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Tünel inşaatında feci kaza: 1 işçi hayatını kaybetti
Tünel inşaatında feci kaza: 1 işçi hayatını kaybetti
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Gaziantep'te yapımı süren Dülük-OSB Tüneli'nin inşaatında iskele çöktü. Bir işçi hayatını kaybetti. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T12:37+0300
2026-09-10T12:37+0300
türki̇ye
gaziantep
tünel
iş kazası
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Gaziantep'teki şehir içi trafiği rahatlatmak üzere yapılan Dülük-OSB Tüneli'nin inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti. İskele bir anda çöktüMerkez Sam Mahallesi yakınlarındaki tünel inşaatında kurulan iskele henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, ambulans, itfaiye, arama-kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 işçiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, tünel inşaatında betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demir iskelenin esnemesi sonucu iş kazası meydana geldiği belirtildi. Olayın ardından AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerince hızlı ve koordineli şekilde müdahale gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Çalışanlarımızdan biri kendi imkanlarıyla tünelden çıkarken, diğer çalışanımız AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucunda ağır yaralı olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Yaralı çalışanımız, hastaneye sevk edilmiş olup tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Tünelde herhangi bir göçük meydana gelmemiş, yalnızca betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demirlerin esnemesi sonucu işçi kardeşlerimiz demir ve iskele arasına sıkışmıştır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/gaziantepte-hali-yikarken-feci-son-2-kadin-elektrik-akimina-kapilarak-hayatini-kaybetti-1108640048.html
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gaziantep, tünel, iş kazası
gaziantep, tünel, iş kazası

Tünel inşaatında feci kaza: 1 işçi hayatını kaybetti

12:37 10.09.2026
© Ömer Faruk SalmanGaziantep
Gaziantep - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© Ömer Faruk Salman
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Gaziantep'te yapımı süren Dülük-OSB Tüneli'nin inşaatında iskele çöktü. Bir işçi hayatını kaybetti.
Gaziantep'teki şehir içi trafiği rahatlatmak üzere yapılan Dülük-OSB Tüneli'nin inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.
© Ömer Faruk SalmanGaziantep
Gaziantep - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
Gaziantep
© Ömer Faruk Salman

İskele bir anda çöktü

Merkez Sam Mahallesi yakınlarındaki tünel inşaatında kurulan iskele henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, ambulans, itfaiye, arama-kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 işçiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, tünel inşaatında betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demir iskelenin esnemesi sonucu iş kazası meydana geldiği belirtildi. Olayın ardından AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerince hızlı ve koordineli şekilde müdahale gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çalışanlarımızdan biri kendi imkanlarıyla tünelden çıkarken, diğer çalışanımız AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucunda ağır yaralı olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Yaralı çalışanımız, hastaneye sevk edilmiş olup tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Tünelde herhangi bir göçük meydana gelmemiş, yalnızca betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demirlerin esnemesi sonucu işçi kardeşlerimiz demir ve iskele arasına sıkışmıştır."
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