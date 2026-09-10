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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/fenerbahce-romayla-berabere-kaldi--1108674953.html
Fenerbahçe, Roma'yla berabere kaldı
Fenerbahçe, Roma'yla berabere kaldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yla 1-1 berabere kaldı. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe
roma
uefa
şampiyonlar ligi kupası
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
futbol maçı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Roma'yı konuk etti.Karşılaşmada Roma'nın golünü 39. dakikada B. Cristante, Fenerbahçe'nin golünü ise 48. dakikada Brown kaydetti. Mücadele 1-1 sona erdi.Öte yandan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör oldu.
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fenerbahçe, roma, uefa, şampiyonlar ligi kupası, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
fenerbahçe, roma, uefa, şampiyonlar ligi kupası, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Fenerbahçe, Roma'yla berabere kaldı

21:45 10.09.2026 (güncellendi: 22:00 10.09.2026)
© AA / Serhat ÇağdaşFenerbahçe - Roma
Fenerbahçe - Roma - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© AA / Serhat Çağdaş
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yla 1-1 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Roma'yı konuk etti.
Karşılaşmada Roma'nın golünü 39. dakikada B. Cristante, Fenerbahçe'nin golünü ise 48. dakikada Brown kaydetti. Mücadele 1-1 sona erdi.
Öte yandan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör oldu.
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