https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/ispanya-istihbarati-sebtedeki-kitlesel-gecisi-bir-gun-onceden-uyarmis-1108651069.html

İspanya istihbaratı Sebte'deki kitlesel geçişi bir gün önceden uyarmış

İspanya istihbaratı Sebte'deki kitlesel geçişi bir gün önceden uyarmış

Sputnik Türkiye

İspanya'da gizliliği kaldırılan hükümet belgeleri, istihbarat servisinin Sebte'ye yönelik kitlesel yasa dışı geçiş çağrılarını olaydan bir gün önce tespit... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T11:04+0300

2026-09-10T11:04+0300

2026-09-10T11:04+0300

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İspanya'da kamuoyuna açıklanan gizliliği kaldırılmış hükümet belgeleri, ülkenin istihbarat servisinin Sebte'ye (Ceuta) yönelik kitlesel geçiş planları konusunda yetkilileri olaydan bir gün önce uyardığını ortaya koydu.İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi (CNI), 29 Temmuz'da Fas ve Sebte'deki yetkililere, sosyal medya gruplarında göçmenleri ertesi gün İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Ceuta'ya geçmeye çağıran mesajların yayıldığını bildirdi.Belgelerin kamuoyuna açıklanması, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez hükümetinin temmuz sonunda yaşanan kitlesel geçiş olaylarıyla ilgili kamuoyuna tüm bilgileri vermediği yönündeki suçlamaları yeniden gündeme getirdi.En az 72 bin kişi Sebte'ye geçtiFas'tan Sebte'ye 30 ve 31 Temmuz'da en az 72 bin kişi geçti. Sebte Belediye Başkanı'nın açıkladığı verilere göre, çoğu sınır çitinin çevresinden yüzerek gerçekleştirilen geçişler sırasında en az 100 kişi hayatını kaybetti.Kitlesel geçişin ardından kişilerin büyük bölümü geri dönerken, yaklaşık 5 bin kişinin geçici kamplarda veya kentin sokak ve sahillerinde kaldığı bildirildi.Sosyal medyadaki çağrılar tespit edildi29 Temmuz tarihli CNI notunda, mesajlaşma gruplarında kişilerin ertesi gün hem yüzerek hem de sınır çitini aşarak Ceuta'ya ulaşmaya teşvik edildiği ifade edildi. İstihbarat servisinin, söz konusu mesajların yaklaşık 180 bin kişiye ulaştığını tespit ettiği bildirildi.CNI'nin ayrıca sosyal medyadaki faaliyetlerle ilgili merkezi hükümetin Ceuta'daki temsilciliğini ve Sivil Muhafızları mesaj yoluyla bilgilendirdiği kaydedildi.Hükümet ve muhalefet karşı karşıya geldiSánchez, daha önce parlamentoda yaptığı açıklamada, temmuz ayının son iki gününde yaşanan olayların boyutunu gösteren bir bilginin bulunmadığını söylemişti. Belgelerin açıklanmasının ardından muhalefet partileri, hükümetin kamuoyunu yanıltmakla suçladı.İktidardaki hükümet ise belgelerde yer alan bilgilerin, yaşanacak olayın ulaştığı boyutun önceden tahmin edilmesine imkan vermediğini savundu.Ülkenin Dışişleri Bakanı José Manuel Albares de yaşananların 30 Temmuz'da ulaşacağı büyüklüğün önceden öngörüldüğünü gösteren herhangi bir rapordan haberdar olmadığını söyledi.Hükümet kaynakları, yayımlanan belgelerin, kitlesel geçiş öncesinde mevcut olan bilgilerin krizin ulaşacağı boyutu öngörmek veya gerekli müdahaleye yeterli sürede hazırlanmak için yeterli olmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.İspanyol yetkililer ayrıca Fas makamlarının kitlesel geçişte rol oynadığı yönündeki iddiaların da tartışıldığını ancak hükümetin, Fas'ın olaya karıştığını gösteren herhangi bir kanıt bulunmadığı yönündeki tutumunu sürdürdüğünü bildirdi.

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