstanbul’da artan kira maliyetleri karşısında dar gelirli vatandaşlara daha ulaşılabilir konut imkanı sunmayı amaçlayan proje, yalnızca İstanbul ile sınırlı olacak şekilde planlanıyor. TOKİ’nin yeni kiralık sosyal konut modeliyle, özellikle yüksek kira baskısının yaşandığı bölgelerde uygun fiyatlı barınma desteği sağlanması hedefleniyor.Teslim ne zaman?TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği 15 bin kiralık sosyal konut projesinde ilk teslim tarihine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje kapsamındaki konutların bir bölümünün Eylül 2026 içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.Bakan Kurum, konutların yapım sürecinin tamamlandığını ve ilk teslimlerin İstanbul’daki vatandaşlara gerçekleştirileceğini belirtti. Projede başvuru sürecine ilişkin detayların ise teslim takvimiyle birlikte netleşmesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından projenin nihai şartlarının açıklanmasının ardından, TOKİ kiralık konut başvuruları, yararlanma kriterleri, kura veya tahsis yöntemi gibi merak edilen başlıkların da kesinlik kazanması öngörülüyor.Kaç yıl kiralanacak?TOKİ’nin İstanbul’da uygulayacağı kiralık sosyal konut modelinde kiralama süresine ilişkin detaylar merak ediliyor. Daha önce yapılan açıklamalarda, konutların vatandaşlara ilk aşamada 3 yıllık dönemler halinde kiralanmasının planlandığı bilgisi paylaşılmıştı.Yeni model kapsamında konutların bakım, işletme ve yönetim süreçlerinin de kamu eliyle yürütülmesi öngörülüyor. Ancak kira sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, hak sahiplerinin hangi koşullarda konutta kalmaya devam edeceği ve 3 yıllık sürenin ardından nasıl bir yol izleneceği henüz netleşmedi.

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türkiye, toki̇, konut