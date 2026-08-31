https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/cem-yilmaz-hastaneden-taburcu-edildi-1108385010.html

Cem Yılmaz hastaneden taburcu edildi

Cem Yılmaz hastaneden taburcu edildi

Sputnik Türkiye

Geçirdiği kalp krizinin ardından tedavisi hastanede devam eden ünlü komedyen Cem Yılmaz tedavisinin ardından akşam saatlerinde taburcu edildi. 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T21:38+0300

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türki̇ye

cem yılmaz

çanakkale onsekiz mart üniversitesi

taburcu

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde anjiyo yapılan Cem Yılmaz, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde 48 saatlik takip sürecini tamamladı.ÇOMÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit'in gözetimindeki Yılmaz, ilaçları da düzenlendikten sonra saat 19.30'da hastaneden taburcu edildi.Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde önceki akşam saatlerinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilmişti.Anjiyo laboratuvarına alınan Cem Yılmaz'a burada Prof. Dr. Akşit ve ekibi tarafından el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/cem-yilmazin-rahatsizligi-sonrasi-gundeme-geldi-kulak-memesindeki-frank-isareti-ne-anlama-geliyor-1108370591.html

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cem yılmaz, çanakkale onsekiz mart üniversitesi, taburcu