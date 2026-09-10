https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/real-madrid-arda-gulerin-sozlesmesini-uzatiyor-1108669950.html

Real Madrid, Arda Güler’in sözleşmesini uzatıyor

Real Madrid, Arda Güler’in sözleşmesini uzatıyor

Sputnik Türkiye

LaLiga ekibi Real Madrid’in, milli futbolcu Arda Güler’in sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatacağı ve maaşında iyileştirme yapacağı belirtildi. 10.09.2026, Sputnik Türkiye

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Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler’in sözleşmesini yenilemeye hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, kulüp yönetimi Güler’in 2031 yılına kadar sözleşmesini uzatmayı ve maaşında iyileştirme yapmayı planlıyor. Jose Mourinho’nun takımın önemli oyuncuları arasında gördüğü Arda Güler, geçen sezon Real Madrid formasıyla 51 maçta 6 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu, yeni sezonda ise LaLiga’da oynanan 4 maçın tamamında forma giyerken 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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arda güler, real madrid, jose mourinho, sözleşme, maaş, net maaş, brüt maaş, futbol, futbol maçı