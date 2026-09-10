https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kantin-fiyatlari-belli-oldu-okul-harcligi-kac-tl-olmali-1108646333.html
Kantin fiyatları belli oldu: Okul harçlığı kaç TL olmalı?
Kantin fiyatları belli oldu: Okul harçlığı kaç TL olmalı?
Sputnik Türkiye
Kantindeki ürünlerin fiyatlarının açıklanmasının ardından anne babalar çocuklarına ne kadar harçlık vermeleri konusunda kararsız. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T09:37+0300
2026-09-10T09:37+0300
2026-09-10T09:41+0300
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ayran
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Okul kantinlerinde uygulanacak tavan fiyat tarifesi belli oldu. Tosttan tavuk dönere kadar yiyeceklerin fiyatının belli olmasının ardından veliler harçlık derdine düştü. Peki çocuklara ne kadar harçlık verilmeli?'Her aile kendi bütçesine göre sınır getirmeli'Hürriyet'ten Zülal Atagün'ün haberine göre Yeditepe Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaye Gencer “Harçlıkta her aile kendi bütçesine göre bir sınır belirlemeli. Her gün kantinden alışveriş yapılması şart değil. Haftada bir veya iki gün kantin günü olarak belirlenebilir, diğer günlerde çocuk evden beslenme götürebilir. Harçlığın verilme süresi de çocuğun yaşına göre değişmeli. 5-7 yaş grubundaki çocuklara günlük harçlık verilebilir. 8-9 yaşından itibaren haftalık sisteme geçilebilir. Çocuk 14-15 yaşına geldiğinde ise artık aylık harçlığını yönetebilmeli. Böylece parasını planlamayı ve bütçe yapmayı öğrenir.” dedi.'Kantinler kar kapısı olmamalı'Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Levent Küçük: Harçlık nasıl hesaplanır?Harçlık hesabı konusunda göz önünde bulundurulması gereken konular şöyle özetlenebilir:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/okul-kantinlerinde-fiyatlar-belli-oldu-tost-ayran-ne-kadar-1108578066.html
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okul, öğrenci, kantin, tost, ayran
okul, öğrenci, kantin, tost, ayran
Kantin fiyatları belli oldu: Okul harçlığı kaç TL olmalı?
09:37 10.09.2026 (güncellendi: 09:41 10.09.2026)
Kantindeki ürünlerin fiyatlarının açıklanmasının ardından anne babalar çocuklarına ne kadar harçlık vermeleri konusunda kararsız.
Okul kantinlerinde uygulanacak tavan fiyat tarifesi belli oldu. Tosttan tavuk dönere kadar
yiyeceklerin fiyatının belli olmasının ardından veliler harçlık derdine düştü. Peki çocuklara ne kadar harçlık
verilmeli?
'Her aile kendi bütçesine göre sınır getirmeli'
Hürriyet'ten Zülal Atagün'ün haberine
göre Yeditepe Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaye Gencer “Harçlıkta her aile kendi bütçesine göre bir sınır belirlemeli. Her gün kantinden alışveriş yapılması şart değil. Haftada bir veya iki gün kantin günü olarak belirlenebilir, diğer günlerde çocuk evden beslenme götürebilir. Harçlığın verilme süresi de çocuğun yaşına göre değişmeli. 5-7 yaş grubundaki çocuklara günlük harçlık verilebilir. 8-9 yaşından itibaren haftalık sisteme geçilebilir. Çocuk 14-15 yaşına geldiğinde ise artık aylık harçlığını yönetebilmeli. Böylece parasını planlamayı ve bütçe yapmayı öğrenir
.” dedi.
'Kantinler kar kapısı olmamalı'
Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Levent Küçük:
“Çocuk evden beslenme götürüyorsa harçlık daha düşük tutulabilir. Öğle yemeğini de kantinden almak zorundaysa 200 TL yetersiz kalabilir. Gelişme çağındaki öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya erişmesi öncelikli olmalı. Kantinler bir kâr kapısı değil, öğrenciye hizmet alanı olarak görülmeli; fiyat, hijyen ve temizlik yönünden sürekli denetlenmeli.”
Harçlık nasıl hesaplanır?
Harçlık hesabı
konusunda göz önünde bulundurulması gereken konular şöyle özetlenebilir:
Çocuk okulda kaç saat kalıyor?
Kahvaltısını evde yapıyor mu?
Öğle yemeğini kantinden almak zorunda mı?
Beslenmesinin kaç günü evden karşılanabilir?
Harçlık yalnızca yemek için mi, başka ihtiyaçlar için de mi kullanılacak?