https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/fenerbahce-romayla-berabere-kaldi--1108674953.html
Fenerbahçe, Roma'yla berabere kaldı
Fenerbahçe, Roma'yla berabere kaldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yla 1-1 berabere kaldı. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T21:45+0300
2026-09-10T21:45+0300
2026-09-10T22:00+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Roma'yı konuk etti.Karşılaşmada Roma'nın golünü 39. dakikada B. Cristante, Fenerbahçe'nin golünü ise 48. dakikada Brown kaydetti. Mücadele 1-1 sona erdi.Öte yandan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/fenerbahce-roma-macinin-karaborsa-bilet-satisi-5-supheli-gozaltina-alindi-1108639789.html
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fenerbahçe, roma, uefa, şampiyonlar ligi kupası, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Fenerbahçe, Roma'yla berabere kaldı
21:45 10.09.2026 (güncellendi: 22:00 10.09.2026)
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yla 1-1 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Roma'yı konuk etti.
Karşılaşmada Roma'nın golünü 39. dakikada B. Cristante, Fenerbahçe'nin golünü ise 48. dakikada Brown kaydetti. Mücadele 1-1 sona erdi.
Öte yandan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör oldu.