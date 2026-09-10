https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/tunel-insaatinda-feci-kaza-1-isci-hayatini-kaybetti-1108656444.html
Tünel inşaatında feci kaza: 1 işçi hayatını kaybetti
Tünel inşaatında feci kaza: 1 işçi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te yapımı süren Dülük-OSB Tüneli'nin inşaatında iskele çöktü. Bir işçi hayatını kaybetti. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T12:37+0300
2026-09-10T12:37+0300
2026-09-10T12:37+0300
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Gaziantep'teki şehir içi trafiği rahatlatmak üzere yapılan Dülük-OSB Tüneli'nin inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti. İskele bir anda çöktüMerkez Sam Mahallesi yakınlarındaki tünel inşaatında kurulan iskele henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, ambulans, itfaiye, arama-kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 işçiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, tünel inşaatında betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demir iskelenin esnemesi sonucu iş kazası meydana geldiği belirtildi. Olayın ardından AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerince hızlı ve koordineli şekilde müdahale gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Çalışanlarımızdan biri kendi imkanlarıyla tünelden çıkarken, diğer çalışanımız AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucunda ağır yaralı olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Yaralı çalışanımız, hastaneye sevk edilmiş olup tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Tünelde herhangi bir göçük meydana gelmemiş, yalnızca betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demirlerin esnemesi sonucu işçi kardeşlerimiz demir ve iskele arasına sıkışmıştır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/gaziantepte-hali-yikarken-feci-son-2-kadin-elektrik-akimina-kapilarak-hayatini-kaybetti-1108640048.html
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gaziantep, tünel, iş kazası
gaziantep, tünel, iş kazası
Tünel inşaatında feci kaza: 1 işçi hayatını kaybetti
Gaziantep'te yapımı süren Dülük-OSB Tüneli'nin inşaatında iskele çöktü. Bir işçi hayatını kaybetti.
Gaziantep'teki şehir içi trafiği rahatlatmak üzere yapılan Dülük-OSB Tüneli'nin inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.
Merkez Sam Mahallesi yakınlarındaki tünel inşaatında kurulan iskele henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, ambulans, itfaiye, arama-kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 işçiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, tünel inşaatında betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demir iskelenin esnemesi sonucu iş kazası meydana geldiği belirtildi. Olayın ardından AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerince hızlı ve koordineli şekilde müdahale gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çalışanlarımızdan biri kendi imkanlarıyla tünelden çıkarken, diğer çalışanımız AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucunda ağır yaralı olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Yaralı çalışanımız, hastaneye sevk edilmiş olup tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Tünelde herhangi bir göçük meydana gelmemiş, yalnızca betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demirlerin esnemesi sonucu işçi kardeşlerimiz demir ve iskele arasına sıkışmıştır."