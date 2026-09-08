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Okul kantinlerinde fiyatlar belli oldu: Tost-ayran ne kadar?
Okul kantinlerinde fiyatlar belli oldu: Tost-ayran ne kadar?
Sputnik Türkiye
Okul kantinlerinde uygulanacak tavan fiyat tarifesi belli oldu. Öğrencilerin vazgeçilmez ikilisi tost ayran 130 lira. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T10:28+0300
2026-09-08T10:28+0300
yaşam
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öğrenci
okul
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fiyat
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Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı okullarda, kantin fiyatları da belli oldu.Kantin fiyatları ne kadar oldu?Okul kantinlerinde bir tost, bir ayran 130 liraya satılacak. Kantinlerde tost, geçen yıl 90 liradan satılıyordu.Kantinde tavuk döner ne kadar?Bu yıl simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira olacak. Tavuk dönerin fiyatı ise 145 lira olarak belirlendi.Yarım litre suyun fiyatı 15, çay fiyatı ise 25 lira olacak.Günlük yemek fiyatıOkullardaki tabldot yemek fiyatları da belli oldu.Üç çeşit yemeğin fiyatı 245, dört çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olarak belirlendi.Cüzzi zamİstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, bu yıl cüzzi bir zam yaptıklarını söyledi.Kantinciler olarak enflasyonla mücadele başlattıklarını söyleyen Osmanoğlu, genel toplamda yüzde 6,8 oranında zam yaptıklarını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/okula-giden-cocuklara-kantin-kart-verilecek-limiti-belli-oldu-1104194105.html
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kantin, öğrenci, okul, tost, fiyat
kantin, öğrenci, okul, tost, fiyat

Okul kantinlerinde fiyatlar belli oldu: Tost-ayran ne kadar?

10:28 08.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur Tost-ayran
Tost-ayran - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Okul kantinlerinde uygulanacak tavan fiyat tarifesi belli oldu. Öğrencilerin vazgeçilmez ikilisi tost ayran 130 lira.
Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı okullarda, kantin fiyatları da belli oldu.

Kantin fiyatları ne kadar oldu?

Okul kantinlerinde bir tost, bir ayran 130 liraya satılacak. Kantinlerde tost, geçen yıl 90 liradan satılıyordu.

Kantinde tavuk döner ne kadar?

Bu yıl simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira olacak. Tavuk dönerin fiyatı ise 145 lira olarak belirlendi.
Yarım litre suyun fiyatı 15, çay fiyatı ise 25 lira olacak.

Günlük yemek fiyatı

Okullardaki tabldot yemek fiyatları da belli oldu.
Üç çeşit yemeğin fiyatı 245, dört çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olarak belirlendi.

Cüzzi zam

İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, bu yıl cüzzi bir zam yaptıklarını söyledi.
Kantinciler olarak enflasyonla mücadele başlattıklarını söyleyen Osmanoğlu, genel toplamda yüzde 6,8 oranında zam yaptıklarını söyledi.
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