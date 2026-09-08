https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/okul-kantinlerinde-fiyatlar-belli-oldu-tost-ayran-ne-kadar-1108578066.html

Okul kantinlerinde fiyatlar belli oldu: Tost-ayran ne kadar?

Okul kantinlerinde fiyatlar belli oldu: Tost-ayran ne kadar?

Sputnik Türkiye

Okul kantinlerinde uygulanacak tavan fiyat tarifesi belli oldu. Öğrencilerin vazgeçilmez ikilisi tost ayran 130 lira. 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T10:28+0300

2026-09-08T10:28+0300

2026-09-08T10:28+0300

yaşam

kantin

öğrenci

okul

tost

fiyat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/08/1108578399_0:135:858:618_1920x0_80_0_0_eba2a81f5b083997c82b67fbb7393527.jpg

Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı okullarda, kantin fiyatları da belli oldu.Kantin fiyatları ne kadar oldu?Okul kantinlerinde bir tost, bir ayran 130 liraya satılacak. Kantinlerde tost, geçen yıl 90 liradan satılıyordu.Kantinde tavuk döner ne kadar?Bu yıl simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira olacak. Tavuk dönerin fiyatı ise 145 lira olarak belirlendi.Yarım litre suyun fiyatı 15, çay fiyatı ise 25 lira olacak.Günlük yemek fiyatıOkullardaki tabldot yemek fiyatları da belli oldu.Üç çeşit yemeğin fiyatı 245, dört çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olarak belirlendi.Cüzzi zamİstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, bu yıl cüzzi bir zam yaptıklarını söyledi.Kantinciler olarak enflasyonla mücadele başlattıklarını söyleyen Osmanoğlu, genel toplamda yüzde 6,8 oranında zam yaptıklarını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/okula-giden-cocuklara-kantin-kart-verilecek-limiti-belli-oldu-1104194105.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kantin, öğrenci, okul, tost, fiyat