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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/pakistandan-irana-husi-uyarisi-mekke-ortak-savunma-antlasmasi-devreye-girebilir-1108664740.html
Pakistan'dan İran'a 'Husi' uyarısı: Mekke Ortak Savunma Antlaşması devreye girebilir
Pakistan'dan İran'a 'Husi' uyarısı: Mekke Ortak Savunma Antlaşması devreye girebilir
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından Pakistan, Riyad'ın uyarısını İran'a iletti. Pakistan Savunma Bakanı Havace Asif, saldırıların Suudi... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T15:27+0300
2026-09-10T15:39+0300
dünya
ortadoğu
pakistan
suudi arabistan
i̇ran
husiler
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mekke ortak savunma anlaşması
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Suudi Arabistan'a düzenlenen Husi saldırılarının ardından Pakistan diplomatik olarak devreye girdi. Reuters'a konuşan Suudi, Pakistanlı ve İranlı kaynaklara göre İslamabad, çatışmaların daha fazla büyümesini önlemek amacıyla İran'dan Husiler üzerindeki etkisini kullanmasını ve saldırıların durdurulmasını sağlamasını istedi.Husiler salı günü Suudi Arabistan'ın Khamis Mushait kentindeki bir hava üssünü ve yakın kentlerdeki petrol tesislerini hedef aldı. Saldırılarda 73 kişi yaralandı.Bunun ardından Suudi Arabistan da Yemen'deki hedeflere saldırılar düzenledi. Husi askeri sözcüsü Yahya Saree, Suudi savaş uçaklarının 12 saat içinde Yemen'in farklı bölgelerine 54 hava saldırısı düzenlediğini belirterek saldırıların "cevapsız ve cezasız kalmayacağını" söyledi.Pakistan: Birine saldırı üçüne yapılmış sayılacakPakistan'ın devreye girmesinde Suudi Arabistan ve Türkiye ile arasındaki güvenlik düzenlemesi öne çıktı.Pakistan Savunma Bakanı Havace Asif, Pakistan televizyonuna yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların devam etmesi halinde Riyad, Ankara ve İslamabad'ı kapsayan güvenlik anlaşmasının devreye girebileceğini söyledi.Pakistanlı Bakan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların sürmesi halinde anlaşmanın uygulanması konusunda herhangi bir belirsizlik bulunmadığını belirtti.Reuters'a konuşan Pakistanlı bir kaynağa göre Suudi yetkililer, Riyad'da üst düzey Pakistanlı ve Türk askeri temsilcilerle görüşerek olası adımları koordine etti.Tarafların askerlerini Yemen'e göndermeme konusunda anlaştığı, herhangi bir karşılığın Suudi Arabistan topraklarından verileceği belirtildi.Bir başka Pakistanlı kaynak ise saldırılara katılma konusunda henüz karar alınmadığını söyledi. Pakistan'ın Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşmanın savunma amaçlı olduğunu ve Pakistan güçlerinin Suudi topraklarında askeri, teknik, kara veya hava desteği sağlayabileceğini, ancak başka bir ülkede savaşa katılmayacağını belirtti.İran: Husileri kontrol etmiyoruzÜst düzey bir bölgesel diplomat, Pakistan'ın son 24 saat içinde İran'a mesaj göndererek Husi saldırılarının durdurulmasını istediğini söyledi.Üst düzey bir İranlı yetkili de Pakistan'ın mesajı salı günü Tahran'a ilettiğini doğruladı. İran'ın yanıtının ise "İran Husileri kontrol etmiyor" olduğu belirtildi.Bölgesel kaynaklara göre Pakistan şimdilik diplomatik çözüm arayışını sürdürüyor ve çatışmanın, İslamabad'ın Suudi Arabistan'ın savunmasına doğrudan dahil olmasını gerektirecek noktaya ulaşmasını önlemeye çalışıyor.Suudi Arabistan'ın askeri karşılığının ise İran yerine Husilere yönelik kalmasının beklendiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/cezayir-devlet-televizyonu-cezayir-bae-ile-tum-diplomatik-iliskileri-kesti-1108661002.html
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ortadoğu, pakistan, suudi arabistan, i̇ran, husiler, türkiye, mekke ortak savunma anlaşması
ortadoğu, pakistan, suudi arabistan, i̇ran, husiler, türkiye, mekke ortak savunma anlaşması

Pakistan'dan İran'a 'Husi' uyarısı: Mekke Ortak Savunma Antlaşması devreye girebilir

15:27 10.09.2026 (güncellendi: 15:39 10.09.2026)
© Mohammed HamoudHusi destekçileri, geçit düzenledi
Husi destekçileri, geçit düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© Mohammed Hamoud
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Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından Pakistan, Riyad'ın uyarısını İran'a iletti. Pakistan Savunma Bakanı Havace Asif, saldırıların Suudi Arabistan'a sıçraması halinde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki güvenlik düzenlemesinin devreye girebileceğini söyledi.
Suudi Arabistan'a düzenlenen Husi saldırılarının ardından Pakistan diplomatik olarak devreye girdi. Reuters'a konuşan Suudi, Pakistanlı ve İranlı kaynaklara göre İslamabad, çatışmaların daha fazla büyümesini önlemek amacıyla İran'dan Husiler üzerindeki etkisini kullanmasını ve saldırıların durdurulmasını sağlamasını istedi.
Husiler salı günü Suudi Arabistan'ın Khamis Mushait kentindeki bir hava üssünü ve yakın kentlerdeki petrol tesislerini hedef aldı. Saldırılarda 73 kişi yaralandı.
Bunun ardından Suudi Arabistan da Yemen'deki hedeflere saldırılar düzenledi. Husi askeri sözcüsü Yahya Saree, Suudi savaş uçaklarının 12 saat içinde Yemen'in farklı bölgelerine 54 hava saldırısı düzenlediğini belirterek saldırıların "cevapsız ve cezasız kalmayacağını" söyledi.

Pakistan: Birine saldırı üçüne yapılmış sayılacak

Pakistan'ın devreye girmesinde Suudi Arabistan ve Türkiye ile arasındaki güvenlik düzenlemesi öne çıktı.
Pakistan Savunma Bakanı Havace Asif, Pakistan televizyonuna yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların devam etmesi halinde Riyad, Ankara ve İslamabad'ı kapsayan güvenlik anlaşmasının devreye girebileceğini söyledi.
Asif, "Bir ülkeye yönelik saldırı, üç ülkenin tamamına yönelik saldırı olarak kabul edilecek" dedi.
Pakistanlı Bakan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların sürmesi halinde anlaşmanın uygulanması konusunda herhangi bir belirsizlik bulunmadığını belirtti.
Reuters'a konuşan Pakistanlı bir kaynağa göre Suudi yetkililer, Riyad'da üst düzey Pakistanlı ve Türk askeri temsilcilerle görüşerek olası adımları koordine etti.
Tarafların askerlerini Yemen'e göndermeme konusunda anlaştığı, herhangi bir karşılığın Suudi Arabistan topraklarından verileceği belirtildi.
Bir başka Pakistanlı kaynak ise saldırılara katılma konusunda henüz karar alınmadığını söyledi. Pakistan'ın Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşmanın savunma amaçlı olduğunu ve Pakistan güçlerinin Suudi topraklarında askeri, teknik, kara veya hava desteği sağlayabileceğini, ancak başka bir ülkede savaşa katılmayacağını belirtti.

İran: Husileri kontrol etmiyoruz

Üst düzey bir bölgesel diplomat, Pakistan'ın son 24 saat içinde İran'a mesaj göndererek Husi saldırılarının durdurulmasını istediğini söyledi.
Üst düzey bir İranlı yetkili de Pakistan'ın mesajı salı günü Tahran'a ilettiğini doğruladı. İran'ın yanıtının ise "İran Husileri kontrol etmiyor" olduğu belirtildi.
Bölgesel kaynaklara göre Pakistan şimdilik diplomatik çözüm arayışını sürdürüyor ve çatışmanın, İslamabad'ın Suudi Arabistan'ın savunmasına doğrudan dahil olmasını gerektirecek noktaya ulaşmasını önlemeye çalışıyor.
Suudi Arabistan'ın askeri karşılığının ise İran yerine Husilere yönelik kalmasının beklendiği belirtildi.
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