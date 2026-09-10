https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/pakistandan-irana-husi-uyarisi-mekke-ortak-savunma-antlasmasi-devreye-girebilir-1108664740.html

Pakistan'dan İran'a 'Husi' uyarısı: Mekke Ortak Savunma Antlaşması devreye girebilir

Pakistan'dan İran'a 'Husi' uyarısı: Mekke Ortak Savunma Antlaşması devreye girebilir

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından Pakistan, Riyad'ın uyarısını İran'a iletti. Pakistan Savunma Bakanı Havace Asif, saldırıların Suudi... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T15:27+0300

2026-09-10T15:27+0300

2026-09-10T15:39+0300

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suudi arabistan

i̇ran

husiler

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mekke ortak savunma anlaşması

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Suudi Arabistan'a düzenlenen Husi saldırılarının ardından Pakistan diplomatik olarak devreye girdi. Reuters'a konuşan Suudi, Pakistanlı ve İranlı kaynaklara göre İslamabad, çatışmaların daha fazla büyümesini önlemek amacıyla İran'dan Husiler üzerindeki etkisini kullanmasını ve saldırıların durdurulmasını sağlamasını istedi.Husiler salı günü Suudi Arabistan'ın Khamis Mushait kentindeki bir hava üssünü ve yakın kentlerdeki petrol tesislerini hedef aldı. Saldırılarda 73 kişi yaralandı.Bunun ardından Suudi Arabistan da Yemen'deki hedeflere saldırılar düzenledi. Husi askeri sözcüsü Yahya Saree, Suudi savaş uçaklarının 12 saat içinde Yemen'in farklı bölgelerine 54 hava saldırısı düzenlediğini belirterek saldırıların "cevapsız ve cezasız kalmayacağını" söyledi.Pakistan: Birine saldırı üçüne yapılmış sayılacakPakistan'ın devreye girmesinde Suudi Arabistan ve Türkiye ile arasındaki güvenlik düzenlemesi öne çıktı.Pakistan Savunma Bakanı Havace Asif, Pakistan televizyonuna yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların devam etmesi halinde Riyad, Ankara ve İslamabad'ı kapsayan güvenlik anlaşmasının devreye girebileceğini söyledi.Pakistanlı Bakan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların sürmesi halinde anlaşmanın uygulanması konusunda herhangi bir belirsizlik bulunmadığını belirtti.Reuters'a konuşan Pakistanlı bir kaynağa göre Suudi yetkililer, Riyad'da üst düzey Pakistanlı ve Türk askeri temsilcilerle görüşerek olası adımları koordine etti.Tarafların askerlerini Yemen'e göndermeme konusunda anlaştığı, herhangi bir karşılığın Suudi Arabistan topraklarından verileceği belirtildi.Bir başka Pakistanlı kaynak ise saldırılara katılma konusunda henüz karar alınmadığını söyledi. Pakistan'ın Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşmanın savunma amaçlı olduğunu ve Pakistan güçlerinin Suudi topraklarında askeri, teknik, kara veya hava desteği sağlayabileceğini, ancak başka bir ülkede savaşa katılmayacağını belirtti.İran: Husileri kontrol etmiyoruzÜst düzey bir bölgesel diplomat, Pakistan'ın son 24 saat içinde İran'a mesaj göndererek Husi saldırılarının durdurulmasını istediğini söyledi.Üst düzey bir İranlı yetkili de Pakistan'ın mesajı salı günü Tahran'a ilettiğini doğruladı. İran'ın yanıtının ise "İran Husileri kontrol etmiyor" olduğu belirtildi.Bölgesel kaynaklara göre Pakistan şimdilik diplomatik çözüm arayışını sürdürüyor ve çatışmanın, İslamabad'ın Suudi Arabistan'ın savunmasına doğrudan dahil olmasını gerektirecek noktaya ulaşmasını önlemeye çalışıyor.Suudi Arabistan'ın askeri karşılığının ise İran yerine Husilere yönelik kalmasının beklendiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/cezayir-devlet-televizyonu-cezayir-bae-ile-tum-diplomatik-iliskileri-kesti-1108661002.html

pakistan

suudi arabistan

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ortadoğu, pakistan, suudi arabistan, i̇ran, husiler, türkiye, mekke ortak savunma anlaşması