https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/beyin-kanserinde-umut-veren-kesif-tumorlerin-savunmasini-zayiflatabilecek-hedef-bulundu-1108688630.html

Beyin kanserinde umut veren keşif: 'Tümörlerin savunmasını zayıflatabilecek hedef bulundu'

Beyin kanserinde umut veren keşif: 'Tümörlerin savunmasını zayıflatabilecek hedef bulundu'

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, en ölümcül kanser türlerinden biri olan glioblastomanın tedavilere karşı direncini zayıflatabilecek yeni bir hedef belirledi. Araştırmacılar... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T11:45+0300

2026-09-11T11:45+0300

2026-09-11T11:45+0300

sağlik

ohio

bilim

kanser

kanser tedavisi

tedavi

araştırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/10/1107304920_0:44:840:517_1920x0_80_0_0_3f1a29fe0f4a6f9dc0fe4cc2db7e0b7b.jpg

Glioblastoma, radyoterapi ve kemoterapiye karşı direnç geliştirebilmesi nedeniyle tedavisi en zor kanser türleri arasında yer alıyor. Ohio State Üniversitesi Kapsamlı Kanser Merkezi'nde yürütülen araştırmada, kanser hücrelerinin tedaviye karşı kullandığı savunma mekanizmalarından birinin hedef alınmasıyla mevcut tedavilerin daha etkili hale getirilebileceği ortaya konuldu.Kanser hücrelerinin savunmasındaki zayıf noktaAraştırmacılar, glioblastoma hücrelerinin büyüme, hayatta kalma ve tedavinin neden olduğu hasarlardan kurtulma süreçlerinde rol oynayan PP2A adlı enzimin faaliyetini baskıladığını belirledi.Çalışmada ANP32A, CIP2A ve SET adlı üç proteinin PP2A'nın aktivitesini engellemede rol oynadığı tespit edildi. Bu proteinlerin laboratuvar ve hayvan modellerinde baskılanması sonucunda daha az kanser hücresinin hayatta kaldığı ve geride kalan hücrelerin radyasyona karşı daha hassas hale geldiği görüldü.Özellikle SET protezi öne çıktı. Araştırmacılar, SET'in engellenmesinin deneysel modellerde tümörlerin oluşmasını önlediğini belirledi.Mevcut tedavileri güçlendirmeyi amaçlıyorAraştırmacılara göre yaklaşım, mevcut tedavilerin yerine yeni bir yöntem koymaktan ziyade radyoterapi ve kemoterapinin etkinliğini artırmayı hedefliyor.Araştırmacılardan biri, glioblastomanın tedavi edilmesinin zor olmasının nedenlerinden birinin tümörün değişerek hayatta kalabilmesi olduğunu belirtti. Uzman, PP2A aktivitesinin yeniden sağlanmasının kanser hücrelerinin tedaviye karşı direnme kapasitesini azaltabileceğini ifade etti.Araştırmacılar ayrıca PP2A aktivitesini artırabilen, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış bir antipsikotik ilacı da inceledi. Ancak bilim insanları, söz konusu ilacın glioblastoma tedavisinde kullanılmaya hazır olmadığını ve bu amaçla klinik araştırma dışında alınmaması gerektiğini vurguladı.'İnsanlarda denenmesi gerekiyor'Araştırmanın sonuçları henüz ön aşamada bulunuyor ve yaklaşımın güvenli veya etkili olup olmadığı hastalar üzerinde test edilmiş değil. Bilim insanları şimdi SET ve PP2A'yı baskılayan diğer proteinlerin güvenli biçimde hedeflenip hedeflenmeyeceğini ve bu yöntemin standart tedavilerin etkilerini artırma ihtimalini araştırdıklarını belirtti. Çalışma Cancer Letters dergisinin Mayıs 2026 sayısında yayımlandı. Araştırma, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) ve Ohio State Üniversitesi Kapsamlı Kanser Merkezi tarafından desteklendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/dusuk-karbonhidratli-diyetten-yuksek-karbonhidratli-beslenmeye-gecince-vucutta-neler-oluyor--1108656033.html

ohio

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ohio, bilim, kanser, kanser tedavisi, tedavi, araştırma