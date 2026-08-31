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İtalya ve İspanya arasında sınır krizi tırmanıyor: Karşılıklı 15 gün uzatma
İtalya ve İspanya arasında sınır krizi tırmanıyor: Karşılıklı 15 gün uzatma
Sputnik Türkiye
İtalya ve İspanya, İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta’da yaşanan kitlesel göçmen akınının ardından uygulamaya koydukları sınır kontrollerini karşılıklı olarak 15 gün daha uzatma kararı aldı.
2026-08-31T16:05+0300
2026-08-31T16:05+0300
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Roma yönetimi, 1 Ağustos’ta yürürlüğe soktuğu ve Septe üzerinden gelen göçmenlerin İtalya’ya geçişini engellemeyi amaçlayan kısıtlamaları uzattığını açıkladı. İtalya İçişleri Bakanlığı, kararın "tedbirlerin alınmasına yol açan gerekçelerin varlığını sürdürmesi" nedeniyle alındığını belirtti. İtalya'nın bu hamlesine yanıt veren İspanya İçişleri Bakanlığı da İtalya’dan hava ve deniz yoluyla gelen yolculara yönelik kontrolleri 15 gün daha sürdüreceğini duyurdu.Septe'de son durum ne? İspanyol makamlarına göre, 30 Temmuz’da Fas üzerinden Ceuta’ya geçen yaklaşık 72 bin kişinin ardından halen 5 bin ila 8 bincivarında göçmen bölgede bulunuyor. Sınırın İspanya tarafında en az 82 göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, Fas tarafı da 14 kişinin hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.Meloni'ye seçim öncesi baskı mı? Batı basınına göre, yasadışı göç konusunda sert politikalarıyla bilinen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, gelecek yıl yapılması planlanan seçimler öncesinde oy oranını artıran göçmen karşıtı Futuro Nazionale partisinin baskısı altında. Merkez muhalefet ise Madrid ile ilişkileri zedeleyeceği ve Ceuta’daki göçmenlerin İtalya’ya geçeceğine dair somut bir kanıt bulunmadığı gerekçesiyle sınır kontrolleri kararını sert dille eleştiriyor.
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İtalya ve İspanya arasında sınır krizi tırmanıyor: Karşılıklı 15 gün uzatma
16:05 31.08.2026 (güncellendi: 16:09 31.08.2026)
İtalya ve İspanya, İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta’da (Septe) yaşanan kitlesel göçmen akınının ardından uygulamaya koydukları sınır kontrollerini karşılıklı olarak 15 gün daha uzatma kararı aldı. İki AB ülkesi arasındaki bu adım, Schengen bölgesindeki serbest dolaşımı zorlamaya devam ediyor.
Roma yönetimi, 1 Ağustos’ta yürürlüğe soktuğu ve Septe üzerinden gelen göçmenlerin İtalya’ya geçişini engellemeyi amaçlayan kısıtlamaları uzattığını açıkladı. İtalya İçişleri Bakanlığı, kararın "tedbirlerin alınmasına yol açan gerekçelerin varlığını sürdürmesi" nedeniyle alındığını belirtti. İtalya'nın bu hamlesine yanıt veren İspanya İçişleri Bakanlığı da İtalya’dan hava ve deniz yoluyla gelen yolculara yönelik kontrolleri 15 gün daha sürdüreceğini duyurdu.
İspanyol makamlarına göre, 30 Temmuz’da Fas üzerinden Ceuta’ya geçen yaklaşık 72 bin kişinin ardından halen 5 bin ila 8 bincivarında göçmen bölgede bulunuyor. Sınırın İspanya tarafında en az 82 göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, Fas tarafı da 14 kişinin hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.
Meloni'ye seçim öncesi baskı mı?
Batı basınına göre, yasadışı göç konusunda sert politikalarıyla bilinen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, gelecek yıl yapılması planlanan seçimler öncesinde oy oranını artıran göçmen karşıtı Futuro Nazionale partisinin baskısı altında.
Merkez muhalefet ise Madrid ile ilişkileri zedeleyeceği ve Ceuta’daki göçmenlerin İtalya’ya geçeceğine dair somut bir kanıt bulunmadığı gerekçesiyle sınır kontrolleri kararını sert dille eleştiriyor.