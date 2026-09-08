https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/egitimde-artan-maliyetler-velileri-dusunduruyor-kantin-fiyatlarindan-kirtasiyeye-yeni-donem-hesabi-1108595014.html

Eğitimde artan maliyetler velileri düşündürüyor: Kantin fiyatlarından kırtasiyeye yeni dönem hesabı

Eğitimde artan maliyetler velileri düşündürüyor: Kantin fiyatlarından kırtasiyeye yeni dönem hesabı

Sputnik Türkiye

Eğitim masrafları velilerin bütçesini zorlarken, TÜİK verilerine göre eğitimde yıllık fiyat artışı yüzde 53,44'e ulaştı. Kantinlerde tost 130 liraya... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T16:41+0300

2026-09-08T16:41+0300

2026-09-08T16:43+0300

görüş

eğitim-sen genel başkanı kemal irmak

tüi̇k

eğitim

öğrenci

i̇lkokul

eğitimde fırsat eşitliği

eğitim hakkı

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Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala milyonlarca öğrencinin ailesi, artan eğitim masrafları nedeniyle bütçe hesabı yapıyor. Kırtasiye ürünlerinden okul kıyafetlerine, beslenme giderlerinden servis ücretlerine kadar birçok kalemde yükselen maliyetler, velilerin eğitim harcamaları karşısındaki yükünü artırıyor. TÜİK verilerine göre Ağustos 2026'da eğitim grubunda fiyatlar aylık yüzde 8,62, yıllık ise yüzde 53,44 arttı. Eğitim masraflarındaki yükseliş okul kantinlerindeki fiyatlara da yansırken, öğrencilerin günlük olarak tükettiği ürünlerin yeni fiyatları belli oldu. Geçen yıl 90 liradan satılan tostun fiyatı bu yıl 130 liraya yükselirken, tavuk döner ise 145 liradan satışa sunulacak. Öte yandan ihtiyaç sahibi öğrenciler için ücretsiz yemek desteği de sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında toplam 1 milyon 16 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye ücretsiz beslenme desteği sağlandığını açıkladı. Ancak çabaların ne kadar yeterli olduğu tartışma konusu. Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ise yeni eğitim döneminin başlangıcında eğitim alanındaki fiyat artışlarının genel enflasyonun çok üzerinde olduğuna dikkat çekiyor.‘Eğitimdeki fiyat artışı enflasyonun çok üzerinde’Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, eğitim alanındaki fiyat artışının genel enflasyondan belirgin biçimde ayrıştığını belirterek, tüm giderleri birlikte değerlendirmek gerektiğini söyledi.Irmak, “Genel TÜFE aylık yüzde 1,84 ve yıllık yüzde 31,51 iken eğitim grubundaki fiyatlar yalnızca bir ayda yüzde 8,62, son bir yılda ise yüzde 53,44 arttı. Eğitimdeki yıllık fiyat artışı genel enflasyonun yaklaşık 22 puan üzerinde” dedi.‘Mesele yalnızca kırtasiye fiyatı değil’Eğitim maliyetinin yalnızca okul ihtiyaçlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, gıda, ulaşım ve konut gibi temel harcamalardaki artışların da eğitimin toplam maliyetini yükselttiğini söyledi: “Çocuğun beslenme çantasından okula ulaşımına, evde ders çalışırken kullanılan elektrikten barınmaya kadar bunların tamamı dolaylı olarak eğitim maliyetini artırıyor. Bu nedenle açıklanan yüzde 31,51'lik genel enflasyon, çok çocuklu bir hanenin eğitim döneminde yaşadığı gerçek harcama baskısını tek başına anlatmıyor”Geçen yıl 11 bin liraya karşılanan ve eğitim grubundaki ortalama fiyat artışına paralel yükselen bir eğitim harcaması sepetinin bugün yaklaşık 15 bin 350 liraya ulaştığını belirten Irmak, aile gelirlerinin aynı oranda artmadığına dikkat çekti. “Bu, yaklaşık yüzde 50'lik bir artış demek. Hangi ailenin geliri bu oranda arttı ki eğitim harcamaları bu kadar yükseliyor?” diyen Irmak, eğitim harcamalarındaki artışın genel fiyat artışından belirgin biçimde ayrıştığını ifade etti.‘Öğrenci beslenmesi konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor’ Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, öğrenci beslenmesi konusunda da ciddi sorunlar yaşandığını belirtti:'Enflasyon eğitimin aile bütçesi üzerindeki yükünün büyüdüğünü gösteriyor'Eğitim harcamalarındaki artışın temel sorununun, kamusal eğitim için gerekli giderlerin giderek daha büyük bölümünün ailelerin üzerine bırakılması olduğunu savunan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, devlet okullarında eğitim gören öğrencilerin ailelerinin dahi kırtasiye, beslenme, ulaşım, yardımcı materyal ve okulun çeşitli ihtiyaçları için sürekli ödeme yapmak zorunda kaldığını belirtti. Eğitimdeki fiyat artışlarının aile bütçesine yönelik baskıyı olağanüstü artırdığını belirten Irmak, çözümün temel eğitim ihtiyaçlarının kamusal olarak karşılanmasından geçtiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/cocugunuz-okul-kapisinda-agliyorsa-dikkat-uzmanindan-ebeveynlere-kritik-uyarilar-1108587157.html

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eğitim-sen genel başkanı kemal irmak, tüi̇k, eğitim, öğrenci, i̇lkokul, eğitimde fırsat eşitliği, eğitim hakkı