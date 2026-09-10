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Real Madrid, Arda Güler’in sözleşmesini uzatıyor
Real Madrid, Arda Güler’in sözleşmesini uzatıyor
Sputnik Türkiye
LaLiga ekibi Real Madrid’in, milli futbolcu Arda Güler’in sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatacağı ve maaşında iyileştirme yapacağı belirtildi. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T17:35+0300
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Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler’in sözleşmesini yenilemeye hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, kulüp yönetimi Güler’in 2031 yılına kadar sözleşmesini uzatmayı ve maaşında iyileştirme yapmayı planlıyor. Jose Mourinho’nun takımın önemli oyuncuları arasında gördüğü Arda Güler, geçen sezon Real Madrid formasıyla 51 maçta 6 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu, yeni sezonda ise LaLiga’da oynanan 4 maçın tamamında forma giyerken 1 gol ve 1 asist kaydetti.
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arda güler, real madrid, jose mourinho, sözleşme, maaş, net maaş, brüt maaş, futbol, futbol maçı
arda güler, real madrid, jose mourinho, sözleşme, maaş, net maaş, brüt maaş, futbol, futbol maçı

Real Madrid, Arda Güler’in sözleşmesini uzatıyor

17:35 10.09.2026
© AA / Pablo Garcia Sacristan Arda Güler
 Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© AA / Pablo Garcia Sacristan
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LaLiga ekibi Real Madrid’in, milli futbolcu Arda Güler’in sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatacağı ve maaşında iyileştirme yapacağı belirtildi.
Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler’in sözleşmesini yenilemeye hazırlanıyor.
İspanyol basınında yer alan habere göre, kulüp yönetimi Güler’in 2031 yılına kadar sözleşmesini uzatmayı ve maaşında iyileştirme yapmayı planlıyor.
Jose Mourinho’nun takımın önemli oyuncuları arasında gördüğü Arda Güler, geçen sezon Real Madrid formasıyla 51 maçta 6 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
Milli futbolcu, yeni sezonda ise LaLiga’da oynanan 4 maçın tamamında forma giyerken 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde ödül aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
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Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde ödüle layık görüldü
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