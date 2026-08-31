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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/cem-yilmaz-hastaneden-taburcu-edildi-1108385010.html
Cem Yılmaz hastaneden taburcu edildi
Cem Yılmaz hastaneden taburcu edildi
Sputnik Türkiye
Geçirdiği kalp krizinin ardından tedavisi hastanede devam eden ünlü komedyen Cem Yılmaz tedavisinin ardından akşam saatlerinde taburcu edildi. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde anjiyo yapılan Cem Yılmaz, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde 48 saatlik takip sürecini tamamladı.ÇOMÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit'in gözetimindeki Yılmaz, ilaçları da düzenlendikten sonra saat 19.30'da hastaneden taburcu edildi.Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde önceki akşam saatlerinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilmişti.Anjiyo laboratuvarına alınan Cem Yılmaz'a burada Prof. Dr. Akşit ve ekibi tarafından el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/cem-yilmazin-rahatsizligi-sonrasi-gundeme-geldi-kulak-memesindeki-frank-isareti-ne-anlama-geliyor-1108370591.html
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cem yılmaz, çanakkale onsekiz mart üniversitesi, taburcu
cem yılmaz, çanakkale onsekiz mart üniversitesi, taburcu

Cem Yılmaz hastaneden taburcu edildi

21:38 31.08.2026 (güncellendi: 21:39 31.08.2026)
© FotoğrafCem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© Fotoğraf
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Geçirdiği kalp krizinin ardından tedavisi hastanede devam eden ünlü komedyen Cem Yılmaz tedavisinin ardından akşam saatlerinde taburcu edildi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde anjiyo yapılan Cem Yılmaz, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde 48 saatlik takip sürecini tamamladı.
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit'in gözetimindeki Yılmaz, ilaçları da düzenlendikten sonra saat 19.30'da hastaneden taburcu edildi.
Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde önceki akşam saatlerinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilmişti.
Anjiyo laboratuvarına alınan Cem Yılmaz'a burada Prof. Dr. Akşit ve ekibi tarafından el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapılmıştı.
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
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