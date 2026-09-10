https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/tarafsiz-statuler-ellerinden-alinmisti-isu-valiyeva-ve-kondratyukun-itirazlarini-reddetti-1108659497.html

Tarafsız statüler ellerinden alınmıştı: ISU, Valiyeva ve Kondratyuk’un itirazlarını reddetti

Tarafsız statüler ellerinden alınmıştı: ISU, Valiyeva ve Kondratyuk’un itirazlarını reddetti

Sputnik Türkiye

Uluslararası Paten Birliği (ISU), tarafsız sporcu statüleri ellerinden alınan Rus buz patencileri Kamila Valiyeva ve Mark Kondratyuk’un yaptığı itirazı... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T13:50+0300

2026-09-10T13:50+0300

2026-09-10T13:51+0300

spor

rusya

paten

uluslararası buz pateni federasyonu (isu)

kamila valiyeva

aleksandra stepanova

ivan bukin

ukrayna

uluslararası paten birliği

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Uluslararası Paten Birliği (ISU), geçtiğimiz ay tarafsız sporcu statüleri askıya alınan ve duruma itiraz eden Rus figür patencileri Kamila Valiyeva ile Mark Kondratyuk’un temyiz başvurularını nihai olarak reddettiğini duyurdu.Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yapılan bireysel incelemeler sonucunda her iki sporcunun da tarafsız sporcu katılım kriterlerini artık karşılamadığının tespit edildiği belirtildi.ISU ayrıca, buz dansı çifti Aleksandra Stepanova ile İvan Bukin’in de benzer şekilde şartları taşımadığını duyurdu.Ukrayna'nın başvurusu sonrası karar çıktıSüreç, Eylül ayının başında Ukrayna Figür Pateni Federasyonu’nun ISU’ya yaptığı resmi başvuruyla hareketlenmişti. Ukrayna tarafı; Valiyeva, Kondratyuk, Grigoriy Fedorov ve Sofiya Dzepka gibi isimlerin tarafsızlık statülerinin yeniden incelenmesini talep etmişti. Bu gelişmenin ardından Ağustos ayında verilen tarafsızlık hakkı geri çekilmiş, sporcuların yaptığı itiraz maratonu da ISU'nun son kararıyla olumsuz sonuçlanmış oldu.Cezası biten Valiyeva izin alamadıDoping cezası nedeniyle bir süredir buz pistlerinden uzak kalan 20 yaşındaki Kamila Valiyeva, cezasının sona ermesinin ardından Ocak ayında kariyerine yeniden dönmüştü. Eski antrenörü Eteri Tutberidze'den ayrılarak Tatyana Navka'nın ekibinde Svetlana Sokolovskaya yönetiminde çalışmaya başlayan genç yıldız, uluslararası arenaya dönme hayallerine şimdilik veda etmek zorunda kaldı.Karakarın bir diğer mağduru olan 22 yaşındaki Mark Kondratyuk da 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda takım yarışmasında bronz madalya kazanmış ve aynı yıl Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı."Kuralsız Oyun: Siyaset, uluslararası sporu nasıl alt etmeye çalışıyor?" başlıklı projemizi okumak için linke tıklayabilirsiniz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kisinevden-zelenskiynin-ucagina-iliskin-tehlike-iddialarina-yalanlama-1108658076.html

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rusya, paten, uluslararası buz pateni federasyonu (isu), kamila valiyeva, aleksandra stepanova, ivan bukin, ukrayna, uluslararası paten birliği