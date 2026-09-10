https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/cezayir-devlet-televizyonu-cezayir-bae-ile-tum-diplomatik-iliskileri-kesti-1108661002.html
Cezayir devlet televizyonu: 'Cezayir BAE ile tüm diplomatik ilişkileri kesti'
Cezayir devlet televizyonu: 'Cezayir BAE ile tüm diplomatik ilişkileri kesti'
Sputnik Türkiye
Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı. Cezayir devlet televizyonu, kararın ikili ilişkileri korumak için tüm... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T14:18+0300
2026-09-10T14:18+0300
2026-09-10T14:44+0300
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Cezayir devlet televizyonu perşembe günü, Cezayir'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldığını bildirdi.İki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına yönelik tüm yolların tükenmesinin ardından BAE ile diplomatik ilişkilerin bugün itibarıyla kesildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Yapılan birçok uyarıya rağmen BAE'nin bu eylemlerinde ısrarcı olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu eylemlerin "iki egemen devlet arasındaki ilişkiler çerçevesinde artık kabul edilebilir, katlanılabilir veya cevapsız bırakılabilir sınırları aştığı" kaydedildi.Açıklamada, bu doğrultuda ikili ilişkileri korumaya yönelik tüm yolların tükendiği ve Cezayir hükümetinin BAE ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldığı belirtildi.Söz konusu kararın resmi olarak tebliğ edilmesi için BAE'nin Cezayir Büyükelçisinin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı aktarılan açıklamada, büyükelçiye karara uyması ve ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanındığı bildirildi.Cezayir, Şubat 2026'da BAE ile 2013 yılında imzaladığı hava hizmetleri anlaşmasını iptal etmek üzere resmi prosedürleri başlattığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/cindeki-bir-limanda-yuk-gemisinde-yangin-cikti-en-az-20-kisi-hayatini-kaybetti-1108660458.html
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birleşik arap emirlikleri (bae), cezayir, diplomasi, diplomatik ilişkiler
birleşik arap emirlikleri (bae), cezayir, diplomasi, diplomatik ilişkiler
Cezayir devlet televizyonu: 'Cezayir BAE ile tüm diplomatik ilişkileri kesti'
14:18 10.09.2026 (güncellendi: 14:44 10.09.2026)
Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı. Cezayir devlet televizyonu, kararın ikili ilişkileri korumak için tüm yolların tüketilmesinin ardından alındığını bildirdi.
Cezayir devlet televizyonu perşembe günü, Cezayir'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldığını bildirdi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına yönelik tüm yolların tükenmesinin ardından BAE ile diplomatik ilişkilerin bugün itibarıyla kesildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
BAE'nin artan kışkırtıcı ve düşmanca eylemleri karşısında Cezayir, büyük bir itidal ve yüksek bir sorumluluk duygusuyla hareket etmiştir. Devletler arası ilişkileri yöneten ilkelere tam saygı ruhuyla, BAE tarafının dikkatini çekmek ve bu esef verici, haksız davranışların doğurabileceği vahim sonuçlar konusunda kendilerini uyarmak için hiçbir çabadan kaçınılmamıştır.
Yapılan birçok uyarıya rağmen BAE'nin bu eylemlerinde ısrarcı olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu eylemlerin "iki egemen devlet arasındaki ilişkiler çerçevesinde artık kabul edilebilir, katlanılabilir veya cevapsız bırakılabilir sınırları aştığı" kaydedildi.
Açıklamada, bu doğrultuda ikili ilişkileri korumaya yönelik tüm yolların tükendiği ve Cezayir hükümetinin BAE ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldığı belirtildi.
Söz konusu kararın resmi olarak tebliğ edilmesi için BAE'nin Cezayir Büyükelçisinin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı aktarılan açıklamada, büyükelçiye karara uyması ve ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanındığı bildirildi.
Cezayir, Şubat 2026'da BAE ile 2013 yılında imzaladığı hava hizmetleri anlaşmasını iptal etmek üzere resmi prosedürleri başlattığını duyurmuştu.