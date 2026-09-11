https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/baeden-cezayire-diplomatik-iliskileri-kesme-kararinin-gecici-olmasini-temenni-ediyoruz-1108679676.html
BAE’den Cezayir’e: 'Diplomatik ilişkileri kesme kararının geçici olmasını temenni ediyoruz'
BAE’den Cezayir’e: 'Diplomatik ilişkileri kesme kararının geçici olmasını temenni ediyoruz'
Sputnik Türkiye
BAE, Cezayir’in diplomatik ilişkileri kesme kararının geçici olmasını temenni ederek iki ülke halkları arasındaki tarihi ve kardeşlik bağlarının korunması... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T04:54+0300
2026-09-11T04:54+0300
2026-09-11T04:54+0300
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Cezayir'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkiyi kesme kararının ardından BAE, Cezayir'in söz konusu kararının geçici olmasını temenni etti.BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin tüm devletlerle ilişkilerine önem verdiği, ortak çıkarlar doğrultusunda ilişkileri geliştirme ve güçlendirme kararlılığını sürdürdüğü ve iki ülke halklarını bir araya getiren tarihi ve toplumsal bağların sürdürülmesinin arzulandığı ifade edildi.Neler olmuştu?Cezayir, ikili ilişkileri korumaya yönelik tüm yolların tükendiğini belirterek BAE ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı. Yapılan açıklamada kararın gerekçesine ilişkin ayrıntı verilmedi.Ayrıca Cezayir, BAE ile diplomatik ilişkilerin kesilmesinin ardından, hava sahasını BAE'de tescilli tüm sivil ve askeri uçaklara kapatma kararı almıştı.Cezayir medyasında daha önce BAE’nin bölgesel anlaşmazlıkları körüklediği yönünde suçlamalar yer almıştı. İki ülke arasındaki gerilim, Cezayir'in Şubat 2026'da BAE ile 2013 yılında imzaladığı hava hizmetleri anlaşmasını iptal etmesiyle tırmanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/cezayir-devlet-televizyonu-cezayir-bae-ile-tum-diplomatik-iliskileri-kesti-1108661002.html
birleşik arap emirlikleri (bae)
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birleşik arap emirlikleri (bae), cezayir
birleşik arap emirlikleri (bae), cezayir
BAE’den Cezayir’e: 'Diplomatik ilişkileri kesme kararının geçici olmasını temenni ediyoruz'
BAE, Cezayir’in diplomatik ilişkileri kesme kararının geçici olmasını temenni ederek iki ülke halkları arasındaki tarihi ve kardeşlik bağlarının korunması çağrısında bulundu.
Cezayir'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkiyi kesme kararının ardından BAE, Cezayir'in söz konusu kararının geçici olmasını temenni etti.
BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin tüm devletlerle ilişkilerine önem verdiği, ortak çıkarlar doğrultusunda ilişkileri geliştirme ve güçlendirme kararlılığını sürdürdüğü ve iki ülke halklarını bir araya getiren tarihi ve toplumsal bağların sürdürülmesinin arzulandığı ifade edildi.
Cezayir, ikili ilişkileri korumaya yönelik tüm yolların tükendiğini belirterek BAE ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı. Yapılan açıklamada kararın gerekçesine ilişkin ayrıntı verilmedi.
Ayrıca Cezayir, BAE ile diplomatik ilişkilerin kesilmesinin ardından, hava sahasını BAE'de tescilli tüm sivil ve askeri uçaklara kapatma kararı almıştı.
Cezayir medyasında daha önce BAE’nin bölgesel anlaşmazlıkları körüklediği yönünde suçlamalar yer almıştı. İki ülke arasındaki gerilim, Cezayir'in Şubat 2026'da BAE ile 2013 yılında imzaladığı hava hizmetleri anlaşmasını iptal etmesiyle tırmanmıştı.