https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/uyusturucu-davasinda-hakim-karsisina-cikan-veyis-ates-mehmet-akif-ersoy-cezaevinde-benden-ozur-1108554645.html

Uyuşturucu davasında hakim karşısına çıkan Veyis Ateş: Mehmet Akif Ersoy cezaevinde benden özür diledi, helallik istedi

Uyuşturucu davasında hakim karşısına çıkan Veyis Ateş: Mehmet Akif Ersoy cezaevinde benden özür diledi, helallik istedi

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu davası kapsamında hakim karşısına çıkan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş, 'uyuşturucuya beni Veyis Ateş başlattı' şeklinde ifade... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T13:10+0300

2026-09-07T13:10+0300

2026-09-07T13:10+0300

türki̇ye

mehmet akif ersoy

veyis ateş

silivri

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

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Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş, uyuşturucu davası kapsamında hakim karşısına çıktı. 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ateş savunmasında, "Uyuşturucu nedir bilmezdim. Beni Veyis Ateş başlattı" şeklinde ifade veren Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştığını belirterek, "Silivri’de avukat görüşü esnasında karşılaştığımda bana ‘abi çok özür dilerim bu şekilde ifade vermek zorundaydım. Hakkını helal et bu şekilde ifade vermeseydim beni de Habertürkel değiştirme davasına katacaklardı orada başıma neler gelecekti bilmiyorum, özür dilerim.’ dedi" şeklinde konuştu. 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyorİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında, ‘Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçlarından 25 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Haberturk eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş mahkeme karşısına çıktı.Ateş hakkındaki tüm iddiaları reddederken, uyuşturucu kullanmadığının tespit edildiğini de belirtti. Ateş ifadesinde şunları dile getirdi: "Soruşturma süresince 18 Aralık günü savcılığa giderek tüm sorulara ayrıntılı cevap verdim. Ardından Adli Tıpa sevk edildim. Raporda uyuşturucu kullanmadığım tespit edildi. Serbest bırakıldım, normal hayatıma devam ettim. Ben hiçbir yere kaçmadım. Delil yok etmek için kimseyle görüşmedim. Dosyada tanık sıfatıyla ifade veren kimseyi aramadım. Başıma bir şey gelir korkusuyla kimseyi yönlendirmedim. 11 gün sonra evimdeyken gözaltına alındım. Ertesi günü savcılık makamı tarafıma aynı soruları yönetti aynı cevapları verdim. Zira söylediklerim bildiklerimden ibarettir. Ardından tutuklamaya sevk edildim. Savcının tutuklama talebinin gerekçesi ‘uyuşturucu kullanmak için yer temini’ iddiasıydı. 9 aydır bu çelişkiyi anlamaya çalışıyorum. Bana sorulan Mehmet Akif’in evine gidip gitmediğimdi. Bahsedilen ev benim değil. Bana ‘uyuşturucu için yer temin ettiğim’ iddiası yöneltiliyor. Benim olmayan bir ev, kullanmadığım maddeyi neden başkasına temin edeyim? Neden Bayram şekeri gibi ikram edeyim? Yıllarca uyuşturucu madde kullanımından kaynaklanan haberleri yayınlamış ve bunun suç olduğunu bilen birisi olarak böyle bir eylemi işlemem mümkün değildir.” Dedi.‘Abi çok özür dilerim bu şekilde ifade vermek zorundaydım'Ateş, kendisi hakkında ifade veren eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'la ilgili de şunları söyledi: "Tutuklanmamdan 10 gün önce ifadesinde benden bahsetmeyen Mehmet Akif Ersoy, tutuklandığım haberini duyunca beni hatırlamış ve etkin pişmanlık kapsamında savcılığa verdiği ek ifadesinde ‘Uyuşturucu nedir bilmez idim. Beni Veyis Ateş başlattı’ diyerek beni suçladı. Silivri’de avukat görüşü esnasında karşılaştığımda bana ‘abi çok özür dilerim bu şekilde ifade vermek zorundaydım. Hakkını helal et bu şekilde ifade vermeseydim beni de Habertürkel değiştirme davasına katacaklardı orada başıma neler gelecekti bilmiyorum, özür dilerim.’ dedi.Buna avukatım tanıktır. Mehmet Akif hakkımdaki bu ifadeleri başka bir nedenle söylemek zorunda olduğunu açık ve seçik beyan etmiştir. Bu çerçevede Mehmet Akif aleyhime tanıklık eden kişilere etkide bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Zira tanıklardan Şevkiye Dilara Yıldız etkin pişmanlık ifadesinde Mehmet Akif’in avukat yönlendirmesiyle verdiğini söylemiştir. Aleyhime tanıklık edenlerin hepsi Mehmet Akif’in yargılandığı ana dosyada anlaşılacağı üzere Akif’in ya sevgilisi ya da yakın arkadaşı. Pek çoğunun Mehmet Akif’in etkisi altında kaldığını düşünüyorum.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/uyusturucu-sorusturmasi-veyis-ates-ve-taner-cagli-tutuklandi-1102344963.html

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mehmet akif ersoy, veyis ateş, silivri, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu