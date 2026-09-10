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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/mehmet-akif-ersoy-ilk-kez-hakim-karsisinda-davada-karar-cikti-1108674667.html
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında: Davada karar çıktı
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında: Davada karar çıktı
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına, Ufuk Tetik'in ise tahliyesine karar verildi. Duruşma 9... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
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mehmet akif ersoy
uyuşturucu
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Mehmet Akif Ersoy ve 7 sanığın, 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlarından 286 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.Mahkeme, Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Ufuk Tetik'in tahliyesine hükmetti. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/uyusturucu-davasinda-hakim-karsisina-cikan-veyis-ates-mehmet-akif-ersoy-cezaevinde-benden-ozur-1108554645.html
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Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında: Davada karar çıktı

21:41 10.09.2026 (güncellendi: 21:49 10.09.2026)
© Fotoğraf : Habertürk TvMehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© Fotoğraf : Habertürk Tv
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Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına, Ufuk Tetik'in ise tahliyesine karar verildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi.
Mehmet Akif Ersoy ve 7 sanığın, 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlarından 286 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.
Mahkeme, Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Ufuk Tetik'in tahliyesine hükmetti. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi.
Veyis Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
TÜRKİYE
Uyuşturucu davasında hakim karşısına çıkan Veyis Ateş: Mehmet Akif Ersoy cezaevinde benden özür diledi, helallik istedi
7 Eylül, 13:10
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