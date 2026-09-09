https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ab-sayistayi-rus-enerji-kaynaklarindan-cikis-plani-hedeflerin-gerisinde-kaldi-1108638818.html

AB Sayıştayı: Rus enerji kaynaklarından çıkış planı hedeflerin gerisinde kaldı

AB Sayıştayı: Rus enerji kaynaklarından çıkış planı hedeflerin gerisinde kaldı

Sputnik Türkiye

Avrupa Sayıştayı, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus petrol, doğal gaz ve kömürüne bağımlılığını sonlandırmak amacıyla başlattığı REPowerEU programının, aradan geçen... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T21:31+0300

2026-09-09T21:31+0300

2026-09-09T21:31+0300

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rus doğal gazı

eca (avrupa sayıştayı)

avrupa

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sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

avrupa komisyonu

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Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’daki çatışmanın başlamasının ardından Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltmak amacıyla hayata geçirdiği REPowerEU planının uygulamasında aksaklıklar yaşandığı belirtildi.AB’nin bağımsız dış denetim kuruluşunun raporuna göre, planın başlatılmasının üzerinden dört yıl geçmesine rağmen projelerde yeterli ilerleme kaydedilemedi ve enerji dönüşümü öngörülen hıza ulaşamadı.Raporun hazırlanmasından sorumlu Avrupa Sayıştayı Üyesi Mihails Kozlovs, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yüzlerce milyar euroluk kaynak sağlanmış olmasına rağmen REPowerEU planı ivme kaybetti" ifadelerini kullandı.‘300 milyar euroluk fonun beşte biri kullanıldı’Denetçilerin verilerine göre, üye ülkeler Rus fosil yakıtlarından çıkış projeleri için tahsis edilen yaklaşık 300 milyar euroluk AB fonunun bugüne kadar beşte birinden daha azını kullandı.Raporda, özellikle yenilenebilir enerji alanındaki sonuçların yetersizliğine dikkat çekildi. Plandan sağlanan destekle devreye alınan ilave güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin, AB’nin 2030’a kadar belirlediği 103 gigavatlık ek kapasite hedefinin çok gerisinde kaldığı vurgulandı.‘Yetersiz yatırımlar AB'yi kırılgan hale getiriyor’Yetersiz yatırımların AB’yi enerji piyasasındaki olası dalgalanmalara karşı kırılgan bırakacağı uyarısında bulunan Sayıştay, raporun Avrupa’da doğal gaz fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiği ve kış öncesi depoların doldurulmasında zorlukların yaşandığı kritik bir dönemde yayınlandığına işaret etti.Öte yandan Avrupa Komisyonu verilerine göre, Ukrayna'daki çatışma öncesinde AB’nin toplam doğal gaz ithalatında yüzde 45 olan Rus gazı payı yüzde 12’ye geriledi. Birlik, 1 Ocak 2027’den itibaren Rus sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını yasaklamayı ve yıl sonuna kadar Rus gazı tedarikini tamamen sonlandırmayı hedefliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/rus-diplomat-grusko-bazi-ab-ulkeleri-rus-gazi-tedarikinin-surdurulmesini-istiyor-1108482148.html

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avrupa birliği, ab, rus doğal gazı, eca (avrupa sayıştayı), avrupa, ukrayna, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), avrupa komisyonu