https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kantin-fiyatlari-belli-oldu-okul-harcligi-kac-tl-olmali-1108646333.html

Kantin fiyatları belli oldu: Okul harçlığı kaç TL olmalı?

Kantin fiyatları belli oldu: Okul harçlığı kaç TL olmalı?

Sputnik Türkiye

Kantindeki ürünlerin fiyatlarının açıklanmasının ardından anne babalar çocuklarına ne kadar harçlık vermeleri konusunda kararsız. 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T09:37+0300

2026-09-10T09:37+0300

2026-09-10T09:41+0300

yaşam

okul

öğrenci

kantin

tost

ayran

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Okul kantinlerinde uygulanacak tavan fiyat tarifesi belli oldu. Tosttan tavuk dönere kadar yiyeceklerin fiyatının belli olmasının ardından veliler harçlık derdine düştü. Peki çocuklara ne kadar harçlık verilmeli?'Her aile kendi bütçesine göre sınır getirmeli'Hürriyet'ten Zülal Atagün'ün haberine göre Yeditepe Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaye Gencer “Harçlıkta her aile kendi bütçesine göre bir sınır belirlemeli. Her gün kantinden alışveriş yapılması şart değil. Haftada bir veya iki gün kantin günü olarak belirlenebilir, diğer günlerde çocuk evden beslenme götürebilir. Harçlığın verilme süresi de çocuğun yaşına göre değişmeli. 5-7 yaş grubundaki çocuklara günlük harçlık verilebilir. 8-9 yaşından itibaren haftalık sisteme geçilebilir. Çocuk 14-15 yaşına geldiğinde ise artık aylık harçlığını yönetebilmeli. Böylece parasını planlamayı ve bütçe yapmayı öğrenir.” dedi.'Kantinler kar kapısı olmamalı'Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Levent Küçük: Harçlık nasıl hesaplanır?Harçlık hesabı konusunda göz önünde bulundurulması gereken konular şöyle özetlenebilir:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/okul-kantinlerinde-fiyatlar-belli-oldu-tost-ayran-ne-kadar-1108578066.html

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okul, öğrenci, kantin, tost, ayran