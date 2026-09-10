https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/cezayir-devlet-televizyonu-cezayir-bae-ile-tum-diplomatik-iliskileri-kesti-1108661002.html

Cezayir devlet televizyonu: 'Cezayir BAE ile tüm diplomatik ilişkileri kesti'

Cezayir devlet televizyonu: 'Cezayir BAE ile tüm diplomatik ilişkileri kesti'

Sputnik Türkiye

Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı. Cezayir devlet televizyonu, kararın ikili ilişkileri korumak için tüm... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T14:18+0300

2026-09-10T14:18+0300

2026-09-10T14:44+0300

dünya

birleşik arap emirlikleri (bae)

cezayir

diplomasi

diplomatik ilişkiler

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Cezayir devlet televizyonu perşembe günü, Cezayir'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldığını bildirdi.İki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına yönelik tüm yolların tükenmesinin ardından BAE ile diplomatik ilişkilerin bugün itibarıyla kesildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Yapılan birçok uyarıya rağmen BAE'nin bu eylemlerinde ısrarcı olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu eylemlerin "iki egemen devlet arasındaki ilişkiler çerçevesinde artık kabul edilebilir, katlanılabilir veya cevapsız bırakılabilir sınırları aştığı" kaydedildi.Açıklamada, bu doğrultuda ikili ilişkileri korumaya yönelik tüm yolların tükendiği ve Cezayir hükümetinin BAE ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldığı belirtildi.Söz konusu kararın resmi olarak tebliğ edilmesi için BAE'nin Cezayir Büyükelçisinin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı aktarılan açıklamada, büyükelçiye karara uyması ve ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanındığı bildirildi.Cezayir, Şubat 2026'da BAE ile 2013 yılında imzaladığı hava hizmetleri anlaşmasını iptal etmek üzere resmi prosedürleri başlattığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/cindeki-bir-limanda-yuk-gemisinde-yangin-cikti-en-az-20-kisi-hayatini-kaybetti-1108660458.html

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birleşik arap emirlikleri (bae), cezayir, diplomasi, diplomatik ilişkiler