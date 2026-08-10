https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/tmsf-duyurdu-ozkan-yalimin-araclari-satisa-cikti-fiyatlari-belli-oldu--1107895863.html

TMSF duyurdu: Özkan Yalım'ın araçları satışa çıktı, fiyatları belli oldu

TMSF duyurdu: Özkan Yalım'ın araçları satışa çıktı, fiyatları belli oldu

Sputnik Türkiye

TMSF, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketlerine ait araçları satışa çıkardığını duyurdu. 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T15:00+0300

2026-08-10T15:00+0300

2026-08-10T15:00+0300

ekonomi̇

özkan yalım

uşak

tmsf

haciz

ihale

satış

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve usulsüzlük operasyon kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketlerine ait araçları satışa çıkardı. Lüks ciplerden kamyonlara kadar 21 araç listelenirken araçların toplam değeri 21 milyon 928 bin 213 lira olarak açıklandı. Listede 21 araç varTMSF'nin verdiği ilanlarda lüks ciplerden kamyonlara kadar 21 araç listelendi. Kurum, Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti'ye ait araç satış ilanını duyurdu. Araçların toplam değeri 21 milyon 928 bin 213 lira. Araçların hepsinde haciz de bulunuyor. İhaye yarın yapılacakİlanda tekliflerin bugün verilmesi istenirken, ihaleye katılmak isteyenlerin teminat mektubu sunmalarını istedi. İhale, istekliler arasında 11 Ağustos 2026 günü saat 14:10’da TMSF’nin Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresinde yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/tmsf-106-araci-satisa-cikariyor-ihalede-luks-otomobiller-de-var-1107771229.html

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özkan yalım, uşak, tmsf, haciz, ihale, satış