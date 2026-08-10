https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/tmsf-duyurdu-ozkan-yalimin-araclari-satisa-cikti-fiyatlari-belli-oldu--1107895863.html
TMSF duyurdu: Özkan Yalım'ın araçları satışa çıktı, fiyatları belli oldu
TMSF duyurdu: Özkan Yalım'ın araçları satışa çıktı, fiyatları belli oldu
Sputnik Türkiye
TMSF, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketlerine ait araçları satışa çıkardığını duyurdu. 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T15:00+0300
2026-08-10T15:00+0300
2026-08-10T15:00+0300
ekonomi̇
özkan yalım
uşak
tmsf
haciz
ihale
satış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/18/1042904710_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d52e76530bf5b9a5e3a1bffed019ad7b.jpg
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve usulsüzlük operasyon kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketlerine ait araçları satışa çıkardı. Lüks ciplerden kamyonlara kadar 21 araç listelenirken araçların toplam değeri 21 milyon 928 bin 213 lira olarak açıklandı. Listede 21 araç varTMSF'nin verdiği ilanlarda lüks ciplerden kamyonlara kadar 21 araç listelendi. Kurum, Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti'ye ait araç satış ilanını duyurdu. Araçların toplam değeri 21 milyon 928 bin 213 lira. Araçların hepsinde haciz de bulunuyor. İhaye yarın yapılacakİlanda tekliflerin bugün verilmesi istenirken, ihaleye katılmak isteyenlerin teminat mektubu sunmalarını istedi. İhale, istekliler arasında 11 Ağustos 2026 günü saat 14:10’da TMSF’nin Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresinde yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/tmsf-106-araci-satisa-cikariyor-ihalede-luks-otomobiller-de-var-1107771229.html
uşak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/18/1042904710_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6f684b59dfaa7caf3b7246653986ff1b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özkan yalım, uşak, tmsf, haciz, ihale, satış
özkan yalım, uşak, tmsf, haciz, ihale, satış
TMSF duyurdu: Özkan Yalım'ın araçları satışa çıktı, fiyatları belli oldu
TMSF, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketlerine ait araçları satışa çıkardığını duyurdu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve usulsüzlük operasyon kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketlerine ait araçları satışa çıkardı. Lüks ciplerden kamyonlara kadar 21 araç listelenirken araçların toplam değeri 21 milyon 928 bin 213 lira olarak açıklandı.
TMSF'nin verdiği ilanlarda lüks ciplerden kamyonlara kadar 21 araç listelendi. Kurum, Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti'ye ait araç satış ilanını duyurdu. Araçların toplam değeri 21 milyon 928 bin 213 lira. Araçların hepsinde haciz de bulunuyor.
İlanda tekliflerin bugün verilmesi istenirken, ihaleye katılmak isteyenlerin teminat mektubu sunmalarını istedi. İhale, istekliler arasında 11 Ağustos 2026 günü saat 14:10’da TMSF’nin Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresinde yapılacak.