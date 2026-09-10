https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kisinevden-zelenskiynin-ucagina-iliskin-tehlike-iddialarina-yalanlama-1108658076.html

Kişinev’den Zelenskiy’nin uçağına ilişkin tehlike iddialarına yalanlama

Kişinev’den Zelenskiy’nin uçağına ilişkin tehlike iddialarına yalanlama

Sputnik Türkiye

Moldova makamları ve Ukraynalı yetkililer, Norveç Başbakanı Støre’nin "Zelenskiy’nin uçağının İHA ile vurulmaktan son anda kurtulduğu" yönündeki açıklamasını... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T13:03+0300

2026-09-10T13:03+0300

2026-09-10T13:07+0300

ukrayna kri̇zi̇

moldova

ukrayna

vladimir zelenskiy

uçak

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

associated press (ap)

moldova savunma bakanlığı

norveç

jonas gahr støre

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Moldova hükümeti, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin uçağının Kişinev Havaalanı’ndan kalkışı sırasında bir insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındığına ilişkin iddiaları yalanladı.Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'nin, Zelenskiy’nin uçağının Moldova’dan ayrılırken bir İHA tarafından "neredeyse vurulacağı" yönündeki açıklamalarının ardından Moldova makamlarından resmi açıklama geldi.Moldova hükümeti tarafından yapılan bilgilendirmede, uçağın hava sahasındaki geçici kısıtlamalar nedeniyle gecikmeli havalandığı belirtilerek, "Hava taşıtına yönelik doğrudan herhangi bir tehdit yaşanmadı" ifadesine yer verildi.İHA havaalanından 160 kilometre uzakta infilak ettiAssociated Press’in (AP) güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, söz konusu İHA'nın Kişinev Havaalanı'na yaklaşık 160 kilometre mesafede infilak ettiği ve uçak için doğrudan bir tehlike oluşturmadığı kaydedildi.Moldova Savunma Bakanlığı, 8 Eylül günü saat 16.20 sularında bir İHA’nın ülke hava sahasını ihlal ettiğini doğrulamıştı. Olay üzerine Kişinev Havaalanı'nda uçuşlar geçici olarak durdurulmuş ve bazı uçaklar alternatif havalimanlarına yönlendirilmişti. Askeri birimler tarafından takibe alınan İHA’nın Romanya sınırını geçerek bölgeden uzaklaştığı aktarıldı.Ukraynalı yetkili kaynaklar da uçağa yönelik doğrudan bir tehlike bulunduğu yönündeki iddiaların "abartılı"olduğunu vurgulayarak, yaşanan gecikmenin hava sahası ihlali nedeniyle alınan genel güvenlik tedbirlerinden kaynaklandığını belirtti.Zelenskiy, Norveç Kralı V. Harald’ın cenaze törenine katılmak üzere Moldova üzerinden Oslo’ya seyahat ediyordu.

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moldova, ukrayna, vladimir zelenskiy, uçak, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), associated press (ap), moldova savunma bakanlığı, norveç, jonas gahr støre