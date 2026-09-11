https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/ayin-olusumu-nasil-gerceklesti-sadece-5-saatte-olusmus-olabilir-1108693756.html

Ay'ın oluşumu nasıl gerçekleşti? Sadece 5 saatte oluşmuş olabilir

Ay'ın oluşumu nasıl gerçekleşti? Sadece 5 saatte oluşmuş olabilir

Sputnik Türkiye

Bilim insanlarının yeni simülasyonları, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Dünya ile Mars büyüklüğündeki Theia'nın çarpışmasının ardından Ay'ın sanılandan çok daha... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T14:25+0300

2026-09-11T14:25+0300

2026-09-11T14:49+0300

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Bilim insanlarının yeni bilgisayar simülasyonları, Ay'ın yaklaşık 4,5 milyar yıl önce genç Dünya ile Mars büyüklüğündeki Theia adlı gök cisminin çarpışması sonucunda sanılandan çok daha hızlı oluşmuş olabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre bazı koşullarda çarpışmanın ardından enkaz diski oluşması ve Ay'ın bu diskten zamanla meydana gelmesi yerine, Ay yaklaşık 5 saat içinde bütün halinde ortaya çıkmış olabilir.Güneybatı Araştırma Enstitüsü ve Arizona Üniversitesi'nden araştırmacılar, Ay'ın oluşumuna ilişkin önde gelen teorilerden biri olan "dev çarpışma" senaryosunu yeni bilgisayar modelleriyle yeniden inceledi. The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan çalışmada, Dünya ve Theia'nın yalnızca sıvı gibi davranan cisimler olarak ele alınması yerine, sıcaklık ve jeolojik dayanıklılıkları da hesaplamalara dahil edildi.Ay nasıl oluştu?Dev çarpışma teorisine göre Mars büyüklüğündeki Theia, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce genç Dünya'ya çarptı. Çarpışmanın Theia'yı parçaladığı ve Dünya'nın yörüngesine büyük miktarda madde gönderdiği düşünülüyor.Geleneksel bilgisayar modellerinde bu maddelerin Dünya çevresinde bir enkaz diski oluşturduğu ve Ay'ın daha sonra bu diskteki parçaların zaman içinde birleşmesiyle meydana geldiği varsayılıyordu.Ancak yeni araştırmada bilim insanları, bu çarpışmanın taraflarının tamamen sıvı gibi davranmış olabileceği varsayımını yeniden değerlendirdi.'Süreç 5 saat içinde tamamlandı'Araştırmacılar, daha gelişmiş bir parçacık tabanlı bilgisayar modellemesi yöntemi kullanarak Dünya ve Theia'nın yapısal dayanıklılığını ve sıcaklığa bağlı özelliklerini hesaplamalara dahil etti.Simülasyonlarda sıcaklığın sonuç üzerinde önemli bir etkisi olduğu görüldü. Daha sıcak gök cisimlerinin mekanik açıdan daha zayıf olduğu, daha soğuk cisimlerin ise çarpışma sırasında yapısal bütünlüklerini daha fazla koruyabildiği belirlendi.Bazı senaryolarda çarpışma Theia'yı parçalayarak Dünya çevresinde geniş bir enkaz diski oluşturdu ve Ay'ın bu diskten zaman içinde meydana gelmesiyle sonuçlandı.Ancak başka koşullarda çok daha farklı bir sonuç ortaya çıktı. Araştırmacılar, Dünya ve Theia'nın belirli sıcaklık ve yapısal özellikleri kullanıldığında, çarpışmadan yaklaşık 5 saat sonra bütün halde bir Ay'ın ortaya çıktığını gözlemledi.Bu sonuç, Ay'ın mutlaka uzun bir süreçte enkaz parçalarının birleşmesiyle oluşmuş olması gerekmediğine işaret ediyor.Dünya ve Theia'nın sıcaklığı belirleyici olabilirAraştırmacılara göre genç gezegenler zaman içinde soğuduğu için Dünya ve Theia'nın çarpışma sırasında ne kadar sıcak olduğu, Ay'ın nasıl oluştuğuna ilişkin önemli ipuçları sağlayabilir.Çalışmanın sonuçları, Ay'ın bugünkü özellikleriyle milyarlarca yıl önceki Dünya ve Theia'nın fiziksel koşulları arasında bağlantı kurulabileceğini gösteriyor. Bu durum, dev çarpışmanın ne zaman gerçekleştiğinin daha kesin şekilde belirlenmesine de yardımcı olabilir.Ay ile Dünya arasındaki benzerlik gizemini koruyorAy ve Dünya'nın bileşimlerinin birbirine oldukça benzer olması, Ay'ın oluşumuna ilişkin modellerin uzun süredir açıklamakta zorlandığı konuların başında ve yeni yapılan bu çalışma bu sorunu ortadan kaldırmıyor.Araştırmacılar, Theia ile genç Dünya'nın Güneş Sistemi'nin aynı bölgesinde oluşmuş olmasının bu benzerliği açıklayabilecek ihtimallerden biri olduğunu değerlendirdi.Araştırmacılar, elde edilen sonuçların Ay'ın nasıl ortaya çıktığına ilişkin modelleri yeniden değerlendirmek ve Dünya ile Theia'nın milyarlarca yıl önceki koşullarını daha iyi anlamak için yeni bir araştırma alanı oluşturduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/gunese-en-yakin-gezegenin-boyutu-yeniden-hesaplandi-merkurun-yaricapi-11-kilometre-kuculmus-1108686472.html

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