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TMSF duyurdu: Özkan Yalım'ın araçları satışa çıktı, fiyatları belli oldu
TMSF duyurdu: Özkan Yalım'ın araçları satışa çıktı, fiyatları belli oldu
Sputnik Türkiye
TMSF, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketlerine ait araçları satışa çıkardığını duyurdu. 10.08.2026, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
özkan yalım
uşak
tmsf
haciz
ihale
satış
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve usulsüzlük operasyon kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketlerine ait araçları satışa çıkardı. Lüks ciplerden kamyonlara kadar 21 araç listelenirken araçların toplam değeri 21 milyon 928 bin 213 lira olarak açıklandı. Listede 21 araç varTMSF'nin verdiği ilanlarda lüks ciplerden kamyonlara kadar 21 araç listelendi. Kurum, Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti'ye ait araç satış ilanını duyurdu. Araçların toplam değeri 21 milyon 928 bin 213 lira. Araçların hepsinde haciz de bulunuyor. İhaye yarın yapılacakİlanda tekliflerin bugün verilmesi istenirken, ihaleye katılmak isteyenlerin teminat mektubu sunmalarını istedi. İhale, istekliler arasında 11 Ağustos 2026 günü saat 14:10’da TMSF’nin Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresinde yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/tmsf-106-araci-satisa-cikariyor-ihalede-luks-otomobiller-de-var-1107771229.html
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özkan yalım, uşak, tmsf, haciz, ihale, satış
özkan yalım, uşak, tmsf, haciz, ihale, satış

TMSF duyurdu: Özkan Yalım'ın araçları satışa çıktı, fiyatları belli oldu

15:00 10.08.2026
© AATMSF
TMSF - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© AA
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TMSF, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketlerine ait araçları satışa çıkardığını duyurdu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve usulsüzlük operasyon kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketlerine ait araçları satışa çıkardı. Lüks ciplerden kamyonlara kadar 21 araç listelenirken araçların toplam değeri 21 milyon 928 bin 213 lira olarak açıklandı.
© FotoğrafUşak Belediye Başkanı Özkan Yalım
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım
© Fotoğraf

Listede 21 araç var

TMSF'nin verdiği ilanlarda lüks ciplerden kamyonlara kadar 21 araç listelendi. Kurum, Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti'ye ait araç satış ilanını duyurdu. Araçların toplam değeri 21 milyon 928 bin 213 lira. Araçların hepsinde haciz de bulunuyor.

İhaye yarın yapılacak

İlanda tekliflerin bugün verilmesi istenirken, ihaleye katılmak isteyenlerin teminat mektubu sunmalarını istedi. İhale, istekliler arasında 11 Ağustos 2026 günü saat 14:10’da TMSF’nin Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresinde yapılacak.
Lüks otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
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TMSF 106 aracı satışa çıkarıyor: İhalede lüks otomobiller de var
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