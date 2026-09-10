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Özkan Yalım'ın şirketlerine ait araçlar alıcı bulamadı
Özkan Yalım'ın şirketlerine ait araçlar alıcı bulamadı
Sputnik Türkiye
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Uşak Belediyesi'nin tutuklu başkanı Özkan Yalım ile sevgilisine ait olduğu belirtilen araçları yine satamadı. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve usulsüzlük operasyon kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketlerine ait araçları satışa koymuştu. Talipli çıkmayınca araçlar ikinci defa ihale edildi. Ancak ikinci ihaleye de teklif gelmediği iddia edildi. TMSF'nin yeni ihale tarihi belirlemesi bekleniyor.25 araç listedeTMSF'nin verdiği ilanlarda lüks ciplerden kamyonlara kadar 25 araç listelendi.Kurum, Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti'ye ait araç satış ilanını duyurdu. Araçların toplam değeri 41 milyon 944 bin 500 lira. Araçların hepsinde haciz de bulunuyor.Ekspertiz yapılmadıSatış ilanında belirtilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğinde bulunuyor ve araçlar bulunduğu hali ile satışa çıkarıldı.Bornova Belediyesine işe soktuğu ortaya çıkmıştıYalım ile ilişkisi olduğu iddia edilen A.A. Bornova Belediyesi'nde fiilen görev yapmadığı halde maaş aldığı öne sürülüyordu. Bu kapsamda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı.Eşki, A.A.'ya referans olduğunu ancak fiilen işe devam edip etmediğini bilmediğini öne sürmüş, 5 aylık maaşın da belediye veznesine ödenerek zararın karşılandığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/tmsf-duyurdu-ozkan-yalimin-araclari-satisa-cikti-fiyatlari-belli-oldu--1107895863.html
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özkan yalım, uşak belediyesi, tmsf
özkan yalım, uşak belediyesi, tmsf

Özkan Yalım'ın şirketlerine ait araçlar alıcı bulamadı

12:18 10.09.2026
© Mehmet Ali ÖzcanÖzkan Yalım
Özkan Yalım - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© Mehmet Ali Özcan
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Uşak Belediyesi'nin tutuklu başkanı Özkan Yalım ile sevgilisine ait olduğu belirtilen araçları yine satamadı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve usulsüzlük operasyon kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketlerine ait araçları satışa koymuştu. Talipli çıkmayınca araçlar ikinci defa ihale edildi. Ancak ikinci ihaleye de teklif gelmediği iddia edildi. TMSF'nin yeni ihale tarihi belirlemesi bekleniyor.

25 araç listede

TMSF'nin verdiği ilanlarda lüks ciplerden kamyonlara kadar 25 araç listelendi.
Kurum, Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti'ye ait araç satış ilanını duyurdu. Araçların toplam değeri 41 milyon 944 bin 500 lira. Araçların hepsinde haciz de bulunuyor.

Ekspertiz yapılmadı

Satış ilanında belirtilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğinde bulunuyor ve araçlar bulunduğu hali ile satışa çıkarıldı.

Bornova Belediyesine işe soktuğu ortaya çıkmıştı

Yalım ile ilişkisi olduğu iddia edilen A.A. Bornova Belediyesi'nde fiilen görev yapmadığı halde maaş aldığı öne sürülüyordu. Bu kapsamda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı.
Eşki, A.A.'ya referans olduğunu ancak fiilen işe devam edip etmediğini bilmediğini öne sürmüş, 5 aylık maaşın da belediye veznesine ödenerek zararın karşılandığını belirtmişti.
TMSF - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
EKONOMİ
TMSF duyurdu: Özkan Yalım'ın araçları satışa çıktı, fiyatları belli oldu
10 Ağustos, 15:00
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