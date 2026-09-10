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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kisinevden-zelenskiynin-ucagina-iliskin-tehlike-iddialarina-yalanlama-1108658076.html
Kişinev’den Zelenskiy’nin uçağına ilişkin tehlike iddialarına yalanlama
Kişinev’den Zelenskiy’nin uçağına ilişkin tehlike iddialarına yalanlama
Sputnik Türkiye
Moldova makamları ve Ukraynalı yetkililer, Norveç Başbakanı Støre’nin "Zelenskiy’nin uçağının İHA ile vurulmaktan son anda kurtulduğu" yönündeki açıklamasını... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T13:03+0300
2026-09-10T13:07+0300
ukrayna kri̇zi̇
moldova
ukrayna
vladimir zelenskiy
uçak
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
associated press (ap)
moldova savunma bakanlığı
norveç
jonas gahr støre
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Moldova hükümeti, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin uçağının Kişinev Havaalanı’ndan kalkışı sırasında bir insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındığına ilişkin iddiaları yalanladı.Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'nin, Zelenskiy’nin uçağının Moldova’dan ayrılırken bir İHA tarafından "neredeyse vurulacağı" yönündeki açıklamalarının ardından Moldova makamlarından resmi açıklama geldi.Moldova hükümeti tarafından yapılan bilgilendirmede, uçağın hava sahasındaki geçici kısıtlamalar nedeniyle gecikmeli havalandığı belirtilerek, "Hava taşıtına yönelik doğrudan herhangi bir tehdit yaşanmadı" ifadesine yer verildi.İHA havaalanından 160 kilometre uzakta infilak ettiAssociated Press’in (AP) güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, söz konusu İHA'nın Kişinev Havaalanı'na yaklaşık 160 kilometre mesafede infilak ettiği ve uçak için doğrudan bir tehlike oluşturmadığı kaydedildi.Moldova Savunma Bakanlığı, 8 Eylül günü saat 16.20 sularında bir İHA’nın ülke hava sahasını ihlal ettiğini doğrulamıştı. Olay üzerine Kişinev Havaalanı'nda uçuşlar geçici olarak durdurulmuş ve bazı uçaklar alternatif havalimanlarına yönlendirilmişti. Askeri birimler tarafından takibe alınan İHA’nın Romanya sınırını geçerek bölgeden uzaklaştığı aktarıldı.Ukraynalı yetkili kaynaklar da uçağa yönelik doğrudan bir tehlike bulunduğu yönündeki iddiaların "abartılı"olduğunu vurgulayarak, yaşanan gecikmenin hava sahası ihlali nedeniyle alınan genel güvenlik tedbirlerinden kaynaklandığını belirtti.Zelenskiy, Norveç Kralı V. Harald’ın cenaze törenine katılmak üzere Moldova üzerinden Oslo’ya seyahat ediyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/harkovda-cember-daraliyor-iki-yerlesim-birimi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1108655538.html
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moldova, ukrayna, vladimir zelenskiy, uçak, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), associated press (ap), moldova savunma bakanlığı, norveç, jonas gahr støre
moldova, ukrayna, vladimir zelenskiy, uçak, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), associated press (ap), moldova savunma bakanlığı, norveç, jonas gahr støre

Kişinev’den Zelenskiy’nin uçağına ilişkin tehlike iddialarına yalanlama

13:03 10.09.2026 (güncellendi: 13:07 10.09.2026)
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi
ABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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Moldova makamları ve Ukraynalı yetkililer, Norveç Başbakanı Støre’nin "Zelenskiy’nin uçağının İHA ile vurulmaktan son anda kurtulduğu" yönündeki açıklamasını yalanlayarak uçak için doğrudan bir tehdit oluşmadığını bildirdi.
Moldova hükümeti, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin uçağının Kişinev Havaalanı’ndan kalkışı sırasında bir insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındığına ilişkin iddiaları yalanladı.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'nin, Zelenskiy’nin uçağının Moldova’dan ayrılırken bir İHA tarafından "neredeyse vurulacağı" yönündeki açıklamalarının ardından Moldova makamlarından resmi açıklama geldi.
Moldova hükümeti tarafından yapılan bilgilendirmede, uçağın hava sahasındaki geçici kısıtlamalar nedeniyle gecikmeli havalandığı belirtilerek, "Hava taşıtına yönelik doğrudan herhangi bir tehdit yaşanmadı" ifadesine yer verildi.

İHA havaalanından 160 kilometre uzakta infilak etti

Associated Press’in (AP) güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, söz konusu İHA'nın Kişinev Havaalanı'na yaklaşık 160 kilometre mesafede infilak ettiği ve uçak için doğrudan bir tehlike oluşturmadığı kaydedildi.
Moldova Savunma Bakanlığı, 8 Eylül günü saat 16.20 sularında bir İHA’nın ülke hava sahasını ihlal ettiğini doğrulamıştı. Olay üzerine Kişinev Havaalanı'nda uçuşlar geçici olarak durdurulmuş ve bazı uçaklar alternatif havalimanlarına yönlendirilmişti. Askeri birimler tarafından takibe alınan İHA’nın Romanya sınırını geçerek bölgeden uzaklaştığı aktarıldı.
Ukraynalı yetkili kaynaklar da uçağa yönelik doğrudan bir tehlike bulunduğu yönündeki iddiaların "abartılı"olduğunu vurgulayarak, yaşanan gecikmenin hava sahası ihlali nedeniyle alınan genel güvenlik tedbirlerinden kaynaklandığını belirtti.
Zelenskiy, Norveç Kralı V. Harald’ın cenaze törenine katılmak üzere Moldova üzerinden Oslo’ya seyahat ediyordu.
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