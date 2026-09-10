https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/mehmet-ali-erbil-kalp-krizi-mi-gecirdi-menajerinden-aciklama-geldi-1108648698.html

Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Basın danışmanı açıklama yaptı

Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Basın danışmanı açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

Tiyatro sahnelerine dönmeye hazırlanan Mehmet Ali Erbil, kalp krizi geçirdiği iddiasıyla gündeme geldi. Erbil'in basın danışmanından konuyla ilgili açıklama... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T10:01+0300

2026-09-10T10:01+0300

2026-09-10T10:25+0300

türki̇ye

mehmet ali erbil

kalp krizi

menajer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090639358_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2285e6b8b84383d4cebfb07eec1b341a.jpg

69 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kalp krizi geçirdiği iddia edildi.Kalp krizi geçirdiği öne sürüldüÖnceki gün evinde fenalaşan Mehmet Ali Erbil yakınları tarafından vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldığı ve tıkalı damarına stent takıldığı öne sürüldü.Basın danışmanından açıklamaTüm bu iddiaların ardından Erbil'in basın danışmanından açıklama geldi. Şovmenin basın danışmanı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.Sahnelere dönmeye hazırlanıyorÖte yandan bir süredir hem sahnelerden hem ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, uzun bir aradan sonra “Hayatım Yalan” adlı oyunla tiyatro sahnesine dönmeye hazırlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/kalp-krizi-gecirmisti-unlu-komedyen-cem-yilmaz-saglik-durumunu-paylasti-herkesi-uyardi-1108501062.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet ali erbil , kalp krizi, menajer