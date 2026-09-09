https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/gaziantepte-hali-yikarken-feci-son-2-kadin-elektrik-akimina-kapilarak-hayatini-kaybetti-1108640048.html
Gaziantep'te halı yıkarken feci son: 2 kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Gaziantep'te halı yıkarken feci son: 2 kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde terasta halı yıkayan iki kadın, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T23:23+0300
2026-09-09T23:23+0300
2026-09-09T23:23+0300
türki̇ye
gaziantep
gaziantep büyükşehir belediyesi
gaziantep valiliği
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elektrik
elektrik teli
elektrik hattı
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Dumlupınar Mahallesi'nde 3 katlı binanın terasında halı yıkayan 41 yaşındaki Necla Değirmenci ve 34 yaşındaki Aysel Balta, henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastanelere kaldırılan iki kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/eyupsultanda-umumi-tuvalette-elektrik-akimina-kapildi-36-yasindaki-isci-oldu-1108569873.html
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gaziantep, gaziantep büyükşehir belediyesi, gaziantep valiliği, halı, yıkamak, elektrik, elektrik teli, elektrik hattı
gaziantep, gaziantep büyükşehir belediyesi, gaziantep valiliği, halı, yıkamak, elektrik, elektrik teli, elektrik hattı
Gaziantep'te halı yıkarken feci son: 2 kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde terasta halı yıkayan iki kadın, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Dumlupınar Mahallesi'nde 3 katlı binanın terasında halı yıkayan 41 yaşındaki Necla Değirmenci ve 34 yaşındaki Aysel Balta, henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastanelere kaldırılan iki kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.