https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/mehmet-akif-ersoy-ilk-kez-hakim-karsisinda-davada-karar-cikti-1108674667.html

Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında: Davada karar çıktı

Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında: Davada karar çıktı

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına, Ufuk Tetik'in ise tahliyesine karar verildi. Duruşma 9... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T21:41+0300

2026-09-10T21:41+0300

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türki̇ye

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Mehmet Akif Ersoy ve 7 sanığın, 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlarından 286 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.Mahkeme, Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Ufuk Tetik'in tahliyesine hükmetti. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/uyusturucu-davasinda-hakim-karsisina-cikan-veyis-ates-mehmet-akif-ersoy-cezaevinde-benden-ozur-1108554645.html

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