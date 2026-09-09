https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/gaziantepte-hali-yikarken-feci-son-2-kadin-elektrik-akimina-kapilarak-hayatini-kaybetti-1108640048.html

Gaziantep'te halı yıkarken feci son: 2 kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Gaziantep'te halı yıkarken feci son: 2 kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde terasta halı yıkayan iki kadın, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T23:23+0300

2026-09-09T23:23+0300

2026-09-09T23:23+0300

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Dumlupınar Mahallesi'nde 3 katlı binanın terasında halı yıkayan 41 yaşındaki Necla Değirmenci ve 34 yaşındaki Aysel Balta, henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastanelere kaldırılan iki kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/eyupsultanda-umumi-tuvalette-elektrik-akimina-kapildi-36-yasindaki-isci-oldu-1108569873.html

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