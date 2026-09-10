https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/mehmet-akif-ersoy-ilk-kez-hakim-karsisinda-davada-karar-cikti-1108674667.html
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında: Davada karar çıktı
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında: Davada karar çıktı
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına, Ufuk Tetik'in ise tahliyesine karar verildi. Duruşma 9... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T21:41+0300
2026-09-10T21:41+0300
2026-09-10T21:49+0300
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Mehmet Akif Ersoy ve 7 sanığın, 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlarından 286 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.Mahkeme, Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Ufuk Tetik'in tahliyesine hükmetti. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/uyusturucu-davasinda-hakim-karsisina-cikan-veyis-ates-mehmet-akif-ersoy-cezaevinde-benden-ozur-1108554645.html
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Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında: Davada karar çıktı
21:41 10.09.2026 (güncellendi: 21:49 10.09.2026)
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına, Ufuk Tetik'in ise tahliyesine karar verildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi.
Mehmet Akif Ersoy ve 7 sanığın, 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlarından 286 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.
Mahkeme, Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Ufuk Tetik'in tahliyesine hükmetti. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi.