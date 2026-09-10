https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/mehmet-ali-erbil-kalp-krizi-mi-gecirdi-menajerinden-aciklama-geldi-1108648698.html
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Basın danışmanı açıklama yaptı
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Basın danışmanı açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Tiyatro sahnelerine dönmeye hazırlanan Mehmet Ali Erbil, kalp krizi geçirdiği iddiasıyla gündeme geldi. Erbil'in basın danışmanından konuyla ilgili açıklama... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T10:01+0300
2026-09-10T10:01+0300
2026-09-10T10:25+0300
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mehmet ali erbil
kalp krizi
menajer
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69 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kalp krizi geçirdiği iddia edildi.Kalp krizi geçirdiği öne sürüldüÖnceki gün evinde fenalaşan Mehmet Ali Erbil yakınları tarafından vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldığı ve tıkalı damarına stent takıldığı öne sürüldü.Basın danışmanından açıklamaTüm bu iddiaların ardından Erbil'in basın danışmanından açıklama geldi. Şovmenin basın danışmanı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.Sahnelere dönmeye hazırlanıyorÖte yandan bir süredir hem sahnelerden hem ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, uzun bir aradan sonra “Hayatım Yalan” adlı oyunla tiyatro sahnesine dönmeye hazırlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/kalp-krizi-gecirmisti-unlu-komedyen-cem-yilmaz-saglik-durumunu-paylasti-herkesi-uyardi-1108501062.html
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mehmet ali erbil , kalp krizi, menajer
mehmet ali erbil , kalp krizi, menajer
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Basın danışmanı açıklama yaptı
10:01 10.09.2026 (güncellendi: 10:25 10.09.2026)
Tiyatro sahnelerine dönmeye hazırlanan Mehmet Ali Erbil, kalp krizi geçirdiği iddiasıyla gündeme geldi. Erbil'in basın danışmanından konuyla ilgili açıklama geldi.
69 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kalp krizi geçirdiği
iddia edildi.
Kalp krizi geçirdiği öne sürüldü
Önceki gün evinde fenalaşan Mehmet Ali Erbil yakınları tarafından vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldığı ve tıkalı damarına stent takıldığı öne sürüldü.
Basın danışmanından açıklama
Tüm bu iddiaların ardından Erbil'in basın danışmanından açıklama geldi. Şovmenin basın danışmanı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Sahnelere dönmeye hazırlanıyor
Öte yandan bir süredir hem sahnelerden hem ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, uzun bir aradan sonra “Hayatım Yalan” adlı oyunla tiyatro sahnesine dönmeye hazırlanıyor.