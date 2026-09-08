https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/arda-guler-sampiyonlar-liginde-odule-layik-goruldu-1108608583.html
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde ödüle layık görüldü
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde ödüle layık görüldü
Sputnik Türkiye
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin 'Sezonun Çıkış Yapan Oyuncusu' ödülüne layık görüldü. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T23:38+0300
2026-09-08T23:38+0300
2026-09-08T23:38+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Inter arasında oynanacak karşılaşma öncesinde ödül töreni düzenlendi.Milli futbolcu Arda Güler, törende geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansı nedeniyle UEFA'nın teknik gözlemci ekibi tarafından 'Sezonun Çıkış Yapan Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.Güler, ödülünü eski Portekizli yıldız Luis Figo'nun elinden aldı. 'Altın Ayakkabı' ödülünün sahibi ise takım arkadaşı Kylian Mbappe oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/spor-dunyasi-bunu-konusuyor-arda-guler-ve-pintus-arasinda-mac-oncesi-turk-usulu-selamlasma--1108418750.html
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arda güler, uefa şampiyonlar ligi, real madrid, i̇nter, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde ödüle layık görüldü
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin 'Sezonun Çıkış Yapan Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Inter arasında oynanacak karşılaşma öncesinde ödül töreni düzenlendi.
Milli futbolcu Arda Güler, törende geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansı nedeniyle UEFA'nın teknik gözlemci ekibi tarafından 'Sezonun Çıkış Yapan Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.
Güler, ödülünü eski Portekizli yıldız Luis Figo'nun elinden aldı. 'Altın Ayakkabı' ödülünün sahibi ise takım arkadaşı Kylian Mbappe oldu.