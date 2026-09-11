https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/baeden-cezayire-diplomatik-iliskileri-kesme-kararinin-gecici-olmasini-temenni-ediyoruz-1108679676.html

BAE’den Cezayir’e: 'Diplomatik ilişkileri kesme kararının geçici olmasını temenni ediyoruz'

BAE’den Cezayir’e: 'Diplomatik ilişkileri kesme kararının geçici olmasını temenni ediyoruz'

Sputnik Türkiye

BAE, Cezayir’in diplomatik ilişkileri kesme kararının geçici olmasını temenni ederek iki ülke halkları arasındaki tarihi ve kardeşlik bağlarının korunması... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T04:54+0300

2026-09-11T04:54+0300

2026-09-11T04:54+0300

dünya

birleşik arap emirlikleri (bae)

cezayir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/1a/1049250674_0:39:1920:1119_1920x0_80_0_0_944477b8ec2aeb4b96ac08d364dfef83.jpg

Cezayir'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkiyi kesme kararının ardından BAE, Cezayir'in söz konusu kararının geçici olmasını temenni etti.BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin tüm devletlerle ilişkilerine önem verdiği, ortak çıkarlar doğrultusunda ilişkileri geliştirme ve güçlendirme kararlılığını sürdürdüğü ve iki ülke halklarını bir araya getiren tarihi ve toplumsal bağların sürdürülmesinin arzulandığı ifade edildi.Neler olmuştu?Cezayir, ikili ilişkileri korumaya yönelik tüm yolların tükendiğini belirterek BAE ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı. Yapılan açıklamada kararın gerekçesine ilişkin ayrıntı verilmedi.Ayrıca Cezayir, BAE ile diplomatik ilişkilerin kesilmesinin ardından, hava sahasını BAE'de tescilli tüm sivil ve askeri uçaklara kapatma​​​​​​​ kararı almıştı.Cezayir medyasında daha önce BAE’nin bölgesel anlaşmazlıkları körüklediği yönünde suçlamalar yer almıştı. İki ülke arasındaki gerilim, Cezayir'in Şubat 2026'da BAE ile 2013 yılında imzaladığı hava hizmetleri anlaşmasını iptal etmesiyle tırmanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/cezayir-devlet-televizyonu-cezayir-bae-ile-tum-diplomatik-iliskileri-kesti-1108661002.html

birleşik arap emirlikleri (bae)

cezayir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birleşik arap emirlikleri (bae), cezayir